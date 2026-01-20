Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Huyền thoại Valentino qua đời

Tú Oanh

TPO - Valentino Garavani, nhà thiết kế thời trang người Italy và là người sáng lập thương hiệu danh tiếng Valentino, đã qua đời. Ông hưởng thọ 93 tuổi.

Ngày 19/1 (giờ địa phương), trang cá nhân Valentino Garavani và quỹ từ thiện của ông đăng thông báo về sự ra đi của huyền thoại thời trang: “Người sáng lập của chúng tôi, Valentino Garavani, qua đời hôm nay tại tư dinh ở Rome (Italy), trong vòng tay của những người thân yêu. Lễ viếng được tổ chức tại PM23, số 23 quảng trường Piazza Mignanelli, vào thứ Tư, ngày 21/1 và thứ Năm, ngày 22/1, từ 11h đến 18h. Lễ tang diễn ra vào thứ Sáu, ngày 23/1, tại Vương cung thánh đường Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, số 8 quảng trường Piazza della Repubblica, Rome, lúc 11h".

v1.jpg
Valentino Garavani qua đời ở tuổi 93. Ảnh: Getty Images

Nhiều tên tuổi có ảnh hưởng trong ngành thời trang để lại bình luận dưới bài đăng Instagram, trong đó có Pierpaolo Piccioli - người từng giữ vị trí giám đốc sáng tạo của Valentino. Ông để lại một biểu tượng trái tim tan vỡ.

Trong khi đó, loạt nghệ sĩ như Elizabeth Hurley, Nicola Peltz, Kim Kardashian, Heidi Klum, Alessandra Ambrosio... chia sẻ hình ảnh cũ chụp cùng Valentino lên trang cá nhân để tưởng niệm ông.

Valentino có tên đầy đủ là Valentino Clemente Ludovico Garavani, sinh ngày 11/5/1932 ở Voghera, Italy. Ông từng học thời trang tại hai ngôi trường nghệ thuật danh tiếng École des Beaux-Arts và Chambre Syndicale de la Couture Parisienne ở Paris (Pháp). Ông trau dồi kinh nghiệm làm việc tại các thương hiệu lớn ở Pháp như Jacques Fath, Balenciaga, Jean Dessès và Guy Laroche... trước khi trở về Italy để xây dựng "đế chế" riêng ở Rome.

Năm 1960, ông gặp Giancarlo Giammetti, người sau này trở thành cộng sự kinh doanh lâu năm của ông. Cả hai cũng có mối quan hệ tình cảm kéo dài 12 năm.

Valentino nổi tiếng với những chiếc váy đỏ mang dấu ấn riêng. Tên tuổi Valentino vươn lên mạnh mẽ sau khi cựu Đệ nhất phu nhân Mỹ Jackie Kennedy mua và mặc sáu thiết kế của ông trong năm sau khi chồng bà, Tổng thống John F. Kennedy, bị ám sát (1963). Bà cũng mặc váy Valentino trong lễ cưới với Aristotle Onassis (1968).

Về sau, ông trở thành nhà thiết kế yêu thích của nhiều ngôi sao như Jennifer Aniston, Gwyneth Paltrow, Nicole Kidman và Anne Hathaway...

v2.jpg
v3.jpg
Gwyneth Paltrow và Anne Hathaway đều là tín đồ của nhà mốt Valentino. Ảnh: Getty Images.

“Tôi biết phụ nữ muốn gì. Họ muốn trở nên xinh đẹp", Valentino chia sẻ bí quyết thành công trong bộ phim tài liệu Valentino: The Last Emperor (2008).

Một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất của ông trong văn hóa đại chúng là xuất hiện với vai chính mình trong bộ phim The Devil Wears Prada (2006). Ông cũng là nhân vật trung tâm của bộ phim tài liệu năm 2008, được ghi hình trong hai năm cuối cùng của sự nghiệp, với sự góp mặt của Paltrow, Hathaway, Elizabeth Hurley và Sarah Jessica Parker.

Valentino tuyên bố nghỉ hưu vào năm 2007: "Vào thời điểm này, tôi quyết định đây là khoảnh khắc hoàn hảo để nói lời chia tay với thế giới thời trang. Như người Anh vẫn nói, tôi muốn rời bữa tiệc khi nó vẫn còn đông vui. Tôi đã rất may mắn khi có thể làm điều mình yêu thích suốt cả cuộc đời. Không có món quà nào tuyệt vời hơn thế".

Buổi trình diễn haute couture (may đo cao cấp) cuối cùng của ông diễn ra tại Bảo tàng Rodin ở Paris vào tháng 1/2008 . Đó sự kiện vừa vui vừa buồn đối với dàn khách mời toàn sao.

“Tôi thực sự bật khóc. Điều đó quá đỗi phi thường. Thật đặc biệt khi được có mặt ở đây. Tôi cảm giác mình đang chứng kiến khoảnh khắc lịch sử", nữ diễn viên Blake Lively chia sẻ với People sau buổi diễn.

Minh tinh Uma Thurman nói thêm: “Tôi buồn khi thấy mọi thứ kết thúc. Ông ấy là một trong những nhà thiết kế thanh lịch nhất của thời đại chúng ta".

Với sự nghiệp thiết kế thời trang kéo dài hàng thập kỷ, Valentino được trao tặng huân chương Chevalier de la Légion d'honneur (Hiệp sĩ Bắc đẩu Bội tinh) bởi Tổng thống Pháp Jacques Chirac vào tháng 7/2006. Hai năm sau, ông được trao Huân chương Thành phố Paris.

Năm 2011, ông nhận Giải thưởng Couture Council Award for Artistry of Fashion (tôn vinh những nhà thiết kế có đóng góp xuất sắc cho nghệ thuật và kỹ thuật may đo cao cấp) từ bảo tàng của Viện Công nghệ Thời trang (FIT) tại New York, cùng Giải thưởng Golden Plate của Học viện Thành tựu Mỹ - American Academy of Achievement vào năm 2017.

Trước khi qua đời, Valentino sống cùng người bạn đời Bruce Hoeksema, cựu phó chủ tịch của thương hiệu Valentino, kể từ năm 1982.

v5.jpg
Valentino và Bruce Hoeksema vào năm 2006.
Tú Oanh
