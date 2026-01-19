MC Đinh Tiến Dũng đính chính

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TPO - MC Đinh Tiến Dũng nói anh không phải người duy nhất viết kịch bản cho chương trình thay thế "Gặp nhau cuối năm". Chương trình có sự đóng góp của nhiều diễn viên, đạo diễn.

Sau 22 năm gắn bó với khán giả, Gặp nhau cuối năm - Táo Quân tạm nghỉ và được thay bằng chương trình nghệ thuật Quảng trường mùa xuân. Đây là chương trình đặc biệt cho đêm 29 Tết với format hiện đại, trẻ trung, kết hợp các yếu tố hài kịch thú vị.

Nhiều thông tin cho rằng MC Đinh Tiến Dũng phụ trách kịch bản của chương trình. Chia sẻ cụ thể về vai trò này, MC đính chính anh có tham gia nhưng chỉ đóng góp một phần nhỏ.

ava.jpg
MC Đinh Tiến Dũng tiếp tục tham gia chương trình nghệ thuật cuối năm trên sóng truyền hình.

"Nhiều người hiểu lầm chỉ mình tôi đảm nhận toàn bộ kịch bản. Điều ấy thật bất công cho cả một đội ngũ tác giả hùng hậu vẫn âm thầm xây dựng nội dung kịch bản bấy lâu", MC nói.

Cụ thể, MC Đinh Tiến Dũng và nhạc sĩ Dương Cầm phối hợp sản xuất hai bài hát cho chương trình. Một người viết lời, người còn lại phụ trách âm nhạc. Ngoài ra, nam MC cùng một số nhân sự khác viết lời thoại cho chương trình. Anh hồi hộp chờ đón thành quả chung sẽ ra mắt khán giả đúng thời khắc Giao thừa, mong nhận được sự đón nhận từ công chúng dành cho chương trình mới.

Nói thêm về việc tham gia chương trình cuối năm của VTV, MC Đinh Tiến Dũng khẳng định viết kịch bản cho Gặp nhau cuối năm từ khoảng năm 2007-2008 đến 2025.

"Có vài năm không viết tí nào, có vài năm được viết phần lớn, nhưng chưa bao giờ là một mình mình mà xong được kịch bản, năm nào cũng phải vài biên kịch cùng 'mang thai', chưa kể là đạo diễn và đặc biệt là các anh chị diễn viên trong quá trình tập luyện cũng đóng góp thêm rất nhiều vào kịch bản. Ai cũng muốn mang những gì tốt nhất mà mình có để đóng góp vào đại công trình", MC chia sẻ.

1245.jpg
MC Đinh Tiến Dũng và nhạc sĩ Dương Cầm từng kết hợp sản xuất nhạc kịch.

MC Đinh Tiến Dũng cũng đóng vai trò người nghiên cứu, tổng hợp thông tin từ nhiều nguồn để xây dựng lời thoại châm biếm sắc sảo nhưng vẫn gần gũi với công chúng.

Đinh Tiến Dũng là gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình. Anh từng kết hợp với NSND Xuân Bắc trong chương trình Hỏi xoáy đáp xoay, tham gia một số game show như Nhà sáng chế, Quyền lực ghế nóng.

Đầu năm 2026, nam MC thông báo rời ghế nóng Ai là triệu phú để theo đuổi dự định cá nhân và những công việc ở tập đoàn công nghệ.

Ngọc Ánh
