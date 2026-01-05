Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Huyền thoại điện ảnh Hàn Quốc qua đời

Minh Vũ

TPO - Nam diễn viên gạo cội Ahn Sung Ki nhập viện từ ngày 30/12, sau khi bị nghẹn khi đang ăn. Ngôi sao "Đại thủy chiến Hansan" được điều trị tích cực nhưng không qua khỏi, hưởng thọ 74 tuổi.

Theo Naver, công ty quản lý Artist Company thông báo nam diễn viên huyền thoại Ahn Sung Ki đã qua đời vào 9h ngày 5/1. Trước đó, chiều 30/12/2025, ngôi sao quá cố bị nghẹn khi đang ăn dẫn đến đột quỵ phải đưa vào bệnh viện cấp cứu. Sau đó, ông được chuyển vào khoa chăm sóc đặc biệt để điều trị nhưng không qua khỏi.

ahn9.jpg
Ngôi sao gạo cội Ahn Sung Ki qua đời ở tuổi 74.

Tang lễ của Ahn Sung Ki sẽ được tổ chức vào ngày 9/1 theo nghi thức tang lễ điện ảnh, do Quỹ Văn hóa Nghệ thuật Shin Young Kyun và Hiệp hội Diễn viên Điện ảnh Hàn Quốc chủ trì. Các tài tử hạng A của Hàn Quốc như Lee Jung Jae và Jung Woo Sung sẽ đảm nhiệm vai trò khiêng quan tài, để thể hiện sự trân trọng đối với người tiền bối có ảnh hưởng sâu rộng trong ngành. Lễ viếng được tổ chức tại phòng số 31, nhà tang lễ Bệnh viện St. Mary (Seoul, Hàn Quốc). Lễ đưa tang diễn ra lúc 6h ngày 9/1. Nơi an nghỉ cuối cùng của Ahn Sung Ki là nghĩa trang Byeol Geurida, huyện Yangpyeong.

Trước đó, năm 2019, nam nghệ sĩ quốc dân được chẩn đoán mắc bệnh ung thư máu. Ông thông báo khỏi bệnh sau một năm điều trị, tuy nhiên sau thời gian theo dõi, căn bệnh tái phát và Ahn Sung Ki vẫn đang điều trị bệnh ung thư cho tới thời gian gần đây.

Ahn Sung Ki sinh năm 1952, ông được mệnh danh là "diễn viên quốc dân" và nhận được sự ngưỡng mộ kính trọng bậc nhất trong giới giải trí Hàn Quốc. Trong suốt 60 năm sự nghiệp nam nghệ sĩ từng tham gia hơn 140 tác phẩm khác nhau, nhiều lần giành giải thưởng Ảnh đế như Giải Điện ảnh Rồng Xanh năm 2006, Giải Điện ảnh Daejong năm 2007.

ahn8.jpg
Ahn Sung Ki là diễn viên quốc dân, biểu tượng về diễn xuất và nhân cách tại Hàn Quốc.
ahn3.jpg
Hình ảnh gần đây nhất của nam diễn viên quá cố khi xuất hiện trước công chúng.

Ông trở thành diễn viên hàng đầu Hàn Quốc từ thập niên 1980 với các tác phẩm nổi tiếng như Whale Hunting (1984) và Our Sweet Days of Youth (1987). Ahn Sung Ki còn tham gia nhiều tác phẩm lớn trong đó có Silmido (2003) - phim Hàn Quốc đầu tiên vượt mốc 10 triệu vé, Hanbando (2006), Người hầu gái, Trò chơi sự thật, Con người, không gian, thời gian và con người, Vụ án tiền giả, Kẻ săn lùng, Hansan: Rising Dragon (Đại thủy chiến Hansan, năm 2022). Phim cuối cùng nghệ sĩ quá cố tham gia là Noryang: Deadly Sea (Đại hải chiến Noryang: Biển chết, năm 2023).

Với những cống hiến của mình cho nền điện ảnh Hàn Quốc, Ahn Sung Ki từng vinh dự được nhận Huân chương Văn hóa Bog-wan vào Ngày Văn hóa năm 2005. Ông cũng giữ chức chủ tịch Hiệp hội Diễn viên Điện ảnh Hàn Quốc trong giai đoạn 2006-2008.

Minh Vũ
