Diễn biến vụ hot girl yêu 10 nghệ sĩ nam

TPO - Tư Hiểu Địch "quậy" tung giới giải trí Hoa ngữ khi tố cáo hàng chục ngôi sao có quan hệ tình ái với mình. Những nam nghệ sĩ như Lộc Hàm, Đàn Kiện Thứ, Châu Kỳ, Phạm Thừa Thừa đều bị nghi ngờ về nhân cách.

Theo QQ, tối 3/1, hot girl Tư Hiểu Địch, có nickname là "iamroosie" (còn được gọi "Hồng tỷ"), đã có những tiết lộ chấn động khiến showbiz Hoa ngữ dậy sóng. Tư Hiểu Địch còn tuyên bố quen biết nhiều nghệ sĩ khác như Ngô Diệc Phàm, Đàn Kiện Thứ, Thái Từ Khôn, Phạm Thừa Thừa, Trương Nhất Sơn, Châu Kỳ...

Studio đại diện cho các nghệ sĩ nhanh chóng đưa ra phản hồi phủ nhận có quan hệ tình ái hay quen biết Tư Hiểu Địch. Dẫu vậy, hot girl vẫn tiếp tục "quậy tung" mạng xã hội khi đưa ra các bằng chứng cho thấy cô và nam ca sĩ Lộc Hàm nhiều lần tiếp xúc với nhau như ảnh cô ăn tối, nắm tay Lộc Hàm hay Tư Hiểu Địch ủ ấm chân tại nhà nam diễn viên.

Lộc Hàm bị hot girl mạng tung ảnh giường chiếu, các bằng chứng cho thấy họ hẹn hò.

Khán giả phát hiện trong các bức ảnh dù không lộ mặt người đàn ông nhưng có nhiều điểm trùng khớp như hình xăm, mẫu áo hoodie phản quang từ thương hiệu của Lộc Hàm, các chi tiết như hộp khăn giấy, ghế da, tường và bàn đá cẩm thạch đều trùng hợp với nhà riêng nam diễn viên.

Đáng nói, khoảng thời gian mà Tư Hiểu Địch chụp chung với Lộc Hàm lại là khi anh đang hẹn hò bạn gái Quan Hiểu Đồng. Vì vậy, Lộc Hàm bị nghi ngờ phản bội Quan Hiểu Đồng.

Theo Sina, dù phía Lộc Hàm khẳng định không có quan hệ với Tư Hiểu Địch và thông báo đã thu thập thông tin để kiện người tung tin sai lệch, nhưng khán giả không tin tưởng nam diễn viên. Trước đó, nhiều ngôi sao như Ngô Diệc Phàm, Lý Dịch Phong, La Chí Tường cũng ra thông báo phủ nhận việc vướng scandal tình ái, nhưng khi bằng chứng xác thực bị lộ hoặc tới khi bị bắt, khán giả mới nhận ra thông báo của studio chỉ là một hành động nhằm trấn an người hâm mộ.

Khán giả chỉ trích Lộc Hàm vì phản bội Quan Hiểu Đồng, nghi ngờ vì vậy khiến tình cảm 7 năm tan vỡ.

Sina cho biết thêm dù chưa biết thực hư lời tiết lộ của Tư Hiểu Địch có chính xác hay không, nhưng hiện tại có rất nhiều người quay lưng lại với Lộc Hàm. Trên mạng xã hội Weibo, các chủ đề liên quan tới nam diễn viên thu hút tới hơn 100 triệu lượt đọc, trong đó có nhiều bình luận để lại sự thất vọng. Chỉ số tìm kiếm trên Baidu của Tư Hiểu Địch, Lộc Hàm, Đàn Kiện Thứ và các sao nam khác đều trên dưới 100 triệu, có thể nói là bùng nổ trên nhiều trang MXH tại Trung Quốc.

Trước đó, Lộc Hàm từng được khen ngợi là sao nam chung tình, đáng mặt đàn ông khi dám công khai tình yêu lúc đang ở đỉnh cao danh tiếng. Anh và Quan Hiểu Đồng có mối tình kéo dài tới 7 năm trước khi ồn ào chia tay vào cuối năm 2025. Vì vậy, nhiều người từng cho rằng Lộc Hàm là "bạn trai quốc dân", nam nghệ sĩ được tin tưởng về nhân cách. Nhưng hiện tại có nghi vấn Lộc Hàm phản bội Quan Hiểu Đồng khiến công chúng hụt hẫng, vỡ mộng.

Lộc Hàm là người chịu ảnh hưởng nặng nề nhất sau scandal vì sụp đổ hình tượng bạn trai có trách nhiệm.

Bên cạnh đó, không ít người đặt câu hỏi về công việc của Tư Hiểu Địch khi cô có thể quen biết với nhiều ngôi sao nam hàng đầu của giới giải trí. Không ít fan thất vọng khi các nghệ sĩ nam luôn xây dựng hình tượng lịch thiệp, tập trung vào sự nghiệp nhưng đời tư bê bối.

Trong đó, tài tử Trường tương tư là Đàn Kiện Thứ bị Tư Hiểu Địch tiết lộ nội dung tin nhắn cả hai trò chuyện, Tư Hiểu Địch nhắc Đàn Kiện Thứ vì đã để quên áo ở nhà cô khiến danh tiếng nam diễn viên bị ảnh hưởng. Bộ phim Hà bất đồng chu độ vốn dự định khai máy và công bố nam chính là Đàn Kiện Thứ nhưng đã phải hoãn lại vì scandal ầm ĩ trên. Ngoài ra, Đàn Kiện Thứ còn dự định hợp tác với đàn anh Chu Nhất Long trong phim điện ảnh Súng rỗng. Sau khi scandal nổ ra, người hâm mộ Chu Nhất Long đã biểu tình, yêu cầu loại Đàn Kiện Thứ ra khỏi dự án.

Đàn Kiện Thứ cũng gặp không ít rắc rối dù đã lên tiếng phủ nhận quen biết Tư Hiểu Địch.

Ngoài ra, nam diễn viên sinh năm 2001 Châu Kỳ cũng trở thành nạn nhân của Tư Hiểu Địch. Hot girl tung tin nhắn tán tỉnh của Châu Kỳ với cô vào ngày 19/12/2025, nhưng trước đó một ngày, nam nghệ sĩ bị bắt gặp hẹn hò sao nữ Hướng Hàm Chi, cả hai cùng đến nhà Châu Kỳ qua đêm.

Theo Sina, Tư Hiểu Địch có những phát ngôn gây sốc như "tôi đã ngủ với hết đỉnh lưu, cuộc đời không còn gì hối tiếc nữa", sau đó tiết lộ nhiều "thâm cung bí sử" của các nam nghệ sĩ khiến cô trở thành tâm điểm chú ý, bao trọn bảng xếp hạng tìm kiếm nóng trên MXH Weibo. Chưa rõ tính xác thực trong lời chia sẻ của Tư Hiểu Địch, nhưng không ít sao nam bị ảnh hưởng nặng nề sau cú tấn công bất ngờ của cô.