Mỹ nhân 1999 nổi tiếng nhất Trung Quốc hiện tại

TPO - Quách Vũ Hân là nữ diễn viên hiếm hoi của Trung Quốc sở hữu bộ phim ngắn có lượt xem lên tới 3 tỷ. Ngôi sao sinh năm 1999 được đánh giá là "nhất tỷ mới thể loại phim ngắn".