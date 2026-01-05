Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Danh tính nữ diễn viên 30 tuổi lái xe lao lên vỉa hè rồi đâm vào cột điện

TPO - Diễn viên hài, người mẫu Myojung bị cảnh sát bắt giữ để điều tra hành vi lái xe trong tình trạng bị ảnh hưởng bởi thuốc theo đơn, sau khi gây tai nạn đâm vào cột điện tại Seoul.

Theo Daum, cảnh sát quận Gwangjin (Seoul, Hàn Quốc) đã bắt giữ người phụ nữ 30 tuổi, sau đó được xác định là diễn viên, DJ Myojung, để điều tra hành vi lái xe trong tình trạng bị ảnh hưởng bởi thuốc theo đơn (hay còn gọi là say thuốc).

Vụ việc xảy ra vào khoảng 18h50 ngày 31/12 tại một con hẻm thuộc phường Hwayang-dong, quận Gwangjin. Người điều khiển ô tô bất ngờ lao lên vỉa hè và đâm vào cột điện. Tai nạn khiến một phần cột điện bị hư hỏng nhưng không ghi nhận thương vong về người.

myo1-1767451386139-176745138794341412006.gif
Hiện trường vụ nữ diễn viên đâm xe vào cột điện.

Trong quá trình thẩm vấn, Myojung khai đã sử dụng thuốc hỗ trợ giấc ngủ theo đơn bác sĩ trước khi lái xe. Kết quả kiểm tra tại hiện trường cho thấy người lái không vi phạm nồng độ cồn. Cảnh sát đã gửi mẫu thuốc đến Cơ quan Pháp y quốc gia Hàn Quốc để giám định, làm rõ thành phần và mức độ ảnh hưởng tới khả năng điều khiển phương tiện, qua đó xác định hướng xử lý tiếp theo.

Myojung sinh năm 1995, tên thật Jang Jeong-min. Cô được biết đến rộng rãi trong giới giải trí trực tuyến với vai trò BJ (streamer), diễn viên hài, DJ, người mẫu ảnh.

Myojung được chú ý nhờ tham gia đóng hài ngắn (short-form comedy) trên YouTube, nội dung đang phát triển mạnh tại Hàn Quốc những năm gần đây. Video nữ diễn viên xuất hiện trên kênh hài nổi tiếng như Kkaebangjeong và Comic Mart có hơn hàng trăm nghìn lượt xem, có video vượt mốc triệu view.

myo1-1767451389215-1767451391445.jpg
xxyoovv-1737165060-3547920138064418108-51781473121.jpg
Myojung khóa bình luận trên trang cá nhân sau vụ việc.

Về mảng người mẫu, Myojung từng xuất hiện trên ảnh bìa tạp chí MAXIM số tháng 1/2025, có nhiều bộ ảnh táo bạo.

Myojung hiện có khoảng 120.000 người theo dõi trên Instagram và hơn 330.000 người theo dõi trên TikTok, là một gương mặt có mức độ nhận diện nhất định trong cộng đồng giải trí trực tuyến. Sau khi thông tin liên quan đến vụ tai nạn được công bố, Myojung khóa bình luận trên Instagram, tạm dừng hoạt động trên mọi nền tảng.

Trạch Dương
#Nữ diễn viên say thuốc gây tai nạn #DJ Myojung và giới giải trí trực tuyến #Vụ tai nạn đâm cột điện tại Seoul #Ảnh hưởng thuốc theo đơn trong lái xe #Bình luận và hoạt động của Myojung sau vụ việc #Tiêu chuẩn kiểm tra nồng độ cồn và thuốc #Ảnh hưởng của vụ tai nạn đến danh tiếng nghệ sĩ #Giới truyền thông và phản ứng sau vụ việc #Tác động của vụ tai nạn đến cộng đồng giải trí

