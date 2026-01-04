Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giải trí

Nam ca sĩ 29 tuổi qua đời

Gia Linh
TPO - Theo Koreaboo, Jin Denim đã qua đời ở tuổi 29. Gia đình phủ nhận nam ca sĩ tự tử mà nhấn mạnh nguyên nhân anh qua đời là tai nạn ngã từ tầng cao xuống.

Theo Koreaboo, nam ca sĩ Jin Denim đã qua đời ở tuổi 29. Thông tin được gia đình anh đăng tải trên trang cá nhân. Nam ca sĩ này mất vào ngày 17/12/2025, tuy nhiên đến nay gia đình mới thông báo tin buồn với công chúng. Em gái Jin Denim chia sẻ gia đình quyết định chọn đúng ngày sinh nhật lần thứ 30 của Jin Denim để công bố mất mát lớn.

Theo thông tin từ gia đình Jin Denim qua đời vì tai nạn ngã từ trên cao xuống. Tang lễ được gia đình tổ chức riêng tư.

"Vào tối 17/12/2025, anh trai tôi - Jin Jeong Yeop (tên thật của Jin Denim - PV) đã qua đời do một tai nạn. Anh đã được điều trị chứng rối loạn lưỡng cực và các triệu chứng loạn thần từ năm 2015. Anh hoàn toàn nhận thức được tình trạng của mình và luôn nỗ lực kiểm soát nó thông qua điều trị và uống thuốc liên tục. Tuy nhiên, thời gian gần đây các triệu chứng của anh trở nên trầm trọng hơn nhanh chóng, đến mức gia đình gặp khó khăn trong việc xoay xở", em gái nam ca sĩ viết trên trang cá nhân.

610006263-18553173223041427-2074062184710135403-n-7531.jpg
Nam ca sĩ Jin Denim đã qua đời ở tuổi 29 do tai nạn ngã từ trên cao xuống.

Cô khẳng định trong thời gian bị bệnh, anh trai vẫn cố gắng duy trì sự sống bằng niềm tin và sống hết mình để chia sẻ tình yêu thương, niềm tin với những người xung quanh. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của bệnh tật, Jin đã nhiều lần hành động bốc đồng, một triệu chứng của bệnh mà anh ấy không thể kiểm soát được.

"Kết quả là cả anh ấy và gia đình đã phải chịu đựng nhiều đau khổ trong thời gian dài. Chúng tôi khẳng định rõ ràng rằng nguyên nhân cái chết của anh ấy không phải là tự tử, mà ngã từ một tai nạn gây ra bởi bệnh tật", em gái Jin Denim viết.

610189815-18553173286041427-5967829702759431846-n.jpg
Jin Demin sinh năm 1996, được mời tham gia nhiều lễ hội âm nhạc khác nhau trên toàn cầu, bao gồm cả lễ hội New Talents Project 2025 ở Barcelona (Tây Ban Nha).

Em gái nam ca sĩ cũng đại diện gia đình cảm ơn tình cảm của khán giả dành cho anh trai mình và mong họ tiếp tục yêu mến anh thông qua âm nhạc. "Thay vì chỉ nhớ về Jin qua nỗi đau buồn, chúng tôi hy vọng các bạn nhớ về anh ấy thật lâu qua âm nhạc và những kỷ niệm ấm áp mà anh ấy để lại", em gái nam ca sĩ chia sẻ.

Jin Demin sinh năm 1996, phát hành album đầu tay mang tên Dear, Stefi vào năm 2021. Anh được mời tham gia nhiều lễ hội âm nhạc khác nhau trên toàn cầu, bao gồm cả lễ hội New Talents Project 2025 ở Barcelona (Tây Ban Nha).

Gia Linh
#Jin Denim #ca sĩ #tai nạn #qua đời #rối loạn lưỡng cực #âm nhạc #tự tử #Hàn Quốc

