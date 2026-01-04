Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Dòng người đổ về các di tích Hà Nội

Gia Linh - Duy Phạm

TPO - Kỳ nghỉ Tết Dương lịch kéo dài 4 ngày, người dân Thủ đô, du khách đổ về các di tích lịch sử, văn hóa để tham quan, vui chơi. Những di tích tại Thủ đô như Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Nhà tù Hỏa Lò, Cột cờ Hà Nội... đón hàng nghìn lượt khách.

vanmieudl2.jpg
Văn Miếu - Quốc Tử Giám đón lượng khách khá đông trong ngày nghỉ lễ thứ ba - ngày 3/1.
tp-vanmieudl40.jpg﻿﻿
tp-vanmieudl4.jpg
tp-vanmieudl21.jpg
Dịp này, khu di tích phần lớn đón du khách quốc tế.
tp-vanmieudl6.jpg
tp-vanmieudl7.jpg
Theo ghi nhận của phóng viên, lượng khách đổ về Văn Miếu - Quốc Tử Giám dịp này không đông như các dịp lễ khác.
tp-vanmieudl31.jpg
Ngoài ra, thời điểm này khu di tích thu hút đông du khách đến chụp ảnh, check-in trong tà áo dài. Nhiều du khách cho biết họ lựa chọn dịp Tết Dương lịch để ghi lại những khoảnh khắc đầu năm, đồng thời tránh cảnh đông đúc khi chụp ảnh vào những ngày cận Tết cổ truyền.
tp-vanmieudl12.jpg
tp-vanmieudl9.jpg
tp-vanmieudl28.jpg
tp-vanmieudl37.jpg
Trong khuôn viên Văn Miếu - Quốc Tử Giám không khó để bắt gặp hình ảnh nhiều cô gái trong tà áo dài Việt Nam với kiểu dáng, màu sắc phong phú. Năm nay, những mẫu áo dài đính kim tuyến được nhiều cô gái lựa chọn.
tp-vanmieudl38.jpg
﻿tp-vanmieudl27.jpg
tp-vanmieudl26.jpg﻿
﻿tp-vanmieudl29.jpg﻿﻿﻿﻿
Đây cũng là dịp nhiều nam thanh, nữ tú chọn chụp ảnh đôi, ảnh cưới.
tp-vanmieudl17.jpg
tp-vanmieudl19.jpg
﻿tp-vanmieudl18.jpg
tp-vanmieudl16.jpg
Trong dịp nghỉ Tết Dương lịch 2025, triển lãm nghệ thuật Đạo học ngàn năm cũng được thực hiện nhằm thu hút du khách. Không gian trưng bày thể hiện ba nội dung chính: Đạo học của người xưa - giới thiệu các sáng tác về việc học hành, thi cử, đỗ đạt, hình tượng thầy - trò; Lễ hội ngàn năm Thăng Long - phản ánh các lễ hội tiêu biểu của kinh thành xưa; Sự kết hợp hài hòa giữa đạo học và lễ hội - không gian tạo nên những tác phẩm có chiều sâu nội dung, đồng thời mang tính mở trong tiếp cận nghệ thuật và cảm xúc thẩm mỹ.
tp-hoalo14.jpg
Di tích Nhà tù Hỏa Lò vẫn là một trong những di tích đông khách bậc nhất tại Hà Nội.
tp-hoalo16.jpg
tp-hoalo15.jpg
Đầu giờ chiều ngày 3/1, dòng người vẫn xếp hàng dài mua vé vào tham quan di tích.
tp-hoalo5.jpg
tp-hoalo2.jpg
tp-hoalo3.jpg
tp-hoalo4.jpg
Không gian bên trong di tích này cũng trở nên khá chật chội khi rất đông du khách đổ về.
tp-hoalo17.jpg
tp-hoalo9.jpg
tp-hoalo8.jpg
Thời điểm này, tại Nhà tù Hỏa Lò tổ chức trưng bày chuyên đề Khát vọng hòa bình, tái hiện ký ức bi tráng những ngày trong chiến dịch Điện Biên Phủ trên không.
tp-htcotco2.jpg
Khu vực Hoàng thành Thăng Long khá đông khách.
tp-htcotco8.jpg﻿
tp-htcotco5.jpg﻿
tp-htcotco4.jpg
Phần lớn dịp khách đến Hoàng thành Thăng Long thời điểm này là khách quốc tế.
﻿tp-htcotco10.jpg﻿
tp-htcotco15.jpg﻿﻿﻿
tp-htcotco17.jpg﻿
tp-htcotco13.jpg
Trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch, du khách có nhiều trải nghiệm ở khu vực Hoàng thành Thăng Long và Cột cờ Hà Nội. Nhiều du khách hào hứng khám phá tour trải nghiệm Ký ức Cột cờ. Tại đây, du khách được tham quan Cột cờ Hà Nội theo tuyến chuyên đề, khám phá các tầng kiến trúc (tầng 1, 2, 3) và chụp ảnh tại các điểm nhấn theo lộ trình. Đặc biệt, du khách có cơ hội leo lên đỉnh cột cờ - nơi từng là công trình cao nhất trong kinh thành Thăng Long.
