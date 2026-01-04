Dòng người đổ về các di tích Hà Nội

TPO - Kỳ nghỉ Tết Dương lịch kéo dài 4 ngày, người dân Thủ đô, du khách đổ về các di tích lịch sử, văn hóa để tham quan, vui chơi. Những di tích tại Thủ đô như Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Nhà tù Hỏa Lò, Cột cờ Hà Nội... đón hàng nghìn lượt khách.
Dịp này, khu di tích phần lớn đón du khách quốc tế.
Theo ghi nhận của phóng viên, lượng khách đổ về Văn Miếu - Quốc Tử Giám dịp này không đông như các dịp lễ khác.
Trong khuôn viên Văn Miếu - Quốc Tử Giám không khó để bắt gặp hình ảnh nhiều cô gái trong tà áo dài Việt Nam với kiểu dáng, màu sắc phong phú. Năm nay, những mẫu áo dài đính kim tuyến được nhiều cô gái lựa chọn.
Đây cũng là dịp nhiều nam thanh, nữ tú chọn chụp ảnh đôi, ảnh cưới.
Trong dịp nghỉ Tết Dương lịch 2025, triển lãm nghệ thuật Đạo học ngàn năm cũng được thực hiện nhằm thu hút du khách. Không gian trưng bày thể hiện ba nội dung chính: Đạo học của người xưa - giới thiệu các sáng tác về việc học hành, thi cử, đỗ đạt, hình tượng thầy - trò; Lễ hội ngàn năm Thăng Long - phản ánh các lễ hội tiêu biểu của kinh thành xưa; Sự kết hợp hài hòa giữa đạo học và lễ hội - không gian tạo nên những tác phẩm có chiều sâu nội dung, đồng thời mang tính mở trong tiếp cận nghệ thuật và cảm xúc thẩm mỹ.
Đầu giờ chiều ngày 3/1, dòng người vẫn xếp hàng dài mua vé vào tham quan di tích.
Không gian bên trong di tích này cũng trở nên khá chật chội khi rất đông du khách đổ về.
Thời điểm này, tại Nhà tù Hỏa Lò tổ chức trưng bày chuyên đề Khát vọng hòa bình, tái hiện ký ức bi tráng những ngày trong chiến dịch Điện Biên Phủ trên không.
Phần lớn dịp khách đến Hoàng thành Thăng Long thời điểm này là khách quốc tế.
Trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch, du khách có nhiều trải nghiệm ở khu vực Hoàng thành Thăng Long và Cột cờ Hà Nội. Nhiều du khách hào hứng khám phá tour trải nghiệm Ký ức Cột cờ. Tại đây, du khách được tham quan Cột cờ Hà Nội theo tuyến chuyên đề, khám phá các tầng kiến trúc (tầng 1, 2, 3) và chụp ảnh tại các điểm nhấn theo lộ trình. Đặc biệt, du khách có cơ hội leo lên đỉnh cột cờ - nơi từng là công trình cao nhất trong kinh thành Thăng Long.