Dòng người đổ về các di tích Hà Nội

TPO - Kỳ nghỉ Tết Dương lịch kéo dài 4 ngày, người dân Thủ đô, du khách đổ về các di tích lịch sử, văn hóa để tham quan, vui chơi. Những di tích tại Thủ đô như Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Nhà tù Hỏa Lò, Cột cờ Hà Nội... đón hàng nghìn lượt khách.