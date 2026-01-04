Tràn lan video AI về tổng thống Venezuela bị còng tay, áp giải về Mỹ

TPO - Sau tuyên bố của ông Donald Trump về việc bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro, mạng xã hội xuất hiện dày đặc các video, hình ảnh AI mô phỏng cảnh áp giải và tấn công Caracas, khiến nhiều người nhầm tưởng đây là hình ảnh thật từ hiện trường.

Sau tuyên bố chấn động của ông Trump về việc Mỹ mở cuộc tập kích vào thủ đô của Venezuela và bắt giữ Tổng thống Nicolás Maduro rạng sáng 3/1 (trước lúc ông Trump mở họp báo công khai diễn biến), mạng xã hội ngập video, hình ảnh AI liên quan vụ việc.

Trên TikTok, Instagram và X, nhiều tài khoản đăng tải video mô tả cảnh ông Maduro bị áp giải, bịt mắt, còng tay hoặc cảnh quân đội Mỹ tấn công thủ đô Caracas. Phần lớn nội dung được tạo ra hoặc chỉnh sửa bằng trí tuệ nhân tạo (AI), hoặc cắt ghép từ các tư liệu cũ. Trước buổi họp báo công bố vụ việc diễn ra trưa 3/1, không ít người dùng tin rằng đây là hình ảnh thật từ hiện trường.

Mạng xã hội xuất hiện nhiều video mô tả "ông Maduro bị còng tay, áp giải về Mỹ".

Trong số loạt ảnh lan truyền, phổ biến nhất là ảnh mô tả ông Maduro đứng giữa hai đặc vụ. Loạt video 5-10 giây với dòng caption "DEA bắt giữ ông Maduro", "Hiện trường vụ bắt giữ tổng thống Venezuela"... xuất hiện dày trên Instagram. Trên thực tế, DEA là Cơ quan Phòng chống Ma túy Hoa Kỳ (Drug Enforcement Administration), cơ quan liên bang chuyên điều tra tội phạm ma túy, không phải lực lượng tiến hành các chiến dịch quân sự ở nước ngoài như cách các video mô tả.

Theo Wired, loạt ảnh và video bắt giữ tổng thống Venezuela được tạo ra từ SynthID - công nghệ nhận diện nội dung do AI tạo ra của Google DeepMind.

Hình ảnh Tổng thống Venezuela bị bắt giữ do ông Trump đăng tải trên Truth Social.

Hàng loạt video được cho là cảnh quân đội Mỹ tấn công Caracas thực chất là tư liệu cũ, ghi lại các cuộc biểu tình, xung đột hoặc diễn tập quân sự từ nhiều năm trước, thậm chí không được quay tại Venezuela.

Người đăng chỉ thay đổi tiêu đề, chèn các dòng chữ như “Breaking news”, “US captures Maduro”, hoặc lồng thêm tiếng trực thăng, tiếng nổ để đánh lạc hướng người xem và tạo cảm giác đây là cảnh quay thời sự.

Về diễn biến chính thức, theo Reuters, trưa 3/1, ông Trump mở họp báo tại sảnh dinh thự Mar-a-Lago và công bố chi tiết chiến dịch tập kích Venezuela, mô tả đây là một cuộc tấn công quy mô lớn với sự tham gia đồng thời của các lực lượng trên bộ, trên không và trên biển.

Ông khẳng định Tổng thống Maduro và phu nhân đã bị bắt giữ, đồng thời công khai hình ảnh được cho là ông Maduro đang bị bịt mắt, còng tay và áp giải rời Venezuela.

Ông Trump cho biết ông Maduro bị Tòa án Liên bang Mỹ truy tố các tội danh nghiêm trọng như khủng bố ma túy, âm mưu đưa cocaine vào Mỹ và sở hữu vũ khí hạng nặng. Theo tuyên bố này, ông Maduro sẽ phải đối mặt với hệ thống tư pháp Mỹ trong thời gian tới. Trước đó, Tổng thống Mỹ treo thưởng 50 triệu USD cho cá nhân, tổ chức đưa được Tổng thống Venezuela về Mỹ.

Ở nhiệm kỳ trước, ông Joe Biden đã treo thưởng 25 triệu USD, tương đương tiền thưởng bắt sống hoặc tiêu diệt trùm khủng bố Osama bin Laden.