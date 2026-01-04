Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Văn hóa

Google News

Tràn lan video AI về tổng thống Venezuela bị còng tay, áp giải về Mỹ

Trạch Dương
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sau tuyên bố của ông Donald Trump về việc bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro, mạng xã hội xuất hiện dày đặc các video, hình ảnh AI mô phỏng cảnh áp giải và tấn công Caracas, khiến nhiều người nhầm tưởng đây là hình ảnh thật từ hiện trường.

Sau tuyên bố chấn động của ông Trump về việc Mỹ mở cuộc tập kích vào thủ đô của Venezuela và bắt giữ Tổng thống Nicolás Maduro rạng sáng 3/1 (trước lúc ông Trump mở họp báo công khai diễn biến), mạng xã hội ngập video, hình ảnh AI liên quan vụ việc.

Trên TikTok, Instagram và X, nhiều tài khoản đăng tải video mô tả cảnh ông Maduro bị áp giải, bịt mắt, còng tay hoặc cảnh quân đội Mỹ tấn công thủ đô Caracas. Phần lớn nội dung được tạo ra hoặc chỉnh sửa bằng trí tuệ nhân tạo (AI), hoặc cắt ghép từ các tư liệu cũ. Trước buổi họp báo công bố vụ việc diễn ra trưa 3/1, không ít người dùng tin rằng đây là hình ảnh thật từ hiện trường.

img-4133.jpg
img-4132.jpg
Mạng xã hội xuất hiện nhiều video mô tả "ông Maduro bị còng tay, áp giải về Mỹ".

Trong số loạt ảnh lan truyền, phổ biến nhất là ảnh mô tả ông Maduro đứng giữa hai đặc vụ. Loạt video 5-10 giây với dòng caption "DEA bắt giữ ông Maduro", "Hiện trường vụ bắt giữ tổng thống Venezuela"... xuất hiện dày trên Instagram. Trên thực tế, DEA là Cơ quan Phòng chống Ma túy Hoa Kỳ (Drug Enforcement Administration), cơ quan liên bang chuyên điều tra tội phạm ma túy, không phải lực lượng tiến hành các chiến dịch quân sự ở nước ngoài như cách các video mô tả.

Theo Wired, loạt ảnh và video bắt giữ tổng thống Venezuela được tạo ra từ SynthID - công nghệ nhận diện nội dung do AI tạo ra của Google DeepMind.

maduro-1767458179-6148-176745825.jpg
Hình ảnh Tổng thống Venezuela bị bắt giữ do ông Trump đăng tải trên Truth Social.

Hàng loạt video được cho là cảnh quân đội Mỹ tấn công Caracas thực chất là tư liệu cũ, ghi lại các cuộc biểu tình, xung đột hoặc diễn tập quân sự từ nhiều năm trước, thậm chí không được quay tại Venezuela.

Người đăng chỉ thay đổi tiêu đề, chèn các dòng chữ như “Breaking news”, “US captures Maduro”, hoặc lồng thêm tiếng trực thăng, tiếng nổ để đánh lạc hướng người xem và tạo cảm giác đây là cảnh quay thời sự.

Về diễn biến chính thức, theo Reuters, trưa 3/1, ông Trump mở họp báo tại sảnh dinh thự Mar-a-Lago và công bố chi tiết chiến dịch tập kích Venezuela, mô tả đây là một cuộc tấn công quy mô lớn với sự tham gia đồng thời của các lực lượng trên bộ, trên không và trên biển.

Ông khẳng định Tổng thống Maduro và phu nhân đã bị bắt giữ, đồng thời công khai hình ảnh được cho là ông Maduro đang bị bịt mắt, còng tay và áp giải rời Venezuela.

Ông Trump cho biết ông Maduro bị Tòa án Liên bang Mỹ truy tố các tội danh nghiêm trọng như khủng bố ma túy, âm mưu đưa cocaine vào Mỹ và sở hữu vũ khí hạng nặng. Theo tuyên bố này, ông Maduro sẽ phải đối mặt với hệ thống tư pháp Mỹ trong thời gian tới. Trước đó, Tổng thống Mỹ treo thưởng 50 triệu USD cho cá nhân, tổ chức đưa được Tổng thống Venezuela về Mỹ.

Ở nhiệm kỳ trước, ông Joe Biden đã treo thưởng 25 triệu USD, tương đương tiền thưởng bắt sống hoặc tiêu diệt trùm khủng bố Osama bin Laden.

Trạch Dương
#Tin đồn bắt giữ Tổng thống Venezuela #Ảnh và video AI mô phỏng #Thông tin sai lệch về Venezuela #Công nghệ nhận diện nội dung AI #Chiến dịch quân sự giả mạo #Ảnh hưởng của mạng xã hội đến tin tức #Chiến dịch truyền thông của Mỹ #Tác động của tin giả đến dư luận

Cùng chuyên mục