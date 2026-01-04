Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Văn hóa

Google News

Vụ cô gái tập Yoga phản cảm trên chùa Linh Ứng, nhà chùa nói gì?

Thanh Hiền
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Chùa đã làm tất cả phương án để giữ gìn nét đẹp văn hóa của chùa, tuy nhiên vẫn xảy ra sự việc phản cảm.

Liên quan đến vụ việc cô gái ăn mặc hở hang tập Yoga phản cảm trước tháp xá lợi trên chùa Linh Ứng (thành phố Đà Nẵng), sư thầy Thích Chúc Trí - Trị sự chùa Linh Ứng cho hay toàn khuôn viên chùa đã được bố trí hệ thống loa và phát thường xuyên để nhắc nhở người dân, du khách ăn mặc kín đáo, có hành động phù hợp chốn chùa chiền.

yoga-linh-ung-1.jpg
Cô gái thản nhiên tập Yoga trước cổng tháp xá lợi.

Ở nhiều khu vực cũng đã lắp biển lưu ý để người dân giữ nét đẹp văn hóa, sự trang nghiêm khi đến chùa.

“Ngoài ra còn có nhiều bảo vệ trực tiếp hướng dẫn người dân, du khách. Tuy nhiên một số trường hợp khách chạy ô tô thẳng lên phía trên, đi vào từ nhiều phía nên không thể kiểm soát xuể. Mặt khác, một số người dân, du khách cũng không để tâm tới việc phải hành động phù hợp ở chốn chùa chiền”, thầy Thích Chúc Trí nói.

Thầy chia sẻ thêm, cô gái tập Yoga phản cảm trước cổng tháp xá lợi có thể là khách lẻ, đi theo nhóm nhỏ.

Theo thầy, phía nhà chùa đã làm tất cả phương án để giữ gìn nét đẹp văn hóa của chùa, tuy nhiên sau sự việc cô gái tập Yoga gây phản cảm, chùa tiếp tục lắp thêm nhiều bảng hướng dẫn về ăn mặc, hành động cho người dân, du khách. Đồng thời cũng lưu ý bảo vệ, người giúp việc thường xuyên có mặt, quan sát ở tất cả khu vực để kịp thời phát hiện, nhắc nhở những du khách ăn mang, hành động thiếu phù hợp khi đến chùa.

tp-linhung.jpg
Chùa Linh Ứng﻿ là điểm đến tâm linh hút người dân, du khách và Phật tử khi đến Đà Nẵng. Ảnh: Thanh Hiền.

Riêng khu vực chính điện, tượng Phật sẽ duy trì việc phát những tấm choàng cho người ăn mặc không chuẩn mực muốn vào làm lễ.

Như Tiền Phong đã thông tin, một cô gái ăn mặc hở hang tới trước tháp xá lợi (chùa Linh Ứng) tập Yoga với các động tác phản cảm khiến người dân bức xúc. Cùng đi với cô còn có hai người khác quay clip.

Thanh Hiền
