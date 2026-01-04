Phim có Quang Tuấn rời rạp

Theo số liệu từ Box Office Vietnam, đến ngày 4/1/2026, Truy tìm Long Diên Hương chỉ còn 8 suất chiếu, bán được 56 vé, thu về khoảng 3,8 triệu đồng. Dịp cuối tuần, bộ phim duy trì 19 suất chiếu, bán 556 vé, bỏ túi thêm khoảng 42 triệu đồng. Những con số cho thấy sức hút của phim đã giảm mạnh, đánh dấu giai đoạn cuối của vòng đời chiếu rạp. Dự kiến phim không còn suất chiếu, chính thức kết thúc sứ mệnh ở rạp Việt vào ngày 8/1.

Dù vậy, Truy tìm Long Diên Hương vẫn được đánh giá là phim có thời gian trụ rạp dài và thành công nhất trong nhóm các dự án nội địa ra mắt cùng thời điểm. So với nhiều tác phẩm Việt khác nhanh chóng rời rạp chỉ sau vài tuần, bộ phim cho thấy độ bền hiếm thấy, duy trì suất chiếu ổn định gần hai tháng qua.

Truy tìm Long Diên Hương quy tụ dàn diễn viên gồm Quang Tuấn, Ma Ran Đô, Doãn Quốc Đam, Nguyên Thảo, Hoàng Tóc Dài...

Truy tìm long diên hương khởi chiếu từ ngày 14/11/2025 tại các rạp trên toàn quốc, sau các suất chiếu sớm từ ngày 12-13/11.

Ngay trong tuần đầu công chiếu, phim đạt doanh thu cao, dẫn đầu phòng vé với hàng chục tỷ đồng mỗi ngày. Chỉ trong khoảng 10 ngày sau khi ra rạp, Truy tìm Long Diên Hương cán mốc doanh thu 100 tỷ đồng, trở thành một trong những phim Việt thứ 13 trong năm 2025 làm được điều này.

Không dừng lại ở đó, đến ngày 13/12, bộ phim chính thức vượt mốc 200 tỷ đồng doanh thu phòng vé - một cột mốc mà số ít tác phẩm đạt được trong lịch sử phòng vé nội địa.

Giới chuyên môn nhận định, thành công doanh thu của Truy tìm Long Diên Hương đến từ nhiều yếu tố cộng hưởng. Trước hết, phim sở hữu đề tài mới lạ, khai thác hành trình truy tìm Long Diên Hương - một chất liệu vừa mang màu sắc phiêu lưu, vừa gắn với yếu tố văn hóa, biển đảo và bản sắc Việt. Cách kể chuyện gần gũi nhưng không cũ kỹ giúp bộ phim tiếp cận được nhiều nhóm khán giả, từ người trẻ đến khán giả trung niên.

Bên cạnh đó, hiệu ứng truyền miệng tích cực đóng vai trò quan trọng. Sau khi ra rạp, phim nhận được nhiều phản hồi tốt về kịch bản mạch lạc, hình ảnh chỉn chu và diễn xuất tròn vai của dàn diễn viên. Điều này giúp Truy tìm Long Diên Hương duy trì lượng khán giả ổn định qua nhiều tuần, thay vì “bùng nổ rồi hạ nhiệt” như không ít phim Việt khác.

Chiến lược phát hành và thời điểm ra mắt cũng được xem là yếu tố thuận lợi. Phim không phải đối đầu trực diện với quá nhiều bom tấn ngoại trong giai đoạn đầu, từ đó có không gian để xây dựng doanh thu dài hơi.

Khoảng hai tuần trở lại đây, Truy tìm Long Diên Hương giảm mạnh suất chiếu và tiến tới rút rạp diễn ra trong bối cảnh thị trường phòng vé bước vào giai đoạn cạnh tranh khốc liệt, với sự đổ bộ của loạt bom tấn ngoại như Avatar 3, Zootopia 2. Trước áp lực từ các thương hiệu điện ảnh toàn cầu, các rạp buộc phải ưu tiên suất chiếu cho những phim có khả năng kéo khán giả lớn hơn trong ngắn hạn.

Dù phải nhường chỗ, hành trình của Truy tìm Long Diên Hương vẫn được xem là thành công nổi bật của điện ảnh Việt, không chỉ ở con số 206 tỷ đồng mà còn ở khả năng trụ rạp bền bỉ - điều mà nhiều dự án nội địa vẫn đang loay hoay tìm kiếm.

Thành công này tiếp tục cho thấy nếu có đề tài phù hợp, chất lượng ổn định và chiến lược phát hành hợp lý, phim hoàn toàn có thể cạnh tranh sòng phẳng trên sân nhà và chinh phục cột mốc trăm tỷ đồng.