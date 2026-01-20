Lý do trào lưu 'nhìn lại năm 2016' bùng nổ mạng xã hội

TPO - Hai tuần đầu năm 2026 đã khởi động một làn sóng hoài niệm trên mạng xã hội. Người dùng đồng loạt “quay ngược thời gian” bằng những bức ảnh cũ phủ filter mờ ảo quay về 10 năm trước với trào lưu "năm 2026 là 2016 mới".

"Năm 2026 là 2016 mới"

The Chainsmokers vang lên khắp các bảng xếp hạng âm nhạc, mọi người đã quá quen với kiểu tạo dáng cùng filter chú chó trên Snapchat, còn Leicester City vừa làm nên kỳ tích khi vô địch Ngoại hạng Anh. Justin Bieber và Drake phủ sóng mọi playlist, người người đổ ra đường săn Pikachu trong Pokémon Go. Nếu không, họ lại cầm điện thoại quay clip tham gia trào lưu Mannequin Challenge...

Cảm giác như tất cả chỉ mới xảy ra hôm qua. Nhờ mạng xã hội, ngay khi năm 2026 bắt đầu, nhiều người đã cùng nhau quay ngược thời gian, trở về ký ức của một thập kỷ trước.

Theo BBC, TikTok cho biết chỉ trong tuần đầu năm, lượng tìm kiếm từ khóa “2016” trên nền tảng này tăng vọt 452%. Đến nay đã có hơn 56 triệu video sử dụng bộ lọc mờ lấy cảm hứng từ năm 2016. Số liệu từ Spotify cho thấy các playlist gắn nhãn “2016” tăng 71% trong năm ngoái so với 2024.

﻿﻿﻿ ﻿ Sao Việt hoài niệm quá khứ.

Không chỉ người dùng phổ thông, nhiều nghệ sĩ và influencer cũng tham gia trào lưu. Tại Việt Nam, Quỳnh Anh Shyn chia sẻ lại những bức ảnh cách đây 10 năm khi cô ở độ tuổi 20, từ hình tượng thiếu nữ kẹo ngọt, đeo lens giãn tròng cô trở nên cá tính, sắc sảo, được nhiều nhãn hàng thời trang yêu thích. Châu Bùi có sự thay đổi ngoại hình, cô giảm 8 kg so với thời đó.

Diễn viên Trúc Anh khi ấy vừa tốt nghiệp THPT, làm part-time tại cửa hàng mỹ phẩm. Cô luôn nhớ lời động viên của đạo diễn: “Về học diễn thêm, ráng đi casting nhiều rồi cơ hội sẽ tới”. Chính câu nói này giúp Trúc Anh kiên trì theo đuổi nghề.

Với Minh Hằng, 2016 là năm rực rỡ. Cô du lịch nhiều nơi, làm đại sứ thương hiệu, tham gia hai dự án phim và bắt đầu mối quan hệ tình cảm với người chồng hiện tại.

Thảo Nhi Lê xem 2016 là thời điểm khởi đầu ước mơ fashion blogger. Sau 10 năm, cô vẫn giữ tình yêu với thời trang, làm đẹp và dịch chuyển. “Nhiều thứ thay đổi, nhưng tôi vẫn là tôi, chỉ trưởng thành hơn”, á hậu chia sẻ.

Ở thị trường quốc tế, Selena Gomez đăng loạt ảnh hậu trường chuyến lưu diễn thời điểm đó, còn Charlie Puth chia sẻ video hát nhép bản hit phát hành năm 2016 We don’t talk anymore.

Năm 2016 từng ghi dấu ấn với hàng loạt hiện tượng văn hóa đại chúng như Beyoncé phát hành album Lemonade, Taylor Swift gây chú ý với mái tóc tẩy tại Coachella, ca khúc Black Beatles của Rae Sremmurd tạo nên trào lưu Mannequin Challenge lan truyền toàn cầu. The Chainsmokers và Drake thống trị các bảng xếp hạng, trong khi Vine vẫn còn phổ biến trước khi đóng cửa vào đầu năm 2017.

Trào lưu “2026 là 2016 mới” không chỉ nói về thời trang hay những trào lưu xưa. Với nhiều người, đây còn là cách để nhớ lại quãng thời gian cuộc sống từng đơn giản và nhẹ nhàng hơn bây giờ.

Năm 2016, đại dịch COVID-19 còn là điều xa vời. Trí tuệ nhân tạo cũng chưa tràn ngập mạng xã hội bằng thông tin giả và nội dung rác. “Ước gì được quay lại cuộc sống năm 2016”, “Đúng là một thời kỳ đáng sống”… người dùng mạng bình luận.

Vì sao năm 2016 khiến nhiều người hoài niệm?

Nhà báo Katie Rosseinsky của The Independent cho rằng trào lưu này đang lý tưởng hóa quá khứ và nhắc nhở đừng quên rằng năm 2016 cũng đầy biến động. Ví dụ vụ xả súng tại hộp đêm Pulse hay sự ra đi của nhiều biểu tượng văn hóa như Prince, David Bowie và Carrie Fisher.

“Việc tái tạo năm 2016 như một đỉnh cao hạnh phúc cho thấy con người có xu hướng hoài niệm mãnh liệt đến mức có thể biến cả những thời điểm tăm tối thành ký ức đáng nhớ chỉ sau vài năm”, nhà báo viết.

Clay Routledge - chuyên gia nghiên cứu về tâm lý hoài niệm - cho rằng có hai yếu tố thúc đẩy mọi người tìm kiếm năm 2016, đó là thời điểm bắt đầu một năm mới và cảm giác bất an về tương lai của nhiều người trẻ.

“Chúng ta thường trở nên hoài niệm hơn khi cảm thấy thế giới đang trải qua những thay đổi lớn”, Clay nói.

Ông chỉ ra tác động của trí tuệ nhân tạo (AI) cùng nỗi lo của mọi người về việc công nghệ này sẽ ảnh hưởng đến việc làm ra sao.

“Khi các thế hệ phải đối mặt với những biến động hay thách thức như vậy, họ thường ngoái nhìn về tuổi trẻ của mình để tìm sự an ủi, cảm hứng và định hướng” ông chia sẻ.

Theo Clay, mốc 10 năm trước đặc biệt có ý nghĩa với nhiều người. “Những người thuộc thế hệ millennial giờ đang ở độ tuổi đầu 30, còn Gen Z thì cuối 20. Vì vậy, 10 năm trước chính là quãng thời gian tuổi trẻ của họ. Mọi người nhìn lại khoảng một thập kỷ trước và tự hỏi: ‘Khi đó cuộc sống của mình như thế nào?’”.

Nhiều người đã tận dụng trào lưu này để nhớ lại và suy ngẫm về sự thay đổi trong cuộc sống. Các chuyên gia cho rằng xu hướng này cũng gợi lại cảm giác vô tư, thoải mái của 10 năm trước.