Hoãn phát sóng phim có NSND Trung Anh

TPO - Phim truyền hình “Lằn ranh” tạm thời hoãn phát sóng trong một số ngày cuối tháng 1 do VTV1 điều chỉnh khung giờ buổi tối để ưu tiên các chương trình chính luận, tuyên truyền phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Theo thông tin từ Đài Truyền hình Việt Nam, trong thời gian diễn ra Đại hội XIV, khung giờ tối trên kênh VTV1 tập trung phát sóng các chương trình mang tính chính luận, chuyên đề. Cụ thể, VTV1 dành thời lượng cho chùm phim tài liệu 4 tập Đảng Cộng sản Việt Nam - vì Dân tộc Việt Nam cùng nhiều phim tài liệu, chương trình tọa đàm hướng về Đại hội, có nội dung chuyên sâu và giàu giá trị tư liệu.

Do đó, phim truyền hình Lằn ranh - vốn được phát sóng vào khung giờ 21h từ thứ Hai đến thứ Sáu hằng tuần - sẽ lùi lịch phát sóng trong các ngày từ 19-23/1 và dự kiến quay trở lại sau khi việc điều chỉnh khung giờ kết thúc.

trung-anh-2-2057.jpg
Vai diễn gây ấn tượng của NSND Trung Anh trong phim Lằn ranh.

Trước đó, Lằn ranh cũng từng hoãn phát sóng tối 1/1/2026, nhường sóng cho chương trình nghệ thuật - chính luận đặc biệt Chào năm mới 2026 - Bản giao hưởng Việt Nam. Việc thay đổi lịch phát sóng liên tiếp khiến không ít khán giả theo dõi bộ phim phải chờ đợi, song được lý giải là cần thiết trong bối cảnh các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.

Lằn ranh khai thác đề tài chống tham nhũng, hiện thu hút sự quan tâm của người xem. Ở các tập gần đây, mối quan hệ lợi ích đen tối giữa một số lãnh đạo tỉnh và chủ doanh nghiệp dần bị phơi bày, tạo cao trào kịch tính cho câu chuyện. Bộ phim đề cập trực diện đến vấn đề tham nhũng, lạm dụng quyền lực - những vấn đề xã hội nhức nhối, được dư luận quan tâm.

Bên cạnh nội dung gai góc, Lằn ranh còn ghi điểm nhờ diễn xuất của dàn nghệ sĩ gạo cội như NSND Trung Anh, NSND Trọng Trinh, NSƯT Phạm Cường cùng các diễn viên Hồng Diễm, Mạnh Trường, Huyền Sâm, Tiến Lộc… Nhiều khán giả đánh giá đây là một trong những bộ phim chính luận - hình sự đáng chú ý trên sóng giờ vàng thời gian gần đây.

Theo thông tin từ Trung tâm Sản xuất phim truyền hình (VFC), Lằn ranh hiện vẫn chưa chốt số tập chính thức. Dự kiến phim nối sóng Lằn ranhKhông giới hạn - tác phẩm khai thác đề tài bộ đội thời bình, với sự tham gia của các diễn viên NSND Quốc Trị, Steven Nguyễn, Tô Dũng…

