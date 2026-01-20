Ngô Kinh vực dậy cả dòng phim võ thuật Trung Quốc

TPO - Ngô Kinh khẳng định "đây là màn trình diễn võ thuật hoành tráng cuối cùng" của anh khiến khán giả càng kỳ vọng với bộ phim "Tiêu nhân" sắp ra mắt.

Theo QQ, bộ phim điện ảnh cổ trang Tiêu nhân do Ngô Kinh, Tạ Đình Phong, Vu Thích đóng chính vừa tung trailer đầu tiên đã nhận được nhiều sự khen ngợi của khán giả với những màn võ thuật mãn nhãn.

Trailer đầu tiên không có nhiều câu chuyện mà chỉ tập trung giới thiệu dàn diễn viên đồ sộ sẽ tham gia trong phim. Trong đó, tập hợp các bậc thầy võ thuật đại diện cho nhiều thế hệ của màn ảnh Hoa ngữ. Ví dụ những ngôi sao từng nổi tiếng 30 năm qua như Huệ Anh Hồng, Lý Liên Kiệt, Ngô Kinh hay Lương Gia Huy, Trương Tấn. Chính vì vậy, Ngô Kinh chia sẻ đây có thể là màn trình diễn võ thuật hoành tráng cuối cùng của nhiều ngôi sao như Huệ Anh Hồng, Lý Liên Kiệt hay chính bản thân anh khi sức khỏe và tuổi tác không còn cho phép họ lăn xả trên phim trường.

Phim võ thuật mới của Ngô Kinh vừa ra mắt đã gây chú ý.

Các diễn viên kỳ cựu Lý Liên Kiệt, Lương Gia Huy tham gia với vai trò khách mời.

Đồng thời, phim còn có sự góp mặt của những ngôi sao trẻ được coi là niềm hy vọng, tương lai của điện ảnh Trung Quốc như Tạ Đình Phong, Vu Thích, hay những ngôi sao đầy tiềm năng như Lưu Diệu Văn, Trần Lệ Quân, Đổng Tư Thành, Thử Sa...

Trong trailer, các nhân vật đều đang chiến đấu hết mình trong bối cảnh sa mạc Tây Vực. Nhân vật chính là một tiêu nhân Đao Mã do Ngô Kinh thủ vai, tiêu nhân chức danh để chỉ người làm việc trong tiêu cục chuyên nhận lời bảo vệ hộ tống những vật phẩm hoặc người quan trọng. Tuy nhiên, hành trình của Đao Mã không yên bình khi có nhiều thế lực đang đối đầu vì những mục tiêu khác nhau.

Cảnh võ thuật trong phim được đánh giá chân thực, không lạm dụng kỹ xảo quá nhiều, hiệu ứng được thực hiện chỉn chu tạo cảm giác "giang hồ bí ẩn" đã lâu không được thấy trên màn ảnh Hoa ngữ.

Vu Thích được khen có tạo hình đẹp.

Trần Lệ Quân được đánh giá cao dù là nhân tố thay thế Na Nhĩ Na Thiến.

Theo Mtime, bộ phim vì nhiều lý do như scandal gian lận thi cử của nữ diễn viên Na Nhĩ Na Thiến, yêu cầu từ nhà sản xuất nên đã kéo dài chi phí sản xuất lên tới hơn 700 triệu NDT (98,3 triệu USD). Thậm chí, các diễn viên trong đoàn phim phải dành nhiều tháng để luyện tập võ thuật, cưỡi ngựa, thực hiện các cảnh hành động, nhằm đem tới tác phẩm xuất sắc, tôn vinh võ thuật Trung Hoa.

Ngoài ra, trailer còn có sự xuất hiện của nam diễn viên Vu Thích, từng nổi tiếng với vai Cơ Phát trong Phong Thần (2023). Trong quá trình quay phim Tiêu nhân, Vu Thích vướng scandal đời tư, bị tố cáo ngoại tình, được phú bà bao nuôi, tưởng chừng như anh đã bị loại khỏi đoàn phim nhưng vẫn được giữ lại. Tạo hình Vu Thích nhận được nhiều lời khen của khán giả vì điển trai, lạnh lùng nhưng u ám, mạnh mẽ.

Ngoài Ngô Kinh, nhân vật gây ấn tượng nhất phải kể đến Tạ Đình Phong với vai Đế Thính, phản diện lớn nhất đối đầu Đao Mã. Ánh mắt lạnh lùng, sát phạt đầy nguy hiểm của Tạ Đình Phong khiến người xem mong chờ. Trong quá trình quay phim, Tạ Đình Phong không sử dụng diễn viên đóng thế, anh thậm chí còn bị gãy xương trong một cảnh quay nguy hiểm.

Tạ Đình Phong đối đầu với Ngô Kinh được mong đợi.

Theo QQ, bên cạnh dàn diễn viên tiếng tăm, phim còn khiến khán giả đặt kỳ vọng vì được chỉ đạo bởi Viên Hòa Bình, là đạo diễn võ thuật số một trong giới giải trí Hoa ngữ. Tiêu nhân sẽ ra mắt vào ngày Mùng Một Tết Nguyên đán 2026 (17/2).