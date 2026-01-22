Cô gái 26 tuổi và bé trai một tuổi tử vong trong đám cháy

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TPO - Cửa hàng kinh doanh điện máy bất ngờ bốc cháy lúc sáng sớm làm 2 người tử vong.

Ngày 22/1, công an phường Long Khánh phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh Đồng Nai tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy làm 2 người tử vong.

Thông tin ban đầu, khoảng 5h cùng ngày, người dân phát hiện đám cháy bùng phát tại cửa hàng điện máy Biên (đường Hoàng Diệu, phường Long Khánh, tỉnh Đồng Nai) và nhanh chóng lan rộng khiến lực lượng chữa cháy tại chỗ bất lực.

Lực lượng chức năng đang tiến hành chữa cháy

Tiếp nhận thông tin, Ban chỉ huy công an phường Long Khánh đã huy động toàn bộ cán bộ chiến sĩ cùng lực lượng ANTT cơ sở phối hợp với Ban chỉ huy Quân sự phường, tổ liên gia an toàn PCCC triển khai chữa cháy, cứu người bị nạn và chống cháy lan sang các khu vực bên cạnh.

Đến khoảng 5h30 đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn vào khoảng 6h50 cùng ngày.

Tại hiện trường vụ cháy, trong căn nhà 2 tầng được sử dụng làm cửa hàng điện máy, lực lượng chức năng phát hiện 2 người tử vong là bà Đỗ Quyên (26 tuổi) và con trai là Nguyễn Việt Anh (một tuổi).

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Mạnh Thắng
