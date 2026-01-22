Phát hiện một doanh nghiệp xả thải trực tiếp ra sông Vàm Cỏ Tây

TPO - Một doanh nghiệp ở Tây Ninh bị phát hiện xả nước thải chưa qua xử lý trực tiếp ra sông Vàm Cỏ Tây, trong khi bên trong nhà xưởng tồn đọng lượng lớn vỏ và hạt xoài đang phân hủy, bốc mùi hôi nồng nặc. Doanh nghiệp này không có chức năng xử lý môi trường nhưng đã tiếp nhận hàng nghìn tấn chất thải để “làm mùn hữu cơ”.

Ngày 22/1, Phòng Cảnh sát kinh tế công an tỉnh Tây Ninh cho biết đơn vị vừa kiểm tra và phát hiện Công ty TNHH Dịch vụ Thới An (khu phố Hướng Bình 2, phường Long An, tỉnh Tây Ninh) có hành vi xả nước thải gây ô nhiễm môi trường.

Công ty này hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, sơ chế vỏ xoài do ông Nguyễn Tấn Lộc làm giám đốc và là người đại diện pháp luật.

Ngày 14/1, lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra việc chấp hành các quy định về bảo vệ môi trường tại doanh nghiệp trên. Thời điểm kiểm tra, trong khuôn viên nhà xưởng tập kết một khối lượng rất lớn vỏ và hạt xoài đang phân hủy, bốc mùi hôi thối, với tổng khối lượng ước khoảng 600-800 tấn.

Đáng chú ý, toàn bộ nước thải phát sinh từ hoạt động sản xuất, sơ chế không qua xử lý mà được xả thẳng ra sông Vàm Cỏ Tây.

Nước thải được doanh nghiệp xả thẳng ra sông Vàm Cỏ Tây.

Làm việc với đoàn kiểm tra, giám đốc công ty không có mặt. Người trực tiếp làm việc là ông Nguyễn Huy Đạt (56 tuổi, ngụ TPHCM), thành viên góp vốn và phụ trách điều hành hoạt động nhưng không xuất trình được hồ sơ, giấy tờ liên quan đến môi trường theo yêu cầu.

Qua xác minh ban đầu, công ty TNHH Dịch vụ Thới An không có chức năng xử lý môi trường. Tuy nhiên, doanh nghiệp vẫn tiếp nhận chất thải từ công ty TNHH MTV Môi trường 63 (tỉnh Đồng Tháp) để thực hiện các công đoạn phân loại, phối trộn, ủ và sàng lọc nhằm sản xuất mùn hữu cơ.

Hàng trăm tấn vỏ xoài phân hủy được phát hiện bên trong nhà xưởng.

Lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra tại nhà xưởng.

Theo sổ sách, từ ngày 26/12/2024 đến 14/1/2026, công ty đã tiếp nhận tổng cộng 8.794 tấn chất thải và nhận khoảng 3,3 tỷ đồng để xử lý số chất thải này.

Trước dấu hiệu vi phạm, đoàn kiểm tra đã lấy mẫu nước thải và mẫu chất rắn để phân tích, đánh giá mức độ ô nhiễm, đồng thời yêu cầu doanh nghiệp ngưng ngay việc tiếp nhận chất thải, ngưng toàn bộ hoạt động xử lý và giữ nguyên hiện trạng nhà xưởng để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.