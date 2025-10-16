Đóng cửa xưởng sản xuất giấy xả khói đen, nước thải trắng đục suốt ngày đêm ở Phú Thọ

TPO - Một xưởng sản xuất giấy ngang nhiên mọc giữa rừng, xả khói bụi và nước thải hóa chất trực tiếp ra môi trường, khiến người dân bức xúc tập trung phản đối. Chính quyền địa phương đã xử phạt 160 triệu đồng, đình chỉ hoạt động và buộc di dời cơ sở vi phạm ra khỏi địa bàn.

Theo phản ánh của người dân khu 5, thôn Minh Tân (xã Tam Đảo, tỉnh Phú Thọ), khoảng một tháng qua, cơ sở sản xuất giấy dựng tạm trên đất rừng gây ô nhiễm môi trường. Nhà xưởng được quây tôn, khung thép sơ sài nhưng hoạt động gần như suốt ngày đêm, phát ra tiếng ồn, khói bụi và mùi hóa chất nồng nặc.

Khói đen xả trực tiếp ra môi trường khiến khu vực dân cư chìm trong mùi hắc khó chịu.

Người dân cho biết, có những ngày, cả khu vực chìm trong mùi hắc khó chịu, nhiều người hoa mắt, buồn nôn. Phía sau nhà xưởng, những đường ống xả nước màu trắng đục, mùi hóa chất bốc lên nồng nặc, loang lổ xuống khoảnh rừng keo, bạch đàn.

“Chúng tôi sống ở đây nhiều năm chưa bao giờ chịu cảnh này. Mùi hóa chất khiến ai cũng ho sặc sụa, nước thải thì thấm xuống đất, ảnh hưởng cả nguồn nước sinh hoạt”, anh Lưu Văn Sinh, người dân địa phương bức xúc.

Cơ sở sản xuất xây dựng trái phép.

Người dân trực tiếp quay lại hình ảnh vi phạm, gửi lên UBND xã Tam Đảo kiến nghị xử lý dứt điểm tình trạng sản xuất gây ô nhiễm.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Đức Công, Phó Chủ tịch UBND xã Tam Đảo cho biết, sau khi nhận được phản ánh, UBND xã Tam Đảo lập tổ công tác kiểm tra. Qua xác minh, cơ sở sản xuất giấy do bà Dương Kim Thoa (trú tại xã Bình Xuyên, tỉnh Phú Thọ) làm chủ, giao cho ông Nguyễn Minh Tuấn vận hành từ ngày 20/9.

Người dân trực tiếp quay lại hình ảnh vi phạm, gửi lên UBND xã Tam Đảo kiến nghị xử lý.

Cơ sở này có công đoạn sản xuất bột giấy từ nguyên liệu tái chế, công suất khoảng 1.440 tấn/năm. Quá trình sản xuất phát sinh nhiều khói bụi, tiếng ồn và nước thải, nhưng chủ cơ sở không có bất kỳ giấy phép môi trường hợp lệ nào. “Cơ sở này xây dựng trái phép, chủ cơ sở có hành vi chuyển mục đích sử dụng đất khi chưa được cấp có thẩm quyền cho phép”, ông Công cho hay.

Theo ông Công, sau khi kiểm tra, lập biên bản, căn cứ quy định, ngày 7/10, UBND xã Tam Đảo đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Dương Kim Thoa số tiền 160 triệu đồng.

Nhà xưởng được quây tôn, khung thép sơ sài, hoạt động gần như suốt ngày đêm, phát ra tiếng ồn, khói bụi và mùi hóa chất nồng nặc.

Cơ sở này cũng bị đình chỉ hoạt động 4,5 tháng và buộc di dời ra khỏi địa bàn. Thời hạn khắc phục hậu quả là 25 ngày, toàn bộ chi phí do chủ cơ sở chi trả. “Chúng tôi đã hướng dẫn chủ cơ sở liên lạc với các khu, cụm công nghiệp để thuê mặt bằng làm các thủ tục để sản xuất theo đúng quy định của pháp luật”, ông Công thông tin.

Được biết, UBND xã Tam Đảo đồng thời đã có văn bản yêu cầu Điện lực ngừng cung cấp điện cho cơ sở vi phạm, khẳng định sẽ giám sát chặt chẽ quá trình chấp hành quyết định. Nếu chủ cơ sở không tự giác thực hiện, chính quyền sẽ tổ chức cưỡng chế theo đúng quy định.