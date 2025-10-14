Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Xử lý nghiêm hành vi lợi dụng thiên tai xả thải chưa xử lý ra môi trường

Thanh Hiếu
TPO - Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên yêu cầu các cơ quan, đơn vị tăng cường kiểm tra, giám sát, không để lợi dụng tình hình thiên tai và mưa lũ để xả thải chất thải chưa xử lý ra môi trường; trường hợp phát hiện xử lý nghiêm theo quy định.

Ngày 13/10, UBND tỉnh Thái Nguyên đã có văn bản gửi các sở, ngành, đơn vị liên quan yêu cầu tăng cường công tác kiểm soát ô nhiễm môi trường, khắc phục hậu quả mưa lũ sau bão.

Theo đó, đối với các khu vực có nguy cơ phát tán ô nhiễm cao, UBND tỉnh yêu cầu Sở NN&MT chủ trì, phối hợp với cơ sở chủ động khoanh vùng, cô lập, xử lý tại chỗ; hoặc chuyển giao chất thải, đặc biệt là chất thải nguy hại, lây nhiễm.

UBND tỉnh Thái Nguyên cũng yêu cầu rà soát, kiểm tra các đơn vị sản xuất về đảm bảo an toàn đối với sự cố rò rỉ, bục, vỡ, tràn, đổ tại khu vực lưu chứa chất thải. Đặc biệt là các cơ sở xử lý chất thải, sản xuất phân bón, hóa chất, luyện kim, nhà máy nhiệt điện trên địa bàn.

Khu vực bị ảnh hưởng do vỡ bờ bao hồ chứa nước tuần hoàn Công ty cổ phần luyện kim đen Thái Nguyên.

Bên cạnh đó, cần chủ động đánh giá, xác định các nguy cơ xảy ra tình trạng ô nhiễm môi trường do sự cố, thiên tai; xây dựng và tổ chức thực hiện các phương án phòng ngừa ô nhiễm, đặc biệt là ô nhiễm nguồn nước nếu xảy ra hiện tượng rò rỉ kho chứa hóa chất, vỡ hồ chứa nước thải.

UBND các xã, phường tổ chức thu gom rác thải, bùn đất do bão lũ, khơi thông dòng chảy đối với các hệ thống thu gom, thoát nước. Đồng thời, lập phương án sẵn sàng để có biện pháp ứng phó, xử lý khẩn cấp trong trường hợp xảy ra sự cố môi trường do mưa lũ sau bão và sạt lở đất.

UBND tỉnh cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị tăng cường giám sát, không để lợi dụng tình hình thiên tai và mưa lũ, thực hiện hoạt động xả thải chất thải chưa qua xử lý ra môi trường; trường hợp phát hiện thì xử lý nghiêm theo quy định.

Được biết, những ngày qua, mưa bão tại Thái Nguyên đã gây thiệt hại nặng nề với 43 xã phường bị ngập. Trong đó, 7 người chết, 2 người bị thương, hơn 200.000 căn nhà bị ảnh hưởng, hàng trăm ngàn ha lúa và hoa màu sắp thu hoạch bị mất trắng... Tổng thiệt hại ước tính khoảng 4.000 tỷ đồng.

Như báo Tiền Phong đã thông tin, ngày 7/10, do trời mưa to, cùng với nước từ trên đồi đổ xuống khu vực hồ chứa nước tuần hoàn của Công ty cổ phần luyện kim đen Thái Nguyên (xã Nam Hòa, tỉnh Thái Nguyên) gây vỡ bờ bao. Nước từ hồ chứa tràn ra ngoài vào ruộng đồng, thậm chí là nhà cửa của một số hộ dân khu vực lân cận. Hiện tại, chính quyền địa phương và doanh nghiệp đang thống kê thiệt hại, làm rõ nguyên nhân và phương án hỗ trợ các hộ dân bị ảnh hưởng.

Thanh Hiếu
