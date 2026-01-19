Thời tiết miền Bắc những ngày tới

TPO - Hai ngày đầu tuần (19-20/1), miền Bắc ít mưa, trời rét về đêm và sáng sớm, trưa chiều hửng nắng. Từ chiều tối và đêm 20/1 đến ngày 22/1, trời chuyển mưa rải rác do không khí lạnh mạnh tràn về. Từ 21/1, trời chuyển rét, kéo dài đến hết tuần, có nơi rét đậm, rét hại.

Khu vực phía Đông Bắc Bộ hôm nay nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ, vùng núi có nơi dưới 16 độ. Nhiệt độ cao nhất 22-25 độ, có nơi trên 25 độ.

Khu vực Tây Bắc Bộ hôm nay nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ, có nơi dưới 15 độ. Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ, có nơi trên 27 độ.

Hà Nội hôm nay nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18-20 độ. Nhiệt độ cao nhất 24-26 độ.

Dự báo từ chiều tối và đêm 20/1 đến ngày 22/1, do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh, miền Bắc chuyển mưa rải rác, từ ngày 21/1, nền nhiệt giảm sâu, trời rét kéo dài với nhiệt độ thấp nhất 11-13 độ, vùng núi 8-11 độ, vùng núi cao dưới 6 độ.

Miền Bắc sẽ vừa mưa vừa rét từ chiều tối thứ Ba đến thứ Năm (20-22/1).

Thanh Hóa đến Huế hôm nay nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ hôm nay ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ.

Dự báo từ khoảng ngày 21-22/1, Thanh Hoá – Nghệ An có mưa rải rác, từ 21-24/1, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, phía đông Quảng Ngãi, Gia Lai (Bình Định cũ) có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Từ ngày 22/1, Thanh Hoá đến Huế trời rét, Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Gia Lai trời lạnh.

Tây Nguyên hôm nay ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Nam Bộ hôm nay ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ, miền Đông có nơi dưới 21 độ. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

TPHCM hôm nay ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-31 độ.

Dự báo hình thái thời tiết trên còn duy trì nhiều ngày tới ở Tây Nguyên và Nam Bộ.