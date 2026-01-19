Dòng người đổ về phủ Tây Hồ lễ tạ rằm tháng Chạp lúc rạng sáng

TPO - Rạng sáng 19/1 (mùng 1 tháng Chạp), đông đảo người dân Hà Nội đã có mặt tại phủ Tây Hồ để dâng hương, trả lễ và cầu sức khỏe trong tháng cuối cùng của năm Âm lịch.
Nhiều người cho rằng làm lễ tạ vào thời khắc đầu tiên của mùng 1 âm lịch cuối cùng của năm sẽ linh thiêng hơn, cầu mong công việc, kinh doanh tiếp tục thuận lợi trong năm mới. Vì vậy, người đi lễ đều chuẩn bị lễ vật chu đáo để thể hiện lòng thành.
Lúc 0h, do Phủ Tây Hồ chưa mở cửa, người dân phải đứng ngoài cổng vái vọng từ phía ngoài phủ.