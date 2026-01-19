Dòng người đổ về phủ Tây Hồ lễ tạ rằm tháng Chạp lúc rạng sáng

TPO - Rạng sáng 19/1 (mùng 1 tháng Chạp), đông đảo người dân Hà Nội đã có mặt tại phủ Tây Hồ để dâng hương, trả lễ và cầu sức khỏe trong tháng cuối cùng của năm Âm lịch.