Nhịp sống Thủ đô

Google News

Dòng người đổ về phủ Tây Hồ lễ tạ rằm tháng Chạp lúc rạng sáng

Đức Nguyễn

TPO - Rạng sáng 19/1 (mùng 1 tháng Chạp), đông đảo người dân Hà Nội đã có mặt tại phủ Tây Hồ để dâng hương, trả lễ và cầu sức khỏe trong tháng cuối cùng của năm Âm lịch.

VIDEO: Người dân Thủ đô chen chân lễ phủ Tây Hồ lúc 0h mùng 1 âm lịch cuối năm.
tp-tienphong-1515.jpg
Với quan niệm đầu năm xin lộc, cuối năm trả lễ, đúng 0h 19/1 (mùng 1 âm lịch cuối cùng của năm Ất Tỵ), nhiều người dân đã có mặt tại phủ Tây Hồ để làm lễ tạ.
tp-tienphong-1506.jpg
tp-tienphong-1503.jpg
tp-tienphong-1501.jpg
Nhiều người cho rằng làm lễ tạ vào thời khắc đầu tiên của mùng 1 âm lịch cuối cùng của năm sẽ linh thiêng hơn, cầu mong công việc, kinh doanh tiếp tục thuận lợi trong năm mới. Vì vậy, người đi lễ đều chuẩn bị lễ vật chu đáo để thể hiện lòng thành.
tp-tienphong-1498.jpg
Đồ lễ được các sạp bên ngoài cổng bán theo mâm. Mỗi mâm lễ có giá khoảng 150.000 - 300.000 đồng.
tp-tienphong-1497.jpg
tp-tienphong-1491.jpg
Lúc 0h, do Phủ Tây Hồ chưa mở cửa, người dân phải đứng ngoài cổng vái vọng từ phía ngoài phủ.
tp-tienphong-1500.jpg
Dù không gian chật hẹp, khu vực làm lễ không xảy ra chen lấn, xô đẩy; người dân trật tự, yên lặng hành lễ.
tp-tienphong-1511.jpg
Đinh Khang (phường Từ Liêm, Hà Nội) chia sẻ: "Dịp cuối năm mình tìm đến phủ để cầu sức khỏe cho gia đình và mong công việc làm ăn trong thời gian tới gặp nhiều thuận lợi".
tp-tienphong-1493.jpg
tp-tienphong-1496.jpg
Mọi người thành kính vái vọng.
tp-tienphong-1494.jpg
Ai nấy đều mong muốn những vận hạn năm cũ qua đi, điều tốt đẹp, may mắn sẽ đến trong năm mới.
tp-tienphong-1507.jpg
Càng về sáng, lượng người đổ về phủ Tây Hồ càng đông, có thời điểm chật kín khu vực.
tp-tienphong-1508.jpg
Do quá đông nên nhiều người phải bê lễ lên cao tránh va chạm.
tp-tienphong-1504.jpg
Anh Tiến Dũng cho biết, năm qua công việc tương đối ổn định nên đến phủ Tây Hồ làm lễ tạ. “Trời còn tờ mờ sáng nhưng người đi lễ đã rất đông, ai cũng thành tâm cầu mong một năm mới bình an”.
tp-tienphong-1518.jpg
Các điểm viết sớ chữ Nho, xem tay thu hút đông người dân đến lễ.
tp-tienphong-1509.jpg
Phủ Tây Hồ là một trong những địa điểm tâm linh quan trọng trong đời sống tinh thần người Hà Nội, thờ Chúa Liễu Hạnh - người được triều nhà Nguyễn phong là “mẫu nghi thiên hạ”, một trong “Tứ bất tử” của Việt Nam. Vào ngày Rằm, mùng 1 hàng tháng, người dân thường đến đây để thắp hương, dâng lễ cầu bình an.
Đức Nguyễn
#phủ Tây Hồ #Lễ hội #đầu năm mới #Hà Nội #lễ cầu may #tín ngưỡng #người dân

