Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk: Tạo động lực bứt phá từ rừng ra biển

TP - Từ thực tiễn phát triển sau hợp nhất, Đắk Lắk kiến nghị Trung ương hoàn thiện cơ chế cho địa phương có không gian đa vùng, tăng phân cấp, phân quyền. Tỉnh đề xuất đầu tư đồng bộ hạ tầng giao thông, logistics liên vùng, phát huy liên kết Tây Nguyên – duyên hải Nam Trung bộ, tạo nền tảng phát triển bền vững.

Nhân dịp Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, PV báo Tiền Phong đã có cuộc trao đổi với ông Lương Nguyễn Minh Triết - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk.

Thưa ông, Đắk Lắk đã có những hoạt động tiêu biểu nào hướng về Đại hội XIV của Đảng và tỉnh kiến nghị những nội dung trọng tâm gì với Trung ương?

Hướng về Đại hội XIV của Đảng, toàn tỉnh đã triển khai nhiều phong trào thi đua, hoạt động thiết thực gắn với nhiệm vụ chính trị tại từng địa phương, cơ quan, đơn vị. Không khí thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội lan tỏa sâu rộng từ trung tâm tỉnh đến thôn, buôn, tổ dân phố, tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Cùng với đó, tỉnh lựa chọn triển khai nhiều công trình, phần việc mang ý nghĩa chính trị - xã hội rõ nét, vừa thúc đẩy phát triển, vừa chăm lo an sinh. Tiêu biểu là khánh thành tuyến tránh phía Đông TP Buôn Ma Thuột trên đường Hồ Chí Minh; thông xe kỹ thuật Dự án thành phần 3 cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột; triển khai các dự án nhà ở xã hội, phát triển du lịch; tổ chức “Chiến dịch Quang Trung” hỗ trợ nhà ở cho người dân bị ảnh hưởng thiên tai.

Đại hội XIV của Đảng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng khi đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, với yêu cầu ngày càng cao về chất lượng tăng trưởng, hiệu quả quản trị và phát triển bền vững. Đối với Đắk Lắk, Đại hội không chỉ định hướng chiến lược cho giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045, mà còn đặt ra yêu cầu rất cụ thể về nâng cao năng lực lãnh đạo, quản trị và tổ chức thực thi của cấp ủy, chính quyền các cấp.

Từ thực tiễn phát triển sau hợp nhất, với không gian trải dài từ Tây Nguyên đến duyên hải Nam Trung Bộ, tỉnh đã kiến nghị Trung ương hoàn thiện cơ chế, chính sách cho các địa phương có không gian phát triển đa vùng; tăng cường phân cấp, phân quyền gắn với kiểm tra, giám sát. Đồng thời, đề xuất đầu tư đồng bộ hạ tầng giao thông, logistics liên vùng, nhất là các tuyến kết nối Tây Nguyên với duyên hải Nam Trung bộ và các trung tâm kinh tế lớn, tạo động lực phát triển bền vững.

Sau Đại hội Đảng bộ tỉnh, Đắk Lắk đã xây dựng và triển khai những chương trình, kế hoạch hành động nào để sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống, thưa ông?

Ngay sau Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, Đắk Lắk đã xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết với quan điểm không dàn trải, tập trung vào những lĩnh vực then chốt, có tác động lan tỏa lớn.

Tỉnh xác định 8 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó nhấn mạnh xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh; hoàn thiện chính quyền địa phương hai cấp; cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh; phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng liên tục từ 10% trở lên trong giai đoạn 2026-2030.

Nhiều dự án động lực được xác định là mũi nhọn thúc đẩy tăng trưởng, như cảng Bãi Gốc, Khu công nghiệp Hòa Tâm, các dự án năng lượng tái tạo, tuyến cao tốc Buôn Ma Thuột - Tuy Hòa, hạ tầng logistics, chế biến sâu nông sản và phát triển du lịch chất lượng cao tại khu vực phía Đông của tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết trong lần đi kiểm tra nơi tái định canh cho người dân. Ảnh: Hà My

Mục tiêu tăng trưởng GRDP bình quân trên 10,5%/năm là thách thức lớn nhưng cũng là yêu cầu tất yếu để Đắk Lắk bứt phá. Để đạt mục tiêu này, tỉnh tập trung cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao chất lượng điều hành, chuyển từ tư duy quản lý sang tư duy phục vụ; đồng thời làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống và hình thành các động lực mới.

Trong nhiệm kỳ tới, Đắk Lắk sẽ tập trung những dự án, giải pháp trọng tâm nào để tạo đột phá phát triển, thúc đẩy liên kết vùng “từ rừng đến biển” và thu hút đầu tư ngay từ cơ sở?

Trong nhiệm kỳ 2025-2030, Đắk Lắk xác định đột phá phát triển phải được dẫn dắt bởi các dự án hạ tầng chiến lược và môi trường đầu tư thông thoáng. Trọng tâm là kết nối không gian phát triển “từ rừng đến biển”, với nòng cốt là các dự án giao thông, logistics theo trục Đông - Tây, đặc biệt là tuyến cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột và các tuyến kết nối liên vùng.

Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết (giữa) thăm công trình trọng điểm

Song song với đầu tư hạ tầng, tỉnh đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ của chính quyền các cấp, nhất là cấp cơ sở; tăng cường minh bạch thông tin, đổi mới công tác xúc tiến đầu tư, đồng hành cùng doanh nghiệp. Mỗi địa phương được khuyến khích chủ động xây dựng danh mục dự án phù hợp lợi thế, coi trọng chất lượng, hiệu quả và khả năng lan tỏa.

Xác định cán bộ là yếu tố then chốt, tỉnh triển khai sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và bố trí việc làm sau sáp nhập một cách thận trọng, bài bản, công khai, minh bạch, gắn với rà soát chức năng, vị trí việc làm và đánh giá năng lực; đồng thời bảo đảm đầy đủ chế độ, chính sách, chú trọng công tác tư tưởng, tạo sự đồng thuận và ổn định trong hệ thống chính trị.

Đại hội XIV của Đảng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng khi đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, với yêu cầu ngày càng cao về chất lượng tăng trưởng, hiệu quả quản trị và phát triển bền vững. Đối với Đắk Lắk, Đại hội không chỉ định hướng chiến lược cho giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045, mà còn đặt ra yêu cầu rất cụ thể về nâng cao năng lực lãnh đạo, quản trị và tổ chức thực thi của cấp ủy, chính quyền các cấp.

Cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột kết nối rừng - biển có tổng mức đầu tư 21.935 tỷ đồng, tổng chiều dài khoảng 116,577km. Ảnh: Ngọc Hùng

Nhân dịp Đại hội XIV của Đảng, Bí thư Tỉnh ủy muốn gửi gắm thông điệp gì tới cán bộ, đảng viên và nhân dân tỉnh Đắk Lắk?

Tôi kêu gọi cán bộ, đảng viên, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc tỉnh Đắk Lắk tiếp tục kiên định niềm tin, phát huy tinh thần đoàn kết, khát vọng phát triển và quyết tâm hành động; chung sức, đồng lòng, đổi mới tư duy, hành động quyết liệt, tận dụng thời cơ, vượt qua thách thức, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển nhanh, bền vững của tỉnh trong giai đoạn mới.

Xin cảm ơn ông!