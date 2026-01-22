Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Bí thư Tỉnh ủy Sơn La Hoàng Văn Nghiệm: Hoàn thành hệ thống giao thông kết nối với Thủ đô để đưa Sơn La vươn xa

Viết Hà
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Nhân dịp Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Sơn La Hoàng Văn Nghiệm đã chia sẻ với báo chí về định hướng, kế hoạch phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới. Theo ông, hạ tầng giao thông được kết nối thông suốt với Thủ đô Hà Nội và các tỉnh phát triển sẽ là điều kiện tiên quyết đưa Sơn La bứt phá, vươn lên trong dòng chảy phát triển chung của đất nước.

a1.jpg
Ông Hoàng Văn Nghiệm (thứ 3 bên phải) trao đổi với đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Ảnh: Báo Sơn La.

Bí thư Tỉnh ủy Sơn La Hoàng Văn Nghiệm nhấn mạnh, Sơn La nằm ở vị trí chiến lược của vùng Tây Bắc, có vai trò quan trọng trong kết nối giữa khu vực trung du, miền núi phía Bắc với vùng Thủ đô Hà Nội. Trong bối cảnh cả nước đẩy mạnh liên kết vùng và phát triển hạ tầng đồng bộ, Sơn La đang đứng trước vận hội mới để mở rộng không gian phát triển.

“Khi hạ tầng được kết nối thông suốt, đặc biệt là các tuyến giao thông trục chính, Sơn La sẽ có điều kiện thuận lợi hơn để thu hút đầu tư, thúc đẩy giao thương, du lịch và phát triển kinh tế – xã hội”, ông Hoàng Văn Nghiệm cho biết.

Trên cơ sở Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2025–2030, Đảng bộ tỉnh xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm, mang tính chiến lược lâu dài. Theo Bí thư Tỉnh ủy, phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội, nhất là hạ tầng giao thông, được xác định là khâu đột phá quan trọng.

Trong đó, tỉnh ưu tiên đầu tư tuyến cao tốc trên trục Quốc lộ 6 nhằm tăng cường kết nối Sơn La với Thủ đô Hà Nội và các tỉnh trong khu vực Tây Bắc. Đồng thời, tỉnh quan tâm nâng cấp hệ thống giao thông từ trung tâm tỉnh đến trung tâm các xã, thôn, bản, tạo điều kiện thuận lợi cho Nhân dân phát triển sản xuất, nâng cao đời sống.

a3.jpg
Hệ thống cao tốc kết nối Sơn La với Hà Nội và các địa phương được tăng cường đầu tư . Ảnh minh họa.

Bí thư Hoàng Văn Nghiệm cho biết, cùng với hạ tầng, nông nghiệp tiếp tục được xác định là trụ đỡ của nền kinh tế địa phương. Sơn La định hướng phát triển nông nghiệp bền vững gắn với ứng dụng công nghệ cao, chuyển đổi số và công nghiệp chế biến sâu, nhằm nâng cao giá trị gia tăng cho nông sản.

“Tỉnh tập trung xây dựng thương hiệu, tăng cường liên kết sản xuất – tiêu thụ, mở rộng thị trường trong nước và quốc tế, qua đó nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho người nông dân”, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh.

Song song với nông nghiệp, Sơn La chú trọng phát triển công nghiệp, đặc biệt là công nghiệp năng lượng. Theo Bí thư Tỉnh ủy, tỉnh có nhiều tiềm năng, lợi thế để phát triển các loại hình năng lượng tái tạo như thủy điện, điện gió, điện mặt trời và điện sinh khối. Việc khai thác hiệu quả các nguồn năng lượng này không chỉ góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế mà còn phù hợp với định hướng phát triển xanh, bền vững, hài hòa giữa phát triển và bảo vệ môi trường.

Đối với lĩnh vực du lịch, ông Hoàng Văn Nghiệm cho rằng, Sơn La có nhiều dư địa để hình thành các sản phẩm du lịch đặc thù, gắn với cảnh quan thiên nhiên, bản sắc văn hóa các dân tộc và giá trị di sản truyền thống. Phát triển du lịch được xem là hướng đi quan trọng nhằm đa dạng hóa cơ cấu kinh tế, tạo sinh kế bền vững cho người dân, nhất là ở vùng sâu, vùng xa.

tp-9.jpg
Sơn La còn nhiều dư địa phát triển du lịch.

Để hiện thực hóa các mục tiêu đã đề ra, theo Bí thư Tỉnh ủy Sơn La, địa phương sẽ tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi để thu hút doanh nghiệp, phát triển kinh tế tư nhân và hợp tác xã.

Đồng thời, tỉnh tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và củng cố hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội và giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao.

Với tinh thần đoàn kết, thống nhất và quyết tâm đổi mới từ Đại hội XIV của Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Văn Nghiệm khẳng định, Sơn La sẽ tiếp tục phát huy tiềm năng, lợi thế, mở rộng không gian phát triển, từng bước vươn xa, trở thành cực tăng trưởng quan trọng của vùng Tây Bắc, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Viết Hà
#Sơn La #giao thông #Thủ đô Hà Nội #phát triển #đầu tư #du lịch #nông nghiệp #chuyển đổi số

Xem thêm

Cùng chuyên mục