Bí thư Tỉnh ủy Sơn La Hoàng Văn Nghiệm: Hoàn thành hệ thống giao thông kết nối với Thủ đô để đưa Sơn La vươn xa

TPO - Nhân dịp Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Sơn La Hoàng Văn Nghiệm đã chia sẻ với báo chí về định hướng, kế hoạch phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới. Theo ông, hạ tầng giao thông được kết nối thông suốt với Thủ đô Hà Nội và các tỉnh phát triển sẽ là điều kiện tiên quyết đưa Sơn La bứt phá, vươn lên trong dòng chảy phát triển chung của đất nước.

Ông Hoàng Văn Nghiệm (thứ 3 bên phải) trao đổi với đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Ảnh: Báo Sơn La.

Bí thư Tỉnh ủy Sơn La Hoàng Văn Nghiệm nhấn mạnh, Sơn La nằm ở vị trí chiến lược của vùng Tây Bắc, có vai trò quan trọng trong kết nối giữa khu vực trung du, miền núi phía Bắc với vùng Thủ đô Hà Nội. Trong bối cảnh cả nước đẩy mạnh liên kết vùng và phát triển hạ tầng đồng bộ, Sơn La đang đứng trước vận hội mới để mở rộng không gian phát triển.

“Khi hạ tầng được kết nối thông suốt, đặc biệt là các tuyến giao thông trục chính, Sơn La sẽ có điều kiện thuận lợi hơn để thu hút đầu tư, thúc đẩy giao thương, du lịch và phát triển kinh tế – xã hội”, ông Hoàng Văn Nghiệm cho biết.

Trên cơ sở Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2025–2030, Đảng bộ tỉnh xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm, mang tính chiến lược lâu dài. Theo Bí thư Tỉnh ủy, phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội, nhất là hạ tầng giao thông, được xác định là khâu đột phá quan trọng.

Trong đó, tỉnh ưu tiên đầu tư tuyến cao tốc trên trục Quốc lộ 6 nhằm tăng cường kết nối Sơn La với Thủ đô Hà Nội và các tỉnh trong khu vực Tây Bắc. Đồng thời, tỉnh quan tâm nâng cấp hệ thống giao thông từ trung tâm tỉnh đến trung tâm các xã, thôn, bản, tạo điều kiện thuận lợi cho Nhân dân phát triển sản xuất, nâng cao đời sống.

Hệ thống cao tốc kết nối Sơn La với Hà Nội và các địa phương được tăng cường đầu tư . Ảnh minh họa.

Bí thư Hoàng Văn Nghiệm cho biết, cùng với hạ tầng, nông nghiệp tiếp tục được xác định là trụ đỡ của nền kinh tế địa phương. Sơn La định hướng phát triển nông nghiệp bền vững gắn với ứng dụng công nghệ cao, chuyển đổi số và công nghiệp chế biến sâu, nhằm nâng cao giá trị gia tăng cho nông sản.

“Tỉnh tập trung xây dựng thương hiệu, tăng cường liên kết sản xuất – tiêu thụ, mở rộng thị trường trong nước và quốc tế, qua đó nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho người nông dân”, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh.

Song song với nông nghiệp, Sơn La chú trọng phát triển công nghiệp, đặc biệt là công nghiệp năng lượng. Theo Bí thư Tỉnh ủy, tỉnh có nhiều tiềm năng, lợi thế để phát triển các loại hình năng lượng tái tạo như thủy điện, điện gió, điện mặt trời và điện sinh khối. Việc khai thác hiệu quả các nguồn năng lượng này không chỉ góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế mà còn phù hợp với định hướng phát triển xanh, bền vững, hài hòa giữa phát triển và bảo vệ môi trường.

Đối với lĩnh vực du lịch, ông Hoàng Văn Nghiệm cho rằng, Sơn La có nhiều dư địa để hình thành các sản phẩm du lịch đặc thù, gắn với cảnh quan thiên nhiên, bản sắc văn hóa các dân tộc và giá trị di sản truyền thống. Phát triển du lịch được xem là hướng đi quan trọng nhằm đa dạng hóa cơ cấu kinh tế, tạo sinh kế bền vững cho người dân, nhất là ở vùng sâu, vùng xa.

Sơn La còn nhiều dư địa phát triển du lịch.

Để hiện thực hóa các mục tiêu đã đề ra, theo Bí thư Tỉnh ủy Sơn La, địa phương sẽ tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi để thu hút doanh nghiệp, phát triển kinh tế tư nhân và hợp tác xã.

Đồng thời, tỉnh tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và củng cố hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội và giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao.

Với tinh thần đoàn kết, thống nhất và quyết tâm đổi mới từ Đại hội XIV của Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Văn Nghiệm khẳng định, Sơn La sẽ tiếp tục phát huy tiềm năng, lợi thế, mở rộng không gian phát triển, từng bước vươn xa, trở thành cực tăng trưởng quan trọng của vùng Tây Bắc, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của đất nước trong kỷ nguyên mới.