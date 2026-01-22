Thành ủy Cần Thơ điều động cán bộ

TPO - Ngày 22/1, Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ trao quyết định điều động, chỉ định ông Ngô Hùng tham gia Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Khánh Hòa, thay bà Triệu Thị Ngọc Diễm vừa được điều động công tác mới.

Tại hội nghị đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ chỉ định ông Ngô Hùng (nguyên Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sóc Trăng) tham gia Ban Thường vụ Đảng ủy phường Khánh Hòa và giữ chức Bí thư.

Ông Hùng giữ chức Bí thư phường Khánh Hòa thay bà Triệu Thị Ngọc Diễm.

Trước đó, bà Triệu Thị Ngọc Diễm đã được Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ điều động về công tác tại Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Cần Thơ và giới thiệu hiệp thương giữ chức Phó Chủ tịch cơ quan này.

Ông Ngô Hùng (thứ 2 từ trái sang) giữ chức Bí thư phường Khánh Hòa.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Bí thư Đảng ủy phường Khánh Hòa - Ngô Hùng bày tỏ sự xúc động, vinh dự khi được Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ tin tưởng giao trọng trách.

Ông Hùng khẳng định sẽ nỗ lực hết mình, phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết cùng tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ phường, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Đảng bộ phường Khánh Hòa ngày càng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.