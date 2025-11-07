Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc dâng hoa tại tượng đài Lênin kỷ niệm Cách mạng Tháng Mười Nga

TPO - Sáng 7/11, nhân dịp kỷ niệm 108 năm Cách mạng Tháng Mười Nga, Đoàn đại biểu Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội do ông Nguyễn Duy Ngọc, Bí thư Thành ủy dẫn đầu, đã tới dâng hoa tại tượng đài V.I.Lênin (Công viên Lênin, phường Ba Đình).

Dâng hoa trước tượng đài V.I.Lênin, lãnh đạo thành phố Hà Nội bày tỏ lòng biết ơn công lao to lớn của V.I.Lênin, nguyện tuyệt đối trung thành với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đoàn kết một lòng, kiên định thực hiện lý tưởng và con đường cách mạng vô sản, xây dựng Thủ đô “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”, gương mẫu, tiên phong xây dựng một nước Việt Nam giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Lãnh đạo thành phố Hà Nội dâng hoa tại tượng đài V.I.Lênin nhân dịp kỷ niệm 108 năm Cách mạng Tháng Mười Nga. Ảnh: Viết Thanh

Cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917 là một sự kiện vĩ đại làm rung chuyển thế giới, mở ra kỷ nguyên mới cho nhân loại - kỷ nguyên đấu tranh vì tự do, bình đẳng và công bằng xã hội, đặc biệt là phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ở các nước thuộc địa trên thế giới, trong đó có Việt Nam.

Dưới sự lãnh đạo thiên tài của V.I.Lênin, giai cấp công nhân và nhân dân lao động Nga đã lật đổ chế độ Nga hoàng, xây dựng nhà nước Xô viết đầu tiên trên thế giới - một nhà nước của dân, do dân và vì dân.

V.I.Lênin - người con kiệt xuất của nước Nga, nhà tư tưởng cách mạng lỗi lạc - đã hiến dâng cả cuộc đời mình cho sự nghiệp giải phóng giai cấp và nhân loại. Tư tưởng của Người là ngọn đuốc soi đường cho phong trào cách mạng vô sản toàn thế giới, là nguồn cảm hứng bất diệt cho các dân tộc bị áp bức đứng lên giành quyền sống, quyền làm người. Di sản của Lênin và Cách mạng Tháng Mười Nga vẫn sống mãi trong lòng những người yêu chuộng hòa bình, công lý và tiến bộ trên toàn thế giới.

Cách mạng Tháng Mười Nga không chỉ là chiến thắng của nhân dân Nga, mà còn là biểu tượng của niềm tin, của khát vọng đổi thay và là minh chứng cho sức mạnh đoàn kết của quần chúng nhân dân