Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc dâng hoa tại tượng đài Lênin kỷ niệm Cách mạng Tháng Mười Nga

P.V (Theo Hanoimoi)
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sáng 7/11, nhân dịp kỷ niệm 108 năm Cách mạng Tháng Mười Nga, Đoàn đại biểu Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội do ông Nguyễn Duy Ngọc, Bí thư Thành ủy dẫn đầu, đã tới dâng hoa tại tượng đài V.I.Lênin (Công viên Lênin, phường Ba Đình).

Dâng hoa trước tượng đài V.I.Lênin, lãnh đạo thành phố Hà Nội bày tỏ lòng biết ơn công lao to lớn của V.I.Lênin, nguyện tuyệt đối trung thành với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đoàn kết một lòng, kiên định thực hiện lý tưởng và con đường cách mạng vô sản, xây dựng Thủ đô “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”, gương mẫu, tiên phong xây dựng một nước Việt Nam giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

img-2397.jpg
Lãnh đạo thành phố Hà Nội dâng hoa tại tượng đài V.I.Lênin nhân dịp kỷ niệm 108 năm Cách mạng Tháng Mười Nga. Ảnh: Viết Thanh

Cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917 là một sự kiện vĩ đại làm rung chuyển thế giới, mở ra kỷ nguyên mới cho nhân loại - kỷ nguyên đấu tranh vì tự do, bình đẳng và công bằng xã hội, đặc biệt là phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ở các nước thuộc địa trên thế giới, trong đó có Việt Nam.

Dưới sự lãnh đạo thiên tài của V.I.Lênin, giai cấp công nhân và nhân dân lao động Nga đã lật đổ chế độ Nga hoàng, xây dựng nhà nước Xô viết đầu tiên trên thế giới - một nhà nước của dân, do dân và vì dân.

V.I.Lênin - người con kiệt xuất của nước Nga, nhà tư tưởng cách mạng lỗi lạc - đã hiến dâng cả cuộc đời mình cho sự nghiệp giải phóng giai cấp và nhân loại. Tư tưởng của Người là ngọn đuốc soi đường cho phong trào cách mạng vô sản toàn thế giới, là nguồn cảm hứng bất diệt cho các dân tộc bị áp bức đứng lên giành quyền sống, quyền làm người. Di sản của Lênin và Cách mạng Tháng Mười Nga vẫn sống mãi trong lòng những người yêu chuộng hòa bình, công lý và tiến bộ trên toàn thế giới.

Cách mạng Tháng Mười Nga không chỉ là chiến thắng của nhân dân Nga, mà còn là biểu tượng của niềm tin, của khát vọng đổi thay và là minh chứng cho sức mạnh đoàn kết của quần chúng nhân dân

P.V (Theo Hanoimoi)
#Cách mạng Tháng mười Nga #Bí thư Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc #Thành ủy Hà Nội #chủ nghĩa Mác - Lênin

Xem thêm

Cùng chuyên mục