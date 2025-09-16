Đầu tư hơn 35 tỷ xây dựng nhà trưng bày anh hùng Võ Thị Sáu tại công viên trung tâm Hà Nội

TPO - Tập đoàn Vingroup được UBND thành phố Hà Nội, Sở Xây dựng chấp thuận phương án xây dựng nhà trưng bày Anh hùng lực lượng vũ trang Võ Thị Sáu, chỉnh trang khuôn viên vị trí đặt tượng cũ tại Công viên Tuổi trẻ Thủ đô (phường Bạch Mai).

Sở Xây dựng Hà Nội vừa có thông báo kết quả thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án di chuyển tượng, xây dựng nhà trưng bày Anh hùng lực lượng vũ trang Võ Thị Sáu, chỉnh trang khuôn viên vị trí đặt tượng cũ tại Công viên Tuổi trẻ Thủ đô (nay là Công viên Võ Thị Sáu).

Theo đó, đây là công trình kết hợp chỉnh trang khuôn viên và di chuyển, tôn tạo tượng đài Võ Thị Sáu nhằm tạo không gian văn hóa - tưởng niệm trang trọng, đồng thời nâng cấp hạ tầng, cảnh quan trong công viên.

Theo hồ sơ trình, dự án có tổng mức đầu tư 35,16 tỷ đồng do Tập đoàn Vingroup - Công ty CP làm chủ đầu tư, thực hiện bằng nguồn vốn tự có theo hình thức đối tác công tư, không sử dụng vốn ngân sách. Công trình thuộc nhóm C, cấp IV, thời hạn sử dụng 20 năm, dự kiến khởi công vào quý IV/2025.

Công viên Võ Thị Sáu (phường Bạch Mai) nhìn từ trên cao

Quy hoạch dự án được chia làm ba khu vực chính. Khu vực 1 là không gian lưu niệm với quảng trường, tượng đài, nhà trưng bày, đồi cây Lêkima và hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ. Khu vực 2 bố trí công viên cây xanh, chòi nghỉ, điểm dừng chân và không gian sinh hoạt cộng đồng. Khu vực 3 tôn tạo Miếu thờ Bà Chúa Hồ, kết hợp cảnh quan cây xanh và chòi nghỉ truyền thống. Toàn bộ hạ tầng kỹ thuật, giao thông nội bộ, cấp điện, chiếu sáng và cấp thoát nước sẽ được đồng bộ hóa, đảm bảo tiện ích và cảnh quan chung.

Sở Xây dựng là cơ quan chủ trì thẩm định, chịu trách nhiệm về quy trình và hồ sơ, trong khi chủ đầu tư và các đơn vị tư vấn phải bảo đảm tính chính xác, đầy đủ của nội dung dự án. Đây được coi là một trong những điểm nhấn văn hóa - lịch sử mới của Công viên Tuổi trẻ Thủ đô, góp phần tôn vinh giá trị anh hùng cách mạng và làm phong phú thêm không gian sinh hoạt cộng đồng của người dân Hà Nội.

Thực hiện Nghị quyết của HĐND thành phố, ngày 20/7, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành quyết định về việc đặt tên, đổi tên, điều chỉnh độ dài một số đường phố và công trình công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2025, trong đó quyết định đổi tên Công viên Tuổi trẻ Thủ đô thành Công viên Võ Thị Sáu.

Ngày 29/8, phường Bạch Mai tổ chức Lễ công bố quyết định và gắn biển tên công viên Võ Thị Sáu chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Chủ tịch UBND phường Bạch Mai Nguyễn Thị Thu Hiền cho biết, việc đổi tên Công viên Tuổi trẻ Thủ đô thành Công viên Võ Thị Sáu không chỉ là sự tri ân sâu sắc đối với người anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì độc lập dân tộc, mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự trân trọng của thành phố Hà Nội đối với những giá trị lịch sử - cách mạng quý báu.