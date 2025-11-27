Hơn 36.100 tỷ đồng mở rộng cao tốc TPHCM - Trung Lương - Mỹ Thuận

TPO - Bộ Xây dựng vừa có quyết định phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng mở rộng cao tốc TPHCM - Trung Lương - Mỹ Thuận theo phương thức đối tác công - tư (PPP), tổng mức đầu tư hơn 36.000 tỷ đồng. Dự án sẽ khởi công ngay cuối năm, dự kiến hoàn thành năm 2028.

Dự án nhằm giảm ùn tắc giao thông kết nối TPHCM với vùng ĐBSCL. Dự án có điểm đầu tại nút giao Chợ Đệm (TPHCM); điểm cuối tại cầu Mỹ Thuận 2 (Đồng Tháp). Tổng chiều dài tuyến hơn 96km.



Cao tốc TPHCM - Trung Lương - Mỹ Thuận được mở rộng với tổng mức đầu tư hơn 36.172 tỷ đồng.

Trong đó, đoạn TPHCM - Trung Lương mở rộng lên 10-12 làn xe (đoạn Chợ Đệm - Vành đai 4 quy mô 12 làn xe; đoạn Vành đai 4 - Trung Lương quy mô 10 làn xe), phân kỳ đầu tư quy mô 8 làn xe, vận tốc thiết kế 120km/h. Đoạn Trung Lương - Mỹ Thuận mở rộng lên 6 làn xe, vận tốc thiết kế 100km/h.

Dự án sẽ đầu tư đồng bộ hệ thống quản lý giao thông thông minh, bảo đảm kết nối đồng bộ, thống nhất với các tuyến lân cận.

Trong phạm vi dự án có 10 nút giao liên thông, trong đó cải tạo, nâng cấp 8 nút giao hiện hữu, bổ sung 2 nút giao liên thông.

Tổng mức đầu tư dự án hơn 36.172 tỷ đồng. Trong đó, vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư hơn 5.425 tỷ đồng (chiếm 15%); vốn do nhà đầu tư huy động hơn 30.746 tỷ đồng (85%); lãi vay trong thời gian xây dựng hơn 4.271 tỷ đồng. Thời gian thu phí hoàn vốn khoảng 17 năm 3 tháng.

Nhà đầu tư được chỉ định là Liên danh Công ty Cổ phần Tập đoàn Đèo Cả - Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TPHCM - Công ty Cổ phần Tasco - Tổng Công ty Đầu tư Xây dựng Hoàng Long - Công ty TNHH MTV Dịch vụ và Đầu tư CII.

Công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được tách thành tiểu dự án riêng, do UBND TPHCM, Tây Ninh, Đồng Tháp tổ chức thực hiện, với tổng chi phí khoảng 5.088 tỷ đồng.