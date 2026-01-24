Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Nhịp sống Thủ đô

Google News

Vừa mở cửa trở lại, chợ Ninh Hiệp đã đua nhau 'xả hàng Tết'

Trần Hoàng

TPO - Chợ Ninh Hiệp (xã Phù Đổng, TP. Hà Nội) – chợ đầu mối buôn bán quần áo lớn nhất miền Bắc – sau thời gian yên ắng đã sôi động trở lại. Hàng loạt ki-ốt đồng loạt treo biển “xả hàng Tết” sớm hơn mọi năm.

tp-g-0185-copy.jpg
Ghi nhận tại chợ Ninh Hiệp (xã Phù Đổng, TP. Hà Nội), những ngày này các cửa hàng đều tấp nập mua bán, không khí nhộn nhịp trở lại sau thời gian trầm lắng. Nhiều tiểu thương chủ động tung chương trình xả hàng sớm nhằm thu hút khách mua sắm cuối năm
tp-g-0190-copy.jpg
Tiếng trao đổi mua bán hoà vào tiếng xe chở hàng không ngớt, thậm chí vào giờ cao điểm, khu vực này còn ùn tắc vì dòng người đông đúc.
tp-g-0177-copy.jpg
Từ tháng 6/2025, sau đợt kiểm tra của cơ quan chức năng, hàng trăm cửa hàng tại chợ Ninh Hiệp đã đóng cửa hàng loạt. Đến thời điểm hiện tại, phần lớn các cửa hàng đã mở cửa trở lại và hoạt động kinh doanh bình thường.
tp-g-0170-copy.jpg
Theo thống kê, chợ Ninh Hiệp có hơn 2.000 hộ kinh doanh. Tuy nhiên, công tác quản lý thuế tại đây gặp nhiều khó khăn do còn không ít hộ vướng mắc về chứng từ đầu vào của lượng hàng hóa tồn kho.
tp-g-0165-copy.jpg
Bà N., chủ kinh doanh tại thôn 6 Ninh Hiệp, cho biết nhiều hàng hóa tồn kho chỉ có hóa đơn, chứng từ ở khâu tiểu ngạch; còn phần lớn hàng hóa khi vào Việt Nam không đầy đủ giấy tờ theo quy định. “Đây là cái khó cho việc nộp thuế, do đó đợt này tôi quyết định xả toàn bộ hàng rồi sang nhượng cửa hàng, chuyển sang hướng kinh doanh mới”, bà N. nói.
tp-g-0200-copy.jpg
tp-g-0198-copy.jpg
Đại diện UBND xã Phù Đổng cho biết, năm 2025, xã đã thành lập Hội Doanh nghiệp xã Phù Đổng nhằm tăng cường kết nối, hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn; đồng thời tổ chức hướng dẫn thực hiện các chính sách khuyến khích kinh tế tập thể, thương mại – dịch vụ mở rộng sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy lưu thông hàng hóa.
tp-g-0163-copy.jpg
Xã Phù Đổng cũng đã chỉ đạo rà soát, xây dựng kế hoạch phát triển và quản lý hệ thống chợ trên địa bàn năm 2026 và giai đoạn 2026–2030. Bên cạnh đó, tăng cường phối hợp với các đơn vị liên quan trong công tác kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lậu; sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng nhái, hàng cấm, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ.
tp-g-0158-copy.jpg
Đồng thời, xã Phù Đổng đã phối hợp với Sở Tài chính tổ chức tập huấn về hóa đơn điện tử cho doanh nghiệp và hướng dẫn cài đặt, sử dụng ứng dụng eTax Mobile.
tp-g-0198-copy.jpg
Phối hợp với Chi cục Thống kê Gia Lâm tổ chức hội nghị tập huấn, triển khai và hoàn thành Tổng điều tra kinh tế trên địa bàn xã Phù Đổng.
tp-g-0200-copy.jpg
Theo báo cáo kinh tế - xã hội xã Phù Đổng, kinh tế trên địa bàn xã tiếp tục duy trì đà phát triển tích cực. Công tác quản lý tài chính – ngân sách được triển khai chặt chẽ, hiệu quả, bảo đảm kịp thời và đúng quy định.
tp-g-0205-copy.jpg
Tổng thu ngân sách nhà nước đạt hơn 25 tỷ đồng, bằng 126,2% dự toán được giao.
tp-g-0209-copy.jpg
Trong 6 khoản thu chủ yếu, có 5 khoản hoàn thành và vượt kế hoạch. Cụ thể, thu lệ phí trước bạ nhà, đất đạt 163,6% dự toán; thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đạt 113,9%; các khoản phí và lệ phí đạt 116,1% dự toán...
Trần Hoàng
#Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp #Chống hàng giả #hàng lậu #hàng nhái #Hướng dẫn sử dụng hóa đơn điện tử #Tổng điều tra kinh tế xã Phù Đổng #chợ vải Ninh Hiệp #xả hàng cuối năm

