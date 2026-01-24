Vừa mở cửa trở lại, chợ Ninh Hiệp đã đua nhau 'xả hàng Tết'

TPO - Chợ Ninh Hiệp (xã Phù Đổng, TP. Hà Nội) – chợ đầu mối buôn bán quần áo lớn nhất miền Bắc – sau thời gian yên ắng đã sôi động trở lại. Hàng loạt ki-ốt đồng loạt treo biển “xả hàng Tết” sớm hơn mọi năm.
Đại diện UBND xã Phù Đổng cho biết, năm 2025, xã đã thành lập Hội Doanh nghiệp xã Phù Đổng nhằm tăng cường kết nối, hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn; đồng thời tổ chức hướng dẫn thực hiện các chính sách khuyến khích kinh tế tập thể, thương mại – dịch vụ mở rộng sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy lưu thông hàng hóa.