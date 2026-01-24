Vừa mở cửa trở lại, chợ Ninh Hiệp đã đua nhau 'xả hàng Tết'

TPO - Chợ Ninh Hiệp (xã Phù Đổng, TP. Hà Nội) – chợ đầu mối buôn bán quần áo lớn nhất miền Bắc – sau thời gian yên ắng đã sôi động trở lại. Hàng loạt ki-ốt đồng loạt treo biển “xả hàng Tết” sớm hơn mọi năm.