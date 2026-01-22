Hà Tĩnh: Đào cổ thụ, bưởi Tết xuống phố

TPO - Chỉ còn gần 1 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán, thị trường hoa, cây cảnh trên địa bàn Hà Tĩnh đã bắt đầu sôi động. Những gốc đào cổ thụ, bưởi cảnh tiền triệu được tiểu thương đưa về bày bán, thu hút sự quan tâm của người dân.