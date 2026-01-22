Đào cổ thụ, bưởi Tết xuống phố

TPO - Chỉ còn gần 1 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán, thị trường hoa, cây cảnh trên địa bàn Hà Tĩnh đã bắt đầu sôi động. Những gốc đào cổ thụ, bưởi cảnh tiền triệu được tiểu thương đưa về bày bán, thu hút sự quan tâm của người dân.
"Năm nay gia đình tôi đưa về khoảng 50 gốc đào và 50 bưởi cảnh các loại để phục vụ thị trường dịp Tết. So với những năm trước, năm nay tôi lấy hàng về sớm hơn. Bởi năm nay thiên tai lũ lụt khắp nơi nên phải đi săn lùng sớm mới có cây đẹp. Những gốc đào được bán ở đây có giá từ vài triệu đến hàng chục triệu đồng", ông Nguyễn Văn Đồng - một tiểu thương - cho hay.
Trên tuyến phố Xô Viết Nghệ Tĩnh, nhiều gốc đào cổ thụ gây ấn tượng với thế dáng độc đáo, thân cây xù xì, phủ rêu phong. Nhiều gốc đã nở hoa màu rực rỡ.