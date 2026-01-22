Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Kinh tế

Google News

Hà Tĩnh:

Đào cổ thụ, bưởi Tết xuống phố

Hoài Nam

TPO - Chỉ còn gần 1 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán, thị trường hoa, cây cảnh trên địa bàn Hà Tĩnh đã bắt đầu sôi động. Những gốc đào cổ thụ, bưởi cảnh tiền triệu được tiểu thương đưa về bày bán, thu hút sự quan tâm của người dân.

Chiêm ngưỡng những gốc đào cổ thụ phục vụ thị trường Tết ở Hà Tĩnh. Clip: Hoài Nam.
tp-dao-0987.jpg
Những ngày này, tại tuyến đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Thành Sen, các tiểu thương đã bắt đầu đưa nhiều loại cây cảnh như đào, bưởi... ra bày bán để phục vụ nhu cầu người tiêu dùng dịp Tết Nguyên đán.
tp-dao-08765rjk.jpg
Những gốc đào cổ thụ hàng chục năm tuổi được bày bán dịp Tết. Theo đánh giá của một số tiểu thương, năm nay thiên tai, mưa lũ đã gây ảnh hưởng lớn đến cây cảnh và hoa, khiến nguồn cung khan hiếm so với mọi năm.
tp-jsjsjsk.jpg
tp-dhakala.jpg
"Năm nay gia đình tôi đưa về khoảng 50 gốc đào và 50 bưởi cảnh các loại để phục vụ thị trường dịp Tết. So với những năm trước, năm nay tôi lấy hàng về sớm hơn. Bởi năm nay thiên tai lũ lụt khắp nơi nên phải đi săn lùng sớm mới có cây đẹp. Những gốc đào được bán ở đây có giá từ vài triệu đến hàng chục triệu đồng", ông Nguyễn Văn Đồng - một tiểu thương - cho hay.
tp-dao-i2i2o.jpg
tp-dao-0292-2.jpg
Trên tuyến phố Xô Viết Nghệ Tĩnh, nhiều gốc đào cổ thụ gây ấn tượng với thế dáng độc đáo, thân cây xù xì, phủ rêu phong. Nhiều gốc đã nở hoa màu rực rỡ.
tp-dao-0d.jpg
Một tiểu thương cho biết, muốn có được những gốc đào cổ thụ đẹp, họ phải đi tìm nguồn từ rất sớm, rong ruổi qua các vùng trồng đào nổi tiếng như Nhật Tân (Hà Nội), Hải Dương, thậm chí ngược lên các tỉnh miền núi Tây Bắc để “chốt hàng”.
tp-dao-34.jpg
Theo ghi nhận, đối với những gốc đào cổ thụ, thế đẹp sẽ được bán với giá khoảng 20-30 triệu đồng/gốc; những gốc nhỏ thì giá thấp hơn.
tp-jsjsklsl.jpg
Không chỉ có đào cổ thụ, tuyến đường Xô Viết Nghệ Tĩnh còn rực rỡ với các chậu bưởi cảnh được bày bán từ sớm. Dịp Tết, mặt hàng này được nhiều người dân, cơ quan, đơn vị tại Hà Tĩnh lựa chọn, với giá bán dao động từ 5-25 triệu đồng tùy dáng cây, kích cỡ và số quả.
Hoài Nam
#Hà Tĩnh #Đào quất xuống phố ngày rằm #Tết #Cây cảnh ngày Tết #đào cổ thụ #đào khủng

