Bộ trưởng Tài chính: Quán triệt tư duy 'hạch toán kinh tế' trong từng dự án

TPO - Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng cho biết, trong thời gian tới sẽ tiếp tục tái cơ cấu, nâng cao hiệu quả đầu tư công, tập trung nguồn lực cho các dự án đột phá, “chuyển đổi trạng thái, xoay chuyển tình thế", quán triệt tư duy "hạch toán kinh tế" trong lựa chọn và thực hiện từng dự án; bảo đảm cả nước không quá 3.000 dự án sử dụng vốn ngân sách Trung ương, nhằm thu hút, dẫn dắt nguồn lực đầu tư của các thành phần kinh tế khác.

Chiều 21/1, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, ông Nguyễn Văn Thắng - Bộ trưởng Tài chính - trình bày tham luận với chủ đề “Hoàn thiện thể chế, pháp luật về huy động, sử dụng nguồn lực tài chính đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững”.

Ông Thắng cho biết, Bộ Tài chính đã tham mưu Chính phủ trình Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 68 về phát triển kinh tế tư nhân, Nghị quyết số 79 về phát triển kinh tế nhà nước; trình ban hành và ban hành theo thẩm quyền 929 văn bản pháp luật, trong đó có 65 luật, nghị quyết của Quốc hội để tháo gỡ các điểm nghẽn, đáp ứng yêu cầu phát triển mới, nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng tham luận tại đại hội.



Ông Thắng khẳng định, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ Trung ương đến địa phương, sự ủng hộ của người dân, cộng đồng doanh nghiệp, thể chế về tài chính và ngân sách đã góp phần giúp đất nước ta đạt được các kết quả thắng lợi như tại báo cáo trình đại hội, trong đó: Quy mô vốn đăng ký của doanh nghiệp tăng 37,6% so với năm 2020; thu ngân sách nhà nước 5 năm đạt gần 9,9 triệu tỷ đồng, vượt mục tiêu và gấp 1,4 lần giai đoạn trước; miễn, giảm, gia hạn thuế, phí... khoảng 1,1 triệu tỷ đồng để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; tăng thu, tiết kiệm chi đạt 1,85 triệu tỷ đồng cho đầu tư phát triển và an sinh xã hội...

Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng cho biết, giai đoạn 2026-2030 là giai đoạn đất nước ta tăng tốc, bứt phá, bước vào kỷ nguyên mới để hiện thực hoá khát vọng trở thành nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045. Đảng uỷ Bộ Tài chính bày tỏ sự nhất trí cao với các mục tiêu, tầm nhìn, định hướng và nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2026-2030 tại dự thảo nghị quyết, đặc biệt là mục tiêu phấn đấu tốc độ tăng trưởng GDP bình quân từ 10%/năm trở lên để phát triển nhanh, bền vững; cải thiện và nâng cao toàn diện đời sống Nhân dân, GDP bình quân đầu người đến năm 2030 đạt khoảng 8.500 USD; tổng vốn đầu tư toàn xã hội khoảng 40% GDP; huy động ngân sách đạt 18% GDP, bội chi khoảng 5% GDP.

Trong số các giải pháp đặt ra, ông Thắng nêu, bộ sẽ tiếp tục tham mưu ban hành toàn bộ các văn bản hướng dẫn các luật, nghị quyết mới được Quốc hội thông qua ngay trong Quý I/2026 theo chỉ đạo của Tổng Bí thư để đưa các chủ trương, chính sách đột phá của Đảng vào cuộc sống nhanh nhất.

Bộ cũng sẽ tham mưu thể chế hóa đầy đủ, kịp thời và triển khai hiệu quả các nghị quyết của Đảng về phát triển các thành phần kinh tế, hiện thực hóa khát vọng phát triển thành hành động và kết quả cụ thể. Đẩy mạnh cơ cấu lại quản trị và vốn tại các doanh nghiệp nhà nước, nâng cao hiệu quả hoạt động, đặc biệt là đầu tư dự án để vừa đảm bảo tính dẫn dắt, vừa đảm bảo hiệu quả tài chính, khẳng định và phát huy vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước.

"Phát triển kinh tế tư nhân thực sự trở thành một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế; hỗ trợ, phát triển, mở rộng thị trường cho kinh tế tập thể, hợp tác xã thu hút và sử dụng hiệu quả vốn đầu tư nước ngoài. Từ đó, xây dựng và củng cố vững chắc nền tảng phát triển, đủ sức chống chịu và thích ứng ngày càng hiệu quả với những biến động của thế giới, khu vực, nâng cao tự chủ chiến lược, sức mạnh tổng hợp của đất nước trong kỷ nguyên mới", ông Thắng nói.

Một nội dung nữa, ông Thắng cho biết sẽ tiếp tục hoàn thiện và thực hiện chính sách tài khóa mở rộng, có trọng tâm, trọng điểm; phối hợp chặt chẽ, hài hòa với chính sách tiền tệ và chính sách khác để vừa đảm bảo mục tiêu tăng trưởng cao, vừa đảm bảo an ninh, an toàn tài chính quốc gia, ổn định kinh tế vĩ mô. Tiếp tục tái cơ cấu, nâng cao hiệu quả đầu tư công, tập trung nguồn lực cho các dự án đột phá, “chuyển đổi trạng thái, xoay chuyển tình thế", quán triệt tư duy "hạch toán kinh tế" trong lựa chọn và thực hiện từng dự án; bảo đảm cả nước không quá 3.000 dự án sử dụng vốn ngân sách Trung ương, nhằm thu hút, dẫn dắt nguồn lực đầu tư của các thành phần kinh tế khác.

Ông Thắng cũng nói về việc phát triển thị trường chứng khoán sâu rộng, hiện đại và hội nhập, trở thành kênh huy động vốn trung và dài hạn chủ yếu cho nền kinh tế, thu hút hiệu quả các quỹ đầu tư quốc tế; tiếp tục hoàn thiện pháp lý cho các mô hình kinh tế, sản phẩm tài chính mới như kinh tế tri thức, kinh tế tuần hoàn, thị trường carbon, trái phiếu xanh, tài sản mã hóa...