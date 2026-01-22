'Xin chào FujiHOME, bật máy pha trà' - Cây nước biết nghe lời và lời tạm biệt bình 20 lít

Khách vừa bước vào nhà, bạn đang ngồi trên sofa. Thay vì đứng dậy đi bấm nút đun nước như bao lần, bạn chỉ cần nói "Xin chào FujiHOME, bật chế độ pha trà" - và máy tự làm phần còn lại. Nhưng đó mới chỉ là khởi đầu của câu chuyện.

FujiHOME lần đầu tiên ra mắt cây nước nóng lạnh tích hợp bàn trà có chức năng điều khiển giọng nói tiếng Việt. Ảnh: FujiHOME Việt Nam

Chị Hương ở quận 7, TP.HCM từng đùa rằng việc khiêng bình nước 20 lít là "bài tập gym miễn phí" - cho đến khi lưng bắt đầu kêu ca.

Anh Minh, chủ một văn phòng kiến trúc ở Đà Nẵng, mỗi lần tiếp khách hàng lại phải ngắt mạch trò chuyện chỉ để đứng dậy pha trà.

Còn Linh, mẹ bỉm sữa ở Vinhomes Ocean Park, nhớ như in những đêm dài vừa ru con vừa cố với tay bấm nút đun nước - rồi lại chờ đợi nước nguội bớt để pha sữa.

Những bất tiện tưởng chừng nhỏ nhặt ấy, hóa ra là nỗi phiền toái thường trực - không chỉ trong gia đình, mà cả ở văn phòng, showroom, hay bất cứ nơi nào cần tiếp khách.

Khi công nghệ hiểu tiếng Việt - và hiểu cả nhịp sống bận rộn

FujiHOME vừa làm được điều mà chưa thương hiệu nào tại Việt Nam thực hiện: đưa công nghệ điều khiển giọng nói tiếng Việt vào thiết bị tưởng chừng "truyền thống" như cây nước bàn trà.

Model TB2411N-VOICE mới ra mắt tháng 1/2026 cho phép người dùng ra lệnh hoàn toàn tự nhiên - và điều đặc biệt là máy được thiết kế với những chế độ nhiệt độ tối ưu cho từng nhu cầu cụ thể.

- Tiếp khách? "Bật chế độ pha trà" hoặc "Giữ nhiệt 80°C" cho những tách trà đúng chuẩn.

- Buổi sáng tại văn phòng cần tỉnh táo? "Bật chế độ pha cà phê."

- Khách đến showroom bất động sản vào ngày nắng nóng Sài Gòn? "Lấy nước lạnh."

- Với các mẹ bỉm sữa, đây có thể là "cứu tinh" lúc nửa đêm: "Bật chế độ pha sữa" - nước ở nhiệt độ phù hợp pha sữa công thức, không cần đo, không cần chờ nguội.

- Buổi sáng vội vã? "Bật chế độ pha ngũ cốc" cho bé ăn dặm hoặc cho chính mình một bữa sáng nhanh.

- Với người theo đuổi lối sống healthy, thói quen uống nước mật ong ấm mỗi sáng hay nước chanh detox giờ đây đơn giản hơn: "Bật chế độ pha nước mật ong" hoặc "Bật chế độ pha nước chanh" - nhiệt độ được cài đặt sẵn để giữ nguyên dưỡng chất.

Đây là tính năng bổ trợ tiện ích, đi kèm điều khiển cảm ứng và điều khiển truyền thống - nên người dùng luôn có phương án thay thế.

Vĩnh biệt bình nước 20 lít

Nhưng điều khiến nhiều người bất ngờ hơn cả lại nằm ở một tính năng khác: toàn bộ dòng cây nước bàn trà FujiHOME giờ đây có thể đấu nối trực tiếp với máy lọc nước RO.

Cây nước bàn trà FujiHOME nay đã có thể sử dụng trực tiếp cùng với nguồn nước RO sẵn có trong gia đình. Ảnh: FujiHOME Việt Nam

Nghe có vẻ đơn giản, nhưng đây là lần đầu tiên một thương hiệu triển khai đồng bộ tính năng này trên toàn bộ dòng sản phẩm của họ tại Việt Nam.

- Với mọi gia đình - nơi máy lọc RO gần như là tiêu chuẩn - điều này có nghĩa: không còn cảnh khiêng bình 20 lít nặng trịch, không còn lo bình cạn giữa chừng khi đang tiếp khách quan trọng. Với những mẹ bỉm đang một mình chăm con cả ngày, bớt đi một việc phải nhờ chồng hay shipper cũng là nhẹ gánh đi nhiều.

- Với văn phòng hay cơ sở kinh doanh, lợi ích còn rõ ràng hơn: không cần nhân viên tốn thời gian gọi điện đặt nước, không còn cảnh bình nước chất đống trong kho, và quan trọng nhất - hình ảnh chuyên nghiệp không bị phá vỡ bởi tiếng "ùng ục" thay bình giữa cuộc họp.

Đặc biệt hơn, những khách hàng đã sở hữu cây nước FujiHOME trước đây không bị "bỏ rơi": hãng cung cấp bộ kit lắp đặt để nâng cấp tính năng đấu nối RO cho các sản phẩm cũ. Một động thái hiếm thấy trong ngành gia dụng.

6 lựa chọn, một tiêu chuẩn

Tất cả 6 model trong đợt ra mắt lần này đều hỗ trợ đấu nối nguồn nước RO. Ảnh: FujiHOME Việt Nam

Đợt ra mắt lần này gồm 6 model, tất cả đều hỗ trợ đấu nối RO:

● TB2411N-VOICE: “Hoa hậu” cây nước với điều khiển giọng nói - phù hợp gia đình có trẻ nhỏ, người yêu công nghệ, văn phòng hiện đại

● TB238N-UV và TB241N-UV: Tích hợp ngăn khử khuẩn UV - lý tưởng cho gia đình có em bé, phòng khám, spa

● TB237N: Phiên bản tiêu chuẩn, giá hợp lý - phù hợp đa số gia đình

● TB392N và TB243AN: Đa dạng thiết kế cho nhiều không gian

Về hiệu suất, công suất 1350W cho phép đun sôi 100°C chỉ trong 2 phút - đủ nhanh cho những buổi tiếp khách đông người, hay những lúc bé khóc đòi sữa mà mẹ cần mọi thứ "ngay và luôn". Vật liệu ấm đun Borosilicate và ấm trà Inox 304 đều đạt tiêu chuẩn an toàn thực phẩm. Chính sách bảo hành 24 tháng - dài nhất phân khúc trên thị trường.

Không chỉ là cây nước

Có lẽ điều đáng suy ngẫm nhất từ sự xuất hiện của dòng sản phẩm này: smart home không còn là khái niệm xa vời dành riêng cho TV hay loa thông minh. Nó đang đi vào từng góc bếp gia đình, từng phòng khách văn phòng, từng khoảnh khắc bận rộn của cuộc sống hiện đại - nơi mà một đôi tay rảnh hay vài phút tiết kiệm được cũng là điều quý giá.

Và đôi khi, công nghệ tốt nhất không phải là thứ phức tạp nhất. Chỉ cần một câu "Xin chào FujiHOME" - rồi bạn có thể tiếp tục cuộc trò chuyện, tiếp tục ôm con, tiếp tục những gì đang dang dở.

Sản phẩm hiện có tại hệ thống Brand Store FujiHOME (Hà Nội, TP.HCM), các cửa hàng điện máy trên toàn quốc và các sàn thương mại điện tử.

Chi tiết:FujiHOMEvn.com