Kinh tế

Google News

Cá tra Việt Nam bán cho Trung Quốc nhiều nhất

Cảnh Kỳ
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Xuất khẩu cá tra năm 2025 đạt kim ngạch gần 2,2 tỷ USD, tăng 8% so với năm trước. Cá tra Việt Nam xuất khẩu lớn nhất sang Trung Quốc, Brazil nổi lên với mức tăng 36% so với cùng kỳ và thuộc thị trường tăng trưởng nhanh nhất trong năm. Trong khi thị trường Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) đều giảm.

Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP), năm 2025 kim ngạch xuất khẩu cá tra Việt Nam đạt gần 2,2 tỷ USD, tăng 8% so với năm 2024, trong bối cảnh thị trường quốc tế nhiều biến động.

tp-catra-5304.jpg
Xuất khẩu cá tra năm 2025 cán đích gần 2,2 tỷ USD, tăng 8% so với năm 2024.

Về thị trường xuất khẩu, cá tra Việt Nam được xuất nhiều nhất sang Trung Quốc, đạt gần 560 triệu USD, tăng 2% so với năm 2024.

Trong khi thị trường Mỹ chưa cho thấy dấu hiệu phục hồi, khi chỉ đạt 325 triệu USD, giảm gần 6% so với năm 2024. Điều này cho thấy sự ảnh hưởng từ mức thuế đối ứng 20% và lượng hàng tồn cao, khiến kim ngạch xuất khẩu cá tra sang thị trường này giữ xu hướng giảm.

Điểm sáng nổi bật của bức tranh xuất khẩu cá tra Việt Nam năm 2025 là thị trường Brazil khi mang về kim ngạch 176 triệu USD, tăng mạnh 36% so với năm 2024. Riêng tháng 12/2025, xuất khẩu cá tra sang thị trường này đạt 18 triệu USD, tăng 65% so với cùng kỳ năm trước. Brazil trở thành một trong những thị trường tăng trưởng nhanh nhất trong năm.

Xuất khẩu cá tra sang thị trường EU năm 2025 cũng giảm, khi đạt 175 triệu USD (giảm 1% so với năm 2024).

Đối với khối thị trường thuộc Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), năm 2025 xuất khẩu cá tra Việt Nam sang đây đạt 367 triệu USD, tăng 34% so với năm 2024; đóng góp nhiều nhất là Mexico, Anh, Columbia... Xuất khẩu cá tra năm 2025 sang thị trường ASEAN và Trung Đông cũng ghi nhận mức tăng trưởng hai con số với lần lượt đạt 203 triệu USD (tăng 20%) và 176 triệu USD (tăng 19%)…

Theo VASEP, năm 2026, xuất khẩu cá tra Việt Nam dự báo vẫn chịu nhiều sức ép, đặc biệt từ mức thuế đối ứng khoảng 20% của Mỹ, khiến sản phẩm cá tra Việt Nam giảm lợi thế cạnh tranh về giá tại thị trường này. Do đó, việc đẩy mạnh mở rộng sang các thị trường khác như CPTPP, ASEAN và Trung Đông được xem là hướng đi cần thiết. Sự tăng trưởng mạnh tại Brazil là tín hiệu tích cực, dù hiện nay thị trường này vẫn chủ yếu nhập khẩu cá tra phi lê đông lạnh.

VASEP khuyến nghị các doanh nghiệp cần tăng cường đầu tư chế biến sâu, đa dạng hóa sản phẩm, duy trì và mở rộng các chứng nhận bền vững, nhằm nâng cao giá trị, đáp ứng các tiêu chuẩn ngày càng khắt khe của thị trường quốc tế.

Cảnh Kỳ
#xuất khẩu cá tra #Việt Nam #thị trường quốc tế #tăng trưởng #cá tra Trung Quốc

