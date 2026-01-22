Giá vàng cao chót vót

TPO - Giá vàng trong nước đang ở mức cao kỷ lục, nhưng dự báo sẽ được điều chỉnh giảm khi mở cửa phiên giao dịch sáng nay (22/1).

Hiện, giá vàng thế giới ở mức 4.785 USD/ounce, giảm 37 USD so với sáng qua. Trong khi đó, vào cuối giờ chiều qua, giá vàng trong nước ở mức cao chót vót.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn, Tập đoàn Doji niêm yết giá vàng miếng SJC cao nhất thị trường 168,5 - 170,5 triệu đồng/lượng, tăng 4,4 triệu đồng/lượng trong ngày hôm qua.

Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu, Tập đoàn Doji cùng niêm yết giá vàng miếng SJC 168 - 170 triệu đồng/lượng, tăng 3,9 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn Vàng bạc đá quý Phú Quý niêm yết giá vàng miếng SJC 167,5 - 170 triệu đồng/lượng…

Giá vàng nhẫn cũng tăng mạnh theo vàng miếng. Vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu niêm yết 167 - 170 triệu đồng/lượng, tăng 3,9 triệu đồng/lượng trong ngày hôm qua.

Vàng nhẫn Phú Quý niêm yết ở mức 166 - 169 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn SJC 165,9 - 168,5 triệu đồng/lượng…

Sau khi tăng mạnh 1 ngày theo giá thế giới, mở cửa phiên giao dịch sáng nay vào lúc 9h, giá vàng trong nước được dự báo sẽ "hạ nhiệt".

Cũng cuối giờ chiều qua, bạc thỏi Phú Quý niêm yết 3,5 - 3,6 triệu đồng/lượng mua - bán, tương đương 98,6 triệu đồng/kg, gần như đứng im. Bạc Ancarat niêm yết ở mức 97,1 triệu đồng/kg…

Trên thị trường tiền tệ, tỷ giá trung tâm sáng nay được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.124 đồng/USD, giảm 6 đồng so với sáng qua.

Có mức giảm tương đương, Ngân hàng Vietcombank niêm yết ở mức 26.050 - 26.380 đồng/USD (mua - bán). Trên thị trường tự do, giá USD giao dịch ở mức 26.400 - 26.450 đồng/USD.