Giá vàng đột ngột giảm mạnh

Ngọc Mai
TPO - Từ 9h sáng nay (22/1), Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC 166,7 - 168,7 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, giảm 1,8 triệu đồng/lượng so với sớm cùng ngày.

Tập đoàn Vàng bạc đá quý Phú Quý niêm yết giá vàng miếng 166 - 168,7 triệu đồng/lượng…

Các doanh nghiệp kinh doanh vàng khác cũng đồng loạt giảm giá vàng miếng SJC về mức 168,7 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng nhẫn cũng giảm theo vàng miếng. Vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu niêm yết 166 - 169 triệu đồng/lượng, giảm 1 triệu đồng/lượng so với đầu giờ sáng. Sau đợt điều chỉnh này, giá vàng nhẫn đơn vị này cao hơn vàng miếng SJC.

Vàng nhẫn Phú Quý niêm yết 164,7 - 167,7 triệu đồng/lượng, giảm 1,3 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn SJC 164,6 - 167,1 triệu đồng/lượng…

Giá bạc cũng quay đầu giảm. Theo đó, bạc Phú Quý niêm yết 3,4 - 3,5 triệu đồng/lượng, tương đương 95,3 triệu đồng/kg, giảm 3,3 triệu đồng/kg so với chiều qua. Bạc Ancarat niêm yết ở mức 94,3 triệu đồng/kg…

Giá vàng giảm mạnh.

Hiện giá vàng thế giới ở mức 4.785 USD/ounce, giảm 37 USD so với sáng qua. Trong khi đó, cuối giờ chiều qua, giá vàng trong nước ở mức cao chót vót.

Cũng cuối giờ chiều qua, bạc thỏi Phú Quý niêm yết 3,5 - 3,6 triệu đồng/lượng mua - bán, tương đương 98,6 triệu đồng/kg, gần như đứng im. Bạc Ancarat niêm yết ở mức 97,1 triệu đồng/kg…

Trên thị trường tiền tệ, tỷ giá trung tâm sáng nay được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.124 đồng/USD, giảm 6 đồng so với sáng qua.

Có mức giảm tương đương, Ngân hàng Vietcombank niêm yết ở mức 26.050 - 26.380 đồng/USD (mua - bán). Trên thị trường tự do, giá USD giao dịch ở mức 26.400 - 26.450 đồng/USD.

Ngọc Mai
#vàng #giá vàng #vàng thế giới #vàng trong nước #tỷ giá #đầu tư vàng #thị trường vàng

