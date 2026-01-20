Rừng cam chín vàng rực, người dân 'ém hàng' chờ Tết

TPO - Thời điểm cận Tết, người trồng cam tại xã Đồng Lộc (Hà Tĩnh) đang bước vào cao điểm thu hoạch. Cam năm nay được mùa, tiêu thụ thuận lợi, nhiều hộ dân chủ động điều tiết sản lượng, giữ cam trên vườn để đáp ứng nhu cầu thị trường Tết.
Có những gốc cam độ tuổi khoảng 20 năm, được ngành chức năng về thẩm định, đánh giá và gắn biển là cây đầu dòng.
Những gốc cam trĩu quả chín vàng rực trải khắp vườn, báo hiệu mùa thu hoạch cận Tết. Người dân phấn khởi vì cam năm nay được mùa, được giá, hứa hẹn một cái Tết ấm no.
Những gốc cam trĩu quả chín vàng rực vào vụ cận Tết, thu hút đông đảo khách hàng tìm đến đặt mua. Nhiều khách hàng đánh giá cam Thượng Lộc được ưa chuộng nhờ vị ngọt thanh, hương thơm đặc trưng.