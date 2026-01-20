Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Rừng cam chín vàng rực, người dân 'ém hàng' chờ Tết

Hoài Nam

TPO - Thời điểm cận Tết, người trồng cam tại xã Đồng Lộc (Hà Tĩnh) đang bước vào cao điểm thu hoạch. Cam năm nay được mùa, tiêu thụ thuận lợi, nhiều hộ dân chủ động điều tiết sản lượng, giữ cam trên vườn để đáp ứng nhu cầu thị trường Tết.

Cam chín vàng rực, người dân tất bật thu hái. Clip: Hoài Nam
tp-cam-357.jpg
Những ngày này, tại xã Đồng Lộc (Hà Tĩnh), 350 ha cam giòn bước vào giai đoạn thu hoạch rộ, tập trung chủ yếu tại các thôn: Anh Hùng, Khe Thờ, Trại Tiểu, Nam Phong, Thanh Mỹ…
tp-cam-97654y.jpg
Theo người trồng cam, năm nay nhờ thời tiết thuận lợi nên cam đạt chất lượng, sản lượng cao. Cam được thương lái đến cắt, thu hái ngay tại vườn.
tp-cam-0876543.jpg
Theo bà con, giá cam giòn Thượng Lộc đầu vụ tăng khoảng 10% so với năm trước, dao động từ 60.000 – 70.000 đồng/kg. Hiện có nhiều vườn đã thu hoạch, bán với sản lượng hơn 50% diện tích.
tp-cam-089.jpg
Những ngày này, vườn cam của gia đình bà Phan Thị Hiền (thôn Anh Hùng, xã Đồng Lộc) đang vào vụ thu hoạch, ước thu hoạch sản lượng khoảng 50-70 tấn. Theo bà Hiền, gia đình trồng trên diện tích 2ha, với số lượng khoảng 1.300 gốc cam. Năm nay gia đình ước tính thu về khoảng trên 2 tỉ đồng.
tp-cam-34688.jpg
Người dân trồng cam tại thôn Anh Hùng cho biết, trước đây nhiều diện tích đất bỏ hoang hoặc trồng các loại cây ăn quả khác đều kém hiệu quả. Khoảng 25 năm trở lại đây, bà con chuyển sang trồng cam và nhận thấy loại cây này phù hợp với thổ nhưỡng địa phương, sinh trưởng tốt, cho quả ngọt, thơm, mang hương vị đặc trưng riêng.
tp-cam-567.jpg
tp-cam-134.jpg
Có những gốc cam độ tuổi khoảng 20 năm, được ngành chức năng về thẩm định, đánh giá và gắn biển là cây đầu dòng.
tp-cam-hoa.jpg
Người trồng cam ở xã Đồng Lộc đang tất bật thu hoạch những gốc cam chín bán cho thương lái. Để phục vụ thị trường Tết, nhiều gia đình chủ động giữ lại cam trên vườn, điều tiết thu hoạch, chờ thời điểm cận Tết xuất bán.
tp-cam-54269.jpg
tp-cam-75280.jpg
Những gốc cam trĩu quả chín vàng rực trải khắp vườn, báo hiệu mùa thu hoạch cận Tết. Người dân phấn khởi vì cam năm nay được mùa, được giá, hứa hẹn một cái Tết ấm no.
tp-cam-09.jpg
Theo người trồng cam Thượng Lộc, để có sản phẩm sạch, người dân sử dụng phân bón vi sinh, phân chuồng, diệt côn trùng theo hướng sinh học. Nhờ vậy, cam Thượng Lộc có độ thơm, ngon, ngọt đặc trưng, giúp người dân nâng cao thu nhập, thoát nghèo bền vững và vươn lên làm giàu chính đáng.
tp-cam-skhs.jpg
tp-cam-k.jpg
Những gốc cam trĩu quả chín vàng rực vào vụ cận Tết, thu hút đông đảo khách hàng tìm đến đặt mua. Nhiều khách hàng đánh giá cam Thượng Lộc được ưa chuộng nhờ vị ngọt thanh, hương thơm đặc trưng.
tp-cam-skhs-179.jpg
Ông Nguyễn Xuân Diệu - Trưởng phòng Kinh tế, UBND xã Đồng Lộc thông tin: “Qua khảo sát bước đầu, sản lượng cam toàn xã ước đạt hơn 2.000 tấn, cao hơn so với mọi năm. Cây cam hiện cho giá trị kinh tế hàng chục tỉ đồng, trở thành cây trồng chủ lực giúp người dân địa
phương thoát nghèo, mang lại thu nhập khá. Năm nay, cam vừa được mùa, được giá nên người dân rất phấn khởi”.
Hoài Nam
#Hà Tĩnh #rừng cam #cam thu hoach #cam Thượng Lộc #thu hoạch cam Thượng Lộc

Xem thêm

Cùng chuyên mục