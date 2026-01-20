Rừng cam chín vàng rực, người dân 'ém hàng' chờ Tết

TPO - Thời điểm cận Tết, người trồng cam tại xã Đồng Lộc (Hà Tĩnh) đang bước vào cao điểm thu hoạch. Cam năm nay được mùa, tiêu thụ thuận lợi, nhiều hộ dân chủ động điều tiết sản lượng, giữ cam trên vườn để đáp ứng nhu cầu thị trường Tết.