Vựa rau ở Gia Lai hồi sinh đón Tết

TPO - Sau những trận bão lũ lịch sử, người trồng rau xã Tuy Phước Bắc (tỉnh Gia Lai) gần như mất trắng. Những ngày cận Tết, sắc xanh rau màu trở lại trên đồng ruộng, đánh dấu sự hồi sinh và niềm vui thu hoạch đầu tiên của người dân sau thiên tai.

Nằm ở hạ nguồn sông Kôn, xã Tuy Phước Bắc từ lâu được thiên nhiên ưu đãi bởi lớp phù sa bồi đắp qua năm tháng, tạo nên vùng đất màu mỡ, thích hợp cho phát triển nghề trồng rau sạch.

Từ những luống rau xanh mướt ven sông, nghề trồng rau đã trở thành sinh kế bền vững, gắn bó mật thiết với đời sống của người dân nơi đây và được duy trì, phát triển qua nhiều thế hệ.

Sau bão lũ, những ruộng rau ở xã Tuy Phước Bắc, tỉnh Gia Lai hồi sinh đón Tết.

Thế nhưng, để có được vụ rau phục vụ thị trường Tết Nguyên đán năm nay, người trồng rau ở xã Tuy Phước Bắc đã phải trải qua một hành trình đầy gian nan. Các đợt bão lũ liên tiếp vừa qua trong năm 2025 đã gây thiệt hại nặng nề cho người dân.

Theo lãnh đạo phòng Kinh tế xã Tuy Phước Bắc, năm 2025, toàn xã trồng khoảng 515ha rau các loại, năng suất bình quân gần 190 tạ/ha, sản lượng ước đạt 9.760 tấn. Tuy nhiên, bão, lũ kéo dài trong năm qua đã ảnh hưởng rất lớn đến sản xuất và thu nhập của người dân.

Giữa những giàn khổ qua xanh tốt đang chuẩn bị bước vào kỳ thu hoạch, ông Bùi Văn Sáu (49 tuổi, xã Tuy Phước Bắc) cần mẫn chăm sóc từng dây leo. Ông Sáu cho biết, đây đã là lứa giống thứ ba mới có thu hoạch. “Hai đợt trước bị bão lũ làm hư hại hoàn toàn, coi như mất trắng. Đến đợt này, cây mới phát triển ổn định và bắt đầu cho trái”, ông Sáu nói.

Ông Bùi Văn Sáu bên những giàn khổ qua chuẩn bị thu hoạch.

Cũng chung nỗi vất vả ấy, ông Huỳnh Văn Hùng (59 tuổi) cho biết, trận mưa lũ lịch sử năm vừa qua đã nhấn chìm toàn bộ 4 sào dưa leo, khổ qua của gia đình ông khi cây mới xuống giống hơn nửa tháng. Toàn bộ diện tích đất canh tác này ông thuê với giá 1,5 triệu đồng/sào/năm.

“Thời tiết bây giờ thất thường, người trồng rau cũng đối mặt nhiều khó khăn. Cũng chỉ mong sao vụ Tết này giá cả ổn định để bà con đỡ vất vả”, ông Hùng chia sẻ.

Cách đó không xa, bà Nguyễn Thị Tâm (52 tuổi) cũng đang tỉ mỉ chăm sóc những luống ớt chuẩn bị cho đợt thu hoạch sắp tới. Đợt bão lũ vừa qua đã gây thiệt hại nặng nề cho gia đình bà, từ nhà cửa đến sản xuất trên đồng. Trước đó, 3 sào khổ qua và 2 sào dưa leo của gia đình bà đang vào thời kỳ thu hoạch, mới bán được 4-5 đợt thì bị gió bão quật ngã, hư hỏng hoàn toàn. Vừa khắc phục xong, làm đất xuống giống 2 sào đậu bắp và 3 sào ớt thì lại tiếp tục bị ngập lụt.

“Tôi trồng rau mấy chục năm rồi, chưa thấy năm nào khắc nghiệt như năm vừa qua. Trước mưa lũ thì chỉ ngập vài đám thấp, còn năm nay thì ngập hết”, bà Tâm chia sẻ.

Bà Nguyễn Thị Tâm tỉ mỉ chăm sóc những luống ớt chuẩn bị cho đợt thu hoạch.

Từ sáng sớm đến chiều muộn, người dân tất bật trên những thửa rau, cần mẫn chăm sóc để kịp thu hoạch, xuất bán ra thị trường.

Trên diện tích 4 sào đất, gia đình bà Lê Thị Hải (56 tuổi) canh tác nhiều loại rau như: đậu bắp, rau dền, rau muống, mồng tơi. Theo bà Hải, nghề trồng rau thì làm quanh năm, hết lứa này lại xuống giống lứa khác. Bước vào vụ Tết, nhu cầu thị trường tăng cao, không khí thu mua cũng trở nên nhộn nhịp hơn. Rau sau khi thu hoạch đều có thương lái đến tận ruộng để chở đi tiêu thụ.

Những năm qua, nhờ áp dụng công nghệ mới, tuân thủ quy trình trồng rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP, các làng rau ở xã Tuy Phước Bắc không chỉ đẹp về hình thức mà còn đảm bảo chất lượng.

Không chỉ phục vụ thị trường trong tỉnh, rau xanh ở vùng quê Tuy Phước Bắc còn theo những chuyến xe đi khắp các tỉnh, mở rộng đầu ra, góp phần nâng cao thu nhập cho nông dân và giá trị nông sản địa phương.

Theo người dân địa phương, bước vào vụ Tết, nhu cầu tiêu thụ rau xanh tăng cao nên bà con càng phấn khởi, tập trung sản xuất.

Người dân thu hoạch đậu cô ve để bán cho thương lái.

Những luống rau cải tươi xanh được người dân thu hoạch bán cho thương lái.

Bên cạnh những luống rau xanh mướt, nông dân khẩn trương làm sạch đất xuống giống để bảo đảm nguồn rau cung ứng cho thị trường Tết.