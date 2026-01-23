Bị khách dùng mũ bảo hiểm đánh tới tấp chỉ vì nhắc không hút thuốc trên xe

TPO - Lực lượng Công an thành phố Đà Nẵng đang xác minh đối tượng hành hung tài xế vì bị nhắc nhở hút thuốc trên xe.

Ngày 23/1, mạng xã hội lan truyền đoạn clip dài gần 2 phút ghi lại cảnh cự cãi rồi xô xát giữa một tài xế xe công nghệ và hành khách.

Theo nội dung clip, vụ việc xảy ra lúc 17h58 phút ngày 22/1, tại khu vực Miếu Bông (phường Hòa Xuân, TP. Đà Nẵng). Tài xế mặc áo đen, trên ngực in tên một hãng xe công nghệ. Lúc này, một hành khách mở cửa lên xe, ngồi ghế trước và hút thuốc lá. Khi được tài xế nhắc nhở hút xong rồi chuyển xuống ghế sau để tránh ám mùi xe, người này chửi thề và yêu cầu tài xế kéo gương xuống để tiếp tục hút thuốc.

Hình ảnh hành khách dùng mũ bảo hiểm đập xe ô tô và đánh tài xế được camera ghi lại.

Tài xế không đồng ý và đề nghị hành khách xuống xe. Ngay lập tức, hành khách dùng mũ bảo hiểm mang theo đập vào màn hình điện tử trên ô tô, rồi tiếp tục dùng mũ bảo hiểm đánh vào đầu tài xế.

Clip đăng tải đã nhanh chóng thu hút nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Hầu hết đều bức xúc trước hành vi côn đồ của hành khách.

Trao đổi với phóng viên, lãnh đạo Công an phường Hòa Xuân cho biết đã nắm thông tin vụ việc, lực lượng đang vào cuộc, xử lý nghiêm hành vi vi phạm.