Hoãn phiên tòa xét xử vụ 'thổi' giá mỏ cát từ 1,2 tỷ lên hơn 370 tỷ đồng

TPO - Ngày 22/1, TAND TP. Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử vụ án vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản, khi các bị cáo lập hồ sơ khống, thông đồng nâng giá mỏ cát từ hơn 1,2 tỷ lên trên 370 tỷ đồng gây xôn xao dư luận.

Các bị cáo gồm: Nguyễn Sĩ Khoa (52 tuổi), Đỗ Thị Lệ (37 tuổi, kế toán), Nguyễn Văn Hùng (42 tuổi), Trần Văn Bảy (51 tuổi), Lê Nguyễn Đông Quân (25 tuổi, cùng trú Đà Nẵng), Nguyễn Sỹ Minh Tiến (26 tuổi, tổng giám đốc Công ty cổ phần MT Quảng Đà).

Sau khi chủ tọa tuyên bố khai mạc phiên tòa, thư ký báo cáo kết quả triệu tập cho thấy bị cáo Tiến vắng mặt. Phía Tòa cho hay, sáng cùng ngày, đã nhận được đơn xin tạm hoãn phiên tòa của bà V.T.M.N. (mẹ bị cáo Tiến) với lý do tình hình sức khoẻ bị cáo này không đảm bảo. Cùng với đơn là xác nhận của bệnh viện bị cáo vào cấp cứu... Hội đồng xét xử đã thảo luận và quyết định hoãn phiên tòa.

a4d0799d22d3ac8df5c2-7373.jpg
Hai bị cáo Khoa và Hùng trước tòa.

Nội dung vụ án thể hiện: Công ty MT Quảng Đà thành lập năm 2022, vốn điều lệ đăng ký là 100 tỷ đồng, do Tiến làm tổng giám đốc. Tuy nhiên, quản lý điều hành, chỉ đạo mọi hoạt động là ông Khoa. Ông Khoa thành lập công ty và nhờ người thân, quen đứng tên cổ đông. Tương tự là Công ty cổ phần Nông Sơn Farm (vốn điều lệ đăng ký 150 tỷ đồng)…

Ngày 18/10/2024, Công ty đấu giá hợp danh Hòa Thuận tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản cát xây dựng tại điểm mỏ ĐB2B (xã Điện Thọ, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam cũ, nay là xã Điện Bàn Tây, Đà Nẵng). Mức giá khởi điểm hơn 1,2 tỷ đồng. Có 35 doanh nghiệp làm hồ sơ tham gia đấu giá, trong đó có 28 doanh nghiệp đủ điều kiện dự.

Phiên đấu giá diễn ra đến rạng sáng ngày hôm sau thì kết thúc. Công ty MT Quảng Đà trả giá cao nhất, với mức giá tương đương hơn 370 tỷ đồng.

Quá trình điều tra xác định, theo chỉ đạo của ông Khoa, các đồng phạm khi tham gia đấu giá cho Công ty MT Quảng Đà và Công ty Nông Sơn Farm đã có hành vi thông đồng nâng giá trong phiên đấu giá.

Kết quả phiên đấu giá, Công ty MT Quảng Đà là đơn vị trả giá cao nhất với giá đã trả tăng hơn 306 lần giá khởi điểm, cao bất thường. Hồ sơ kê khai thuế, báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty MT Quảng Đà, Công ty Nông Sơn Farm vốn chủ sở hữu của mỗi doanh nghiệp là 1 tỷ đồng.

Trước khi tham gia đấu giá điểm mỏ ĐB2B, ông Khoa đã chỉ đạo kế toán 2 công ty lập hồ sơ kê khai thuế bổ sung. Trong đó, bổ sung báo cáo tài chính năm 2023 với nội dung nâng vốn góp chủ sở hữu bằng tiền mặt của Công ty MT Quảng Đà từ 1 tỷ đồng lên 200 tỷ đồng; Công ty Nông Sơn Farm từ 1 tỷ đồng lên 150 tỷ đồng...

Trong vụ án này, ông Khoa và ông Hùng bị tạm giam, các bị cáo khác bị cấm đi khỏi nơi cư trú.

Nguyễn Thành
