Thanh Hóa: Làm rõ vụ cô gái trẻ tử vong ở tiệm phun xăm làm đẹp

TPO - Người phụ nữ 32 tuổi ở Thanh Hóa được phát hiện tử vong tại tiệm phun xăm do mình làm chủ. Công an sở tại đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Ngày 22/1, Công an tỉnh Thanh Hóa đang điều tra, làm rõ vụ một cô gái trẻ được phát hiện tử vong bất thường tại tiệm phun xăm làm đẹp V.H. (đóng trên đường Phạm Vấn, phường Hạc Thành).

Nạn nhân trong vụ việc được xác định là N.T.V.A. (SN 1994, trú huyện Như Thanh cũ).

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ việc.

Theo người dân địa phương, ngôi nhà xảy ra vụ việc được chị V.A. thuê để mở tiệm phun xăm, chăm sóc sắc đẹp. Tối 21/1, nhiều người nghe tiếng cãi vã bên trong. Đến sáng nay (22/1) thì phát hiện chị V.A. tử vong, nghi do treo cổ tự tử.

Công an tỉnh Thanh Hóa đã cử đơn vị nghiệp vụ đến khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân vụ việc.