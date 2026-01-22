Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Lừa hàng trăm nạn nhân bằng chiêu thức bán máy móc 'giá rẻ' rồi chiếm đoạt tiền đặt cọc

Tường Minh - Hữu Huy
TPO - Tự giới thiệu qua mạng xã hội là người bán máy móc, phương tiện thủy giá thấp để dụ khách chuyển tiền đặt cọc, Phạm Thái Bình (ngụ tại TPHCM) đã chiếm đoạt hơn 3 tỷ đồng của hàng trăm người rồi cắt đứt mọi liên lạc.

Ngày 22/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Phạm Thái Bình (sinh năm 1985, ngụ Đồng Tháp; tạm trú xã Bình Lợi, TPHCM) để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra ban đầu, từ tháng 3/2025, Bình liên tục sử dụng các tài khoản Facebook, Zalo để đăng bài rao bán máy cuốc, phà, ghe, rơ-moóc… với giá thấp hơn nhiều so với thị trường nhằm tạo sự tin tưởng, thu hút người có nhu cầu mua.

Khi có người hỏi mua, đối tượng chuyển sang trao đổi qua Zalo, thỏa thuận giá cả và yêu cầu chuyển tiền đặt cọc vào các tài khoản ngân hàng do mình cung cấp. Sau khi nhận được tiền, Bình lập tức chặn liên lạc, xóa dấu vết và “biến mất”.

1-2321.jpg
Đối tượng Phạm Thái Bình tại cơ quan Công an.

17h30 ngày 15/1, tại một nhà trọ trên địa bàn xã Bình Lợi, TPHCM, Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Tây Ninh phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự và chính quyền địa phương đã tiến hành bắt giữ Phạm Thái Bình.

Khám xét nơi ở của đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ 3 điện thoại di động, 5 thẻ ngân hàng dùng để nhận tiền từ các bị hại, 5 sim điện thoại, 2 tài khoản Zalo, 3 tài khoản Facebook, 1 xe mô tô cùng nhiều tài liệu liên quan đến hành vi phạm tội.

Làm việc với cơ quan điều tra, Bình khai nhận đã sử dụng giấy tờ giả để mở tài khoản ngân hàng, phục vụ việc nhận tiền chiếm đoạt. Với thủ đoạn này, đối tượng đã lừa hàng trăm nạn nhân ở nhiều tỉnh, thành phố, chiếm đoạt tổng số tiền hơn 3 tỷ đồng.

Hiện Công an tỉnh Tây Ninh đang tiếp tục mở rộng điều tra, xác minh thêm các bị hại liên quan để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Tường Minh - Hữu Huy
