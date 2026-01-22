Bắt giữ đối tượng chuyên trộm cầu dao, dây đèn chiếu sáng ở TPHCM

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Pháp luật

Google News

Bắt giữ đối tượng chuyên trộm cầu dao, dây đèn chiếu sáng ở TPHCM

Hương Chi
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Công an vừa bắt quả tang và tạm giữ một đối tượng chuyên trộm cầu dao, dây điện khiến các hộ dân và hệ thống đèn chiếu sáng trên đường bị mất điện.

Ngày 22/1, Công an xã Phú Giáo (TPHCM) cho biết, đơn vị này đang tạm giữ đối tượng Lê Văn Vương (SN 1981, ngụ tỉnh Gia Lai) để điều tra về tội “Trộm cắp tài sản”.

Trước đó, Tổ phòng chống tội phạm Công an xã Phú Giáo tuần tra trên tuyến đường tạo lực Bắc Tân Uyên – Phú Giáo – Bàu Bàng. Khi đến trụ đèn số 6 thì phát hiện một đối tượng đứng cạnh xe máy trên vỉa hè nên tổ công tác tiến hành kiểm tra.

dien-2.jpg
Lê Văn Vương tại cơ quan công an

Tại thời điểm kiểm tra, công an phát hiện đối tượng có mang theo khoan điện cầm tay để ở baga xe, cốp xe có nhiều vật dụng như kéo sắt, tua vít, kiềm, cờ lê... Cách vị trí đối tượng đang đứng cùng xe máy 5 m có một bao sắt màu trắng bên trong chứa nhiều cầu dao, dây điện.

Nghi vấn trộm cắp tài sản điện nên công an kiểm tra hộp điện cách vị trí của đối tượng khoảng 3 m thì phát hiện tủ điện bị cắt dây điện và một số cầu dao điện bị tháo. Đối tượng sau đó được tổ công tác đưa về trụ sở để làm việc.

Tại cơ quan công an, đối tượng khai tên Lê Văn Vương (SN 1981, ngụ tỉnh Gia Lai). Vào ban đêm, đối tượng điều khiển xe máy đến các tuyến đường vắng trộm cầu dao, dây điện mang đi bán lấy tiền tiêu xài.

dien.jpg
Một vị trí bị mất cầu dao, dây điện do đối tượng Lê Văn Vương thực hiện
dien-1.jpg
Tang vật tại nơi ở của Lê Văn Vương

Ngoài trộm cầu dao, dây điện của người dân, đối tượng này còn đến các tuyến đường dùng máy bắn vít cầm tay mở nắp hộp điện đèn chiếu sáng để lấy các ổ cầu dao.

Tiến hành kiểm tra nơi ở của đối tượng tại ấp 9, xã Phú Giáo, công an phát hiện có 12 cầu dao cùng một số tang vật khác.

Công an xã Phú Giáo đang tiến hành điều tra mở rộng, phối hợp với công an các xã, phường giáp ranh để làm rõ hành vi phạm tội của Lê Văn Vương.

Trước đó báo Tiền Phong đã đưa tin, về việc một số khu vực dân cư ở phường An Phú (TPHCM) bị mất điện do dây điện tại trạm biến thế biến mất.

image.jpg
image-1.jpg
Một trạm biến thế ở phường An Phú bị trộm dây điện

Trước tình trạng rộ lên nạn trộm cắp cầu dao, dây điện ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân và sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, Công an các địa phương đã tăng cường tuần tra, bí mật theo dõi để truy bắt các đối tượng có liên quan.

Hương Chi
#trộm cắp #cầu dao #dây điện #TPHCM #công an

