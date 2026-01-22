Tai nạn giao thông nghiêm trọng tại Huế làm 4 người thương vong

TPO - Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên tuyến Quốc lộ 49B đoạn qua phường Phong Quảng (TP. Huế) giữa xe tải chở vật liệu xây dựng với xe máy và xe đạp, khiến 2 người tử vong tại chỗ, 2 nạn nhân khác bị thương nặng.

Sáng 22/1, thông tin từ UBND phường Phong Quảng (TP. Huế) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 2 người tử vong, 2 nạn nhân khác bị thương.

Theo thông tin ban đầu, vào sáng cùng ngày, một xe tải chở vật liệu xây dựng lưu thông trên tuyến Quốc lộ 49B, khi đến đoạn đường qua phường Phong Quảng thì xảy ra va chạm với một xe máy và xe đạp.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 4 người thương vong tại Huế. Ảnh: Tám Quang

Hậu quả, vụ tai nạn khiến 2 người tử vong tại chỗ; 2 người khác bị thương nặng được người dân và lực lượng chức năng đưa đi cấp cứu.

Tại hiện trường, xe máy và xe đạp nằm trên mặt đường, bị hư hỏng nặng. Vụ việc thu hút đông người dân địa phương đến theo dõi, gây khó khăn cho việc lưu thông qua khu vực.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng công an và các cơ quan chức năng địa phương đã có mặt để điều tiết giao thông, bảo vệ hiện trường và tiến hành điều tra vụ việc.

Nguyên nhân vụ tai nạn hiện được cơ quan chức năng TP. Huế tiếp tục xác minh, làm rõ.