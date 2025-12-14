3 người tử vong sau tai nạn giao thông

TPO - Cú tông mạnh vào phần đuôi xe tải đang đậu bên đường Lý Thường Kiệt (địa phận xã Chư Păh, tỉnh Gia Lai) đã khiến 3 người trên xe máy tử vong.

Ngày 14/12, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đang phối hợp với lực lượng chức năng xác minh, làm rõ vụ tai nạn giao thông khiến 3 người tử vong tại xã Chư Păh, tỉnh Gia Lai.

Hiện trường vụ tai nạn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 00h55 cùng ngày, anh R.C.S. (SN 1997, trú làng Krái, xã Chư Păh) điều khiển xe máy chở theo 2 người ngồi sau, lưu thông trên đường Lý Thường Kiệt theo hướng ra đường Hùng Vương (địa phận xã Chư Păh) đã tông vào đuôi ô tô tải của chị N.T.N. (SN 1982, trú tại thôn 1, xã Chư Păh) đang đậu ở phía trước cùng chiều.

Cú tông mạnh khiến 3 người ngồi trên xe máy bị thương nặng phải đi cấp cứu ở Trung tâm Y tế xã Chư Păh và Bệnh viện Quân y 15. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng nên cả 3 đã tử vong.

Đội Cảnh sát Giao thông đường bộ số 2 (Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Gia Lai) cùng Công an xã Chư Păh đã cử lực lượng bảo vệ hiện trường, phối hợp với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra và Phòng Kỹ thuật Hình sự thu thập thông tin, xác minh làm rõ vụ tai nạn.