Hà Nội thông qua chủ trương đầu tư khu đô thị thể thao Olympic hơn 920 nghìn tỷ đồng

TPO - Khu đô thị thể thao Olympic được triển khai trên địa bàn 11 xã khu vực phía Nam thành phố với tổng mức đầu tư 925.000 tỷ đồng.

Tại kỳ họp thứ 29, HĐND TP. Hà Nội đã thông qua Nghị quyết về chủ trương đầu tư xây dựng Khu đô thị thể thao Olympic, đồng thời phê duyệt Nghị quyết Quy hoạch phân khu đô thị thể thao Olympic, tỷ lệ 1/2000.

Theo UBND TP. Hà Nội, mục tiêu đầu tư Khu đô thị thể thao Olympic nhằm tạo điều kiện để Thủ đô đủ năng lực đăng cai các sự kiện thể thao lớn tầm châu lục và quốc tế như Đại hội Thể thao châu Á (ASIAD), Thế vận hội Olympic…, đồng thời khớp nối đồng bộ hệ thống hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật khu vực nghiên cứu và các dự án lân cận.

Địa điểm thực hiện dự án thuộc phạm vi 11 xã, gồm: Đại Thanh, Ngọc Hồi, Nam Phù, Thường Tín, Hồng Vân, Chương Dương, Thượng Phúc, Bình Minh, Tam Hưng, Thanh Oai, Dân Hoà (TP. Hà Nội).

Quy mô diện tích thực hiện dự án khoảng 9.171 ha, dự kiến phân chia thành 4 dự án thành phần. Cụ thể:

Phân khu A: Phát triển đô thị mới gắn với mô hình TOD (đô thị nén) và có tính đến việc là đầu mối giao thông kết nối, bổ trợ cho Khu liên hợp thể thao (sân vận động đẳng cấp quốc tế).

Phân khu B: Phát triển đô thị thể thao, đô thị dịch vụ gắn với Khu liên hợp thể thao (sân vận động đẳng cấp quốc tế).

Phân khu C: Phát triển đô thị thể thao, đô thị dịch vụ gắn với Khu liên hợp thể thao.

Phân khu D: Phát triển đô thị thể thao, đô thị dịch vụ gắn với Khu liên hiệp thể thao.

Toàn cảnh phiên họp sáng ngày 14/12

Sơ bộ vốn đầu tư khoảng 925.651 tỷ đồng với quy mô dân số khoảng 751.000 người.

Về tiến độ thực hiện: Dự kiến hoàn thành Khu liên hợp thể thao, sân vận động vào quý II/2030 và hoàn thành toàn bộ dự án năm 2035

Tiểu dự án thành phần độc lập ban đầu (thuộc dự án) để phục vụ khởi công thuộc Phân khu B, thuộc địa giới hành chính các xã Thường Tín, Tam Hưng, Thượng Phúc, Dân Hòa với tổng diện tích khoảng 2,1 ha. Sơ bộ vốn đầu tư khoảng 72 tỷ đồng.

Không chồng lấn dự án đang triển khai

Trình bày báo cáo Thẩm tra, ông Đàm Văn Huân, Trưởng ban Đô thị HĐND TP. Hà Nội đề nghị, trong quá trình triển khai dự án, UBND thành phố thực hiện đánh giá sơ bộ tác động môi trường (gồm nhận diện yếu tố nhạy cảm về môi trường, dự báo các tác động môi trường, lựa chọn công nghệ xử lý chất thải, biện pháp giảm thiểu các tác động môi trường).

Các đại biểu thảo luận tại hội trường

Ban Đô thị đề nghị UBND thành phố chỉ đạo cập nhật Kế hoạch phát triển nhà ở thành phố Hà Nội giai đoạn 2025-2030; nghiên cứu kỹ hệ thống thoát nước khu vực phía Nam để đề xuất các giải pháp, phương án tiêu, thoát nước phù hợp nhằm giảm tối thiểu tác động của thủy văn sông Hồng, sông Nhuệ và sông Đáy.

Bên cạnh đó, cần rà soát, xác định các công trình di tích, di sản văn hóa trong phạm vi dự án và đề xuất phương án bảo vệ phát huy giá trị của di sản. Đồng thời, quan tâm đến vấn đề hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề cho các đối tượng khi nhà nước thu hồi đất; kiểm soát chặt chẽ số liệu chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư với đối tượng bị ảnh hưởng giải phóng mặt bằng bởi dự án; Đánh giá tác động của dự án đến đời sống dân sinh và kinh tế - xã hội...

Thảo luận tại hội trường, đại biểu Nguyễn Tiến Minh cho rằng, khu vực Phú Xuyên, Thường Tín có hơn 100 làng nghề đã được thành phố công nhận. Do đó, quá trình phát triển dự án cần có hướng bảo tồn di tích lịch sử, văn hóa gắn với phát triển làng nghề. Đại biểu Nguyễn Tiến Minh cũng đề xuất thành phố đầu tư cụm di tích Bến Chương Dương với kinh phí khoảng 500 tỷ đồng để phát triển du lịch, tạo việc làm cho nhân dân.

Đại biểu Phạm Đình Đoàn cho rằng, đây là một trong các dự án rất lớn, nên chắc chắn sẽ chồng lên các dự án đang triển khai vậy. Đại biểu đề nghị thành phố có phương án, cách làm phù hợp về giải phóng mặt bằng, đảm bảo các dự án đang triển khai không bị đảo lộn, góp phần ổn định đời sống nhân dân.

Với 100% đại biểu có mặt nhất trí, HĐND TP. Hà Nội đã thông qua Nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng khu đô thị thể thao Olympic và Nghị quyết Quy hoạch phân khu đô thị thể thao Olympic, tỷ lệ 1/2000.