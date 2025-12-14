Ban Bí thư Trung ương Đảng chuẩn y nhân sự ở 2 tỉnh

TPO - Trong tuần (từ 8 đến 13/12), Tỉnh ủy Hà Tĩnh và Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thái Nguyên đã tổ chức Hội nghị để công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ.

Sáng 12/12, Tỉnh ủy Hà Tĩnh tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ.

Theo báo Hà Tĩnh, tại hội nghị, lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã công bố quyết định của Ban Bí thư về việc chuẩn y ông Trần Tú Anh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh tham gia UBKT Tỉnh ủy và giữ chức Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Duy Lâm ghi nhận: trong quá trình công tác, trải qua nhiều cương vị, ông Trần Tú Anh luôn thể hiện bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần trách nhiệm, có phương pháp, kỹ năng làm việc tốt, quy tụ đoàn kết nội bộ và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Nhấn mạnh yêu cầu mới đối với công tác kiểm tra, giám sát, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh đề nghị ông Trần Tú Anh tiếp tục nêu cao vai trò gương mẫu của người đứng đầu, giữ vững bản lĩnh chính trị, nguyên tắc và kỷ luật của Đảng; chủ động tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ, hiệu quả nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng; tăng cường giám sát thường xuyên, giám sát chuyên đề; đổi mới phương pháp, quy trình theo hướng chặt chẽ, khoa học, rõ trách nhiệm; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và dữ liệu số trong quản lý, theo dõi công tác kiểm tra, giám sát.

Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh trao quyết định, tặng hoa chúc mừng ông Trần Tú Anh. Ảnh: Báo Hà Tĩnh

Trước đó vào ngày 8/12, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thái Nguyên tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ.

Theo báo Thái Nguyên, hội nghị đã công bố Quyết định của Ban Bí thư về việc chuẩn y ông Trần Văn Hậu, Chánh Thanh tra tỉnh Thái Nguyên, giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thái Nguyên.

Thay mặt Thường trực Tỉnh ủy, ông Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Nguyên đã trao quyết định của Ban Bí thư và phát biểu giao nhiệm vụ cho ông Trần Văn Hậu.

Ông Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Nguyên đã trao quyết định của Ban Bí thư cho ông Trần Văn Hậu. Ảnh: Báo Thái Nguyên

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Việc kiện toàn nhân sự Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy góp phần tăng cường năng lực lãnh đạo, đáp ứng yêu cầu công tác kiểm tra, giám sát trong tình hình mới.

Ông Nguyễn Đăng Bình tin tưởng, trên cương vị mới, ông Trần Văn Hậu, Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy, sẽ tiếp tục rèn luyện, phát huy năng lực, cùng tập thể Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.