TP. Huế quy định những khu vực cấm nuôi chim yến

TPO - HĐND TP. Huế vừa thông qua quy định khu vực không được phép chăn nuôi, vùng nuôi chim yến trên địa bàn, nhằm siết chặt quản lý hoạt động nuôi yến, bảo vệ môi trường đô thị, di tích và không gian dân cư.

Theo nghị quyết của HĐND TP. Huế khóa VIII (nhiệm kỳ 2021 - 2026), thành phố xác định cụ thể các địa bàn không được phép nuôi chim yến, đến từng tổ dân phố, thôn và các khu vực hành lang bảo vệ, làm căn cứ cho công tác quản lý.

Cụ thể, cấm nuôi chim yến trên toàn bộ địa bàn các phường Thuận Hóa, Phú Xuân, Vỹ Dạ và Thuận An.

TP. Huế cấm nuôi chim yến﻿ trên toàn bộ địa bàn các phường Thuận Hóa, Phú Xuân, Vỹ Dạ, Thuận An và nhiều khu vực của những phường, xã còn lại. Ảnh minh họa

Tại phường Kim Long, khu vực cấm gồm các tổ dân phố từ 1 đến 13; các khu vực dọc sông Hương, hồ chứa, kênh mương chính; dọc Quốc lộ 1, Tỉnh lộ 10A, đường Nguyễn Hoàng và các trục giao thông chính.

Phường An Cựu cấm nuôi chim yến tại các tổ dân phố 1, 2, 5- 22 và tổ Nhì Đông (địa bàn phường An Đông cũ); các tổ 1 - 13 (An Cựu cũ) và các tổ 1 - 8 (An Tây cũ).

Tại phường Thủy Xuân, khu vực cấm gồm các tổ 1- 13 (phường Thủy Xuân cũ) và các tổ Long Thọ, Đông Phước 1, Đông Phước 2, Trung Thượng, Lương Quán, Trường Sơn, Trường Đá (phường Thủy Biều cũ).

Phường Hương An cấm nuôi chim yến tại các tổ 1 -12 và tổ 16 (phường Hương Sơ cũ); các tổ 1, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13 (phường An Hòa cũ).

Tại phường Hóa Châu, các khu vực bị cấm gồm tổ Thuận Hòa (khu dân cư Lê Quang Thống), Tây Thành (khu quy hoạch Tây Quảng Thành), La Khê - Địa Linh.

Phường Mỹ Thượng cấm nuôi chim yến tại các tổ Tây Thượng, Lại Thế 1, Lại Thế 2, Ngọc Anh, Chiết Bi, Dưỡng Mong, Vinh Vệ, Phước Linh và khu Triều Thủy (xóm 1–6).

Tại phường Thanh Thủy, khu vực cấm gồm các tổ 1A - 11A; các tổ 1, 3, 5, 6, 7, 8, 11; các thôn Thanh Toàn, Lang Xá Cồn, Vân Thê Đập. Phường Hương Thủy cấm nuôi chim yến tại các điểm di tích Lùm Chánh Đông, đình Lương Văn và miếu Bà Giàng.

Ở phường Phú Bài, các tổ 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10 thuộc diện cấm; riêng các tổ 1, 6, 8 bị cấm trong phạm vi dưới 500m tính từ đường Trưng Nữ Vương về hướng Tây; đồng thời cấm nuôi trong khu vực quy hoạch sân bay và Khu công nghiệp Phú Bài.

Phường Hương Trà cấm nuôi chim yến tại các tổ 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9. Phường Phong Thái cấm tại tổ Bồ Điền (tổ 1, 2) và tổ An Lỗ (xóm Chợ, khu quy hoạch Bà Đa). Phường Phong Điền cấm tại các tổ Trạch Thượng 1, Trạch Thượng 2, Tân Lập 1; riêng khu Khánh Mỹ cấm từ quốc lộ 1A về phía Đông.

Tại các xã Quảng Điền, Đan Điền, Khe Tre và Chân Mây - Lăng Cô, khu vực cấm lần lượt gồm thôn Vĩnh Hòa; khu Khuông Phò Nam (Cồn Kiêu) và thôn An Gia; khu du lịch cộng đồng Ngư Mỹ Thạnh và Cồn Tộc (thôn Cư Lạc); các thôn 1 - 5; các thôn An Cư Đông 1, Đồng Dương, An Cư Đông 2.

Ngoài các địa bàn cụ thể, TP. Huế cũng cấm nuôi chim yến theo hành lang bảo vệ, gồm khu vực bảo vệ di tích đã xếp hạng hoặc thuộc danh mục kiểm kê; khu quy hoạch đã được phê duyệt; khu dân cư tập trung, trường học, bệnh viện, chợ, công sở, cơ sở tín ngưỡng trong bán kính 70m; khu vực ven sông, suối, hồ, ven biển, đầm phá trong phạm vi 100m từ mép bờ; dọc tỉnh lộ trong phạm vi 30m và quốc lộ trong phạm vi 50m tính từ lộ giới.