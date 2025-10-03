Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Khoa học

Khánh Hòa lập tổ phản ứng nhanh chống săn bắt tận diệt chim yến

Thanh Thanh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Trước tình trạng săn bắt chim yến bằng bẫy lưới, keo dán một cách tận diệt, UBND tỉnh Khánh Hòa đã yêu cầu các địa phương lập tức thành lập tổ phản ứng nhanh để kịp thời ngăn chặn.

Ngày 3/10, UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết vừa có công văn số 4601/UBND-KT, chỉ đạo quyết liệt các giải pháp đồng bộ ngăn chặn tình trạng săn bẫy, mua bán chim yến trái phép.

Công văn chỉ rõ, ngành yến sào ở Khánh Hòa đang đối mặt với vấn nạn săn bắt chim yến trái phép theo kiểu tận diệt. Tình trạng này đã và đang xảy ra ở nhiều địa phương, gây bức xúc lớn trong dư luận và đe dọa trực tiếp đến ngành nuôi yến giá trị hàng trăm tỷ đồng của tỉnh.

bayyen-4.jpg
Khánh Hòa lập tổ phản ứng nhanh bảo vệ chim yến.

Các đối tượng đã sử dụng các loại bẫy lưới, bẫy keo gắn máy phát tiếng kêu và nhiều dụng cụ khác tại các khu vực cư trú, sinh sống của chim. Đáng nói, việc bẫy, bắt chủ yếu là bán cho các nhà hàng, quán ăn, làm suy giảm đàn chim yến cả ngoài tự nhiên và tại các cơ sở nuôi.

UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu UBND các xã, phường phải khẩn trương thành lập tổ phản ứng nhanh về bảo vệ chim yến, hoàn thành trước ngày 5/10. Tổ này phải xây dựng quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ cụ thể, bảo đảm hoạt động hiệu quả, linh hoạt, cơ động.

Nhiệm vụ trọng tâm là chủ động kiểm tra định kỳ và đột xuất, đặc biệt tại các khu vực có nguy cơ cao như: Nhà hàng, quán ăn, chợ đầu mối, các điểm có dấu hiệu mua bán chim hoang dã trái phép và khu vực thường xảy ra bẫy, bắt chim yến. Qua đó kịp thời ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định pháp luật.

UBND các xã, phường cũng chỉ đạo các thôn, tổ dân phố tổ chức tuyên truyền, vận động người dân ký cam kết thực hiện "3 không": Không săn bắt, không buôn bán, không tiêu thụ chim yến trái phép. Đồng thời khuyến khích người dân tích cực phát hiện, phản ánh và tố giác kịp thời với chính quyền địa phương các hành vi vi phạm.

bayyen-1.jpg
Các đối tượng sử dụng các loại bẫy lưới, bẫy keo gắn máy phát tiếng kêu để săn bẫy chim yến.

Sở Giáo dục và Đào tạo được giao nghiên cứu lồng ghép nội dung về tài nguyên chim yến đảo và công tác bảo vệ quần thể chim yến vào chương trình giáo dục cho học sinh. Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì xây dựng tài liệu tuyên truyền, chỉ đạo Chi cục chăn nuôi và Thú y thường xuyên theo dõi, đôn đốc, hỗ trợ, hướng dẫn Ủy ban nhân dân các xã, phường thực hiện công tác kiểm tra, xử lý vi phạm.

Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện cho UBND tỉnh trước ngày 31/10/2025.

Khánh Hòa hiện có 61 xã, phường có nuôi chim yến và 33 đảo yến với 173 hang yến. Toàn tỉnh có 1.425 nhà yến, mang lại sản lượng tổ yến khai thác hàng năm rất lớn. Giá trị ước tính trên 450 tỷ đồng/năm, tạo công ăn việc làm và nguồn thu nhập lớn cho người dân. 6 tháng đầu năm 2025, sản lượng tổ yến khai thác đạt 11.190kg, tăng 1.56% so với cùng kỳ năm 2024.

Thanh Thanh
#bảo vệ chim yến #săn bắt chim yến #Khánh Hòa #bẫy lưới #ngăn chặn #tổ phản ứng nhanh #tận diệt

