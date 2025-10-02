Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Nghi xuất hiện hổ trong rừng ở Phú Thọ

Viết Hà
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Người dân phát hiện một cá thể nghi là hổ xuất hiện ở khu vực xóm Chiềng, xã Ngọc Sơn (tỉnh Phú Thọ) và báo tin với chính quyền địa phương. Ngay sau đó, chính quyền địa phương đã nhanh chóng vào cuộc xác minh.

a1-5842.jpg
Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Sơn – Ngổ Luông.

Ngày 2/10, trao đổi với phóng viên Tiền Phong, ông Vũ Quốc Tam - Chủ tịch UBND xã Ngọc Sơn cho biết, trong quá trình đi rừng, người dân đã phát hiện một cá thể nghi là hổ và báo tin cho chính quyền địa phương. Ngay sau khi nhận được tin báo, UBND xã cử lực lượng đến hiện trường nắm bắt tình hình và thực hiện cảnh báo để đảm bảo an toàn cho người dân.

Ông Tam cho biết, hiện nay lực lượng kiểm lâm, các cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra, xác minh đường đi, vết chân, phân… để xác định cụ thể liệu cá thể này có phải là hổ hay không. Theo mô tả của người dân, cá thể nghi là hổ nặng khoảng 15–20kg, có thể là một cá thể hổ con đi lạc. Tuy nhiên, người dân lại không chụp lại được hình ảnh của cá thể nghi là hổ này.

Hiện tại, cá thể này chưa gây thiệt hại hay nguy hiểm cho người dân. Sau khi được phát hiện, cá thể này đã di chuyển về hướng Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Sơn – Ngổ Luông.

“Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Sơn – Ngổ Luông chủ yếu là núi đá, ít có khả năng xuất hiện hổ. Theo ghi nhận, trong khoảng 60 năm nay chưa từng có hổ xuất hiện ở khu vực này”, ông Tam nói.

Theo ông Tam, xã Ngọc Sơn (hình thành trên cơ sở sáp nhập ba xã Ngọc Lâu, Tự Do và Ngọc Sơn thuộc huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình cũ) là xã vùng cao, địa hình rừng núi phức tạp. Xã giáp ranh với Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Sơn – Ngổ Luông, có diện tích hơn 19.200ha (trong đó rừng đặc dụng chiếm khoảng 15.100ha), trải dài trên địa bàn hai huyện Tân Lạc và Lạc Sơn cũ.

a3.jpg
Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Sơn – Ngổ Luông

Khu bảo tồn này đóng vai trò là hành lang sinh thái quan trọng, nối liền Vườn quốc gia Cúc Phương và Khu bảo tồn lưu giữ nguồn gen quý hiếm và có ý nghĩa lớn trong công tác phòng hộ đầu nguồn.

Ông Vũ Quốc Tam cho biết, chính quyền khuyến cáo người dân tuyệt đối không tự ý tiếp cận, chụp ảnh hay săn bắt con vật, nhằm đảm bảo an toàn cho cộng đồng và góp phần bảo tồn động vật hoang dã.

Viết Hà
#người dân phát hiện cá thể nghi là hổ #tỉnh Phú Thọ #Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Sơn – Ngổ Luông #hổ #bảo tồn thiên nhiên #"sách đỏ" #hổ ở Phú Thọ #bảo tồn động vật hoang dã #Vườn quốc gia Cúc Phương

Xem thêm

Cùng chuyên mục