Cảnh báo lưới tàng hình gây hoạ cho quần thể chim yến ở Khánh Hòa

Thanh Thanh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Những vụ săn bắt chim yến trái phép đang diễn ra với thủ đoạn ngày càng tinh vi, gây ra những tổn thất nặng nề cho quần thể chim yến tự nhiên ở Khánh Hoà

Giữa tháng 8, lực lượng tuần tra thuộc Công ty Yến sào Khánh Hòa đã phát hiện và phá một bẫy săn chim yến quy mô lớn tại xã Diên Thọ, tỉnh Khánh Hòa. Tại hiện trường, khoảng 300m lưới tàng hình được giăng cao biến khu vực này thành “ma trận”, khiến chim yến và nhiều loài chim hoang dã khác dễ dàng bị mắc kẹt.

bayyen-4.jpg
Lực lượng tuần tra thu giữ lưới tàng hình giăng trên các cánh đồng bẫy chim yến.

Đáng báo động, đây không phải là trường hợp cá biệt. Tình trạng giăng lưới bẫy chim yến trái phép diễn ra liên tục trong những ngày vừa qua và ở nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Các đối tượng xấu lợi dụng địa hình hiểm trở, vắng người để giăng "ma trận" lưới, gây thiệt hại nghiêm trọng đến quần thể chim yến.

Cụ thể, khu vực Tây Nha Trang (khu vực xã Vĩnh Hiệp cũ) đã thu giữ khoảng 60m lưới 4 trụ sắt; phường Bắc Nha Trang (khu vực xã Vĩnh Phương cũ) đã phát hiện 30m lưới; xã Suối Hiệp (khu vực xã Suối Tiên cũ) đã thu hơn 100m lưới. Lực lượng chức năng đã tuyên truyền, tháo gỡ để chấm dứt hành vi đặt bẫy.

bayyen-5.jpg
Các đối tượng thường sử dụng lưới tàng hình có sợi rất nhỏ, khó nhìn thấy khiến chim yến và các loài chim khác dễ mắc bẫy.

Đại diện Công ty Yến sào Khánh Hòa cho biết, hầu hết những con chim yến bị mắc bẫy còn khỏe mạnh sẽ được các đối tượng bán cho nơi thu mua chim phóng sinh. Còn số chim yến yếu hơn sẽ được sơ chế sạch sẽ đóng vào thùng xốp bán cho các quán nhậu, nhà hàng hay ở các chợ để làm thực phẩm với giá dao động từ 3000 -10.000 đồng/con tùy kích cỡ.

bayyen-1.jpg
Ngoài ra, các đối tượng dùng máy phát tiếng kêu và chim mồi để dụ chim yến mắc bẫy.

Theo thống kê của công ty này, tình trạng giăng bẫy tàng hình bắt chim yến diễn ra rầm rộ từ năm 2019, khiến đàn chim yến trên địa bàn tỉnh suy giảm mạnh. Các đối tượng thường dùng lưới tàng hình có sợi rất nhỏ, khó nhìn thấy, kết hợp máy phát tiếng kêu và chim mồi để dụ chim yến mắc bẫy. Việc bẫy bắt thường diễn ra vào sáng sớm (5h - 7h) và chiều muộn (15h - 17h) khi chim yến đi kiếm ăn hoặc trở về tổ.

bayyen-6.jpg
Trong 5 năm qua có 514 vụ săn bắt chim yến trái phép bị phát hiện.

Trong 5 năm qua, đơn vị cũng đã phát hiện 514 vụ săn bắt chim yến trái phép, thu giữ gần 700 tấm lưới tàng hình cùng dụng cụ và giải cứu, thả về tự nhiên gần 18.000 cá thể chim yến.

Trước nạn giăng lưới bẫy chim yến, Công ty Yến sào Khánh Hòa đã tăng cường phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng để kịp thời phát hiện, tháo gỡ và đẩy mạnh tuyên truyền để cộng đồng cùng chung tay bảo vệ đàn chim yến - "báu vật của biển trời".

Năm 2021, Chính phủ đã ban hành nghị định số 14/2021/NĐ-CP, trong đó, phạt tiền từ 10 - 15 triệu đồng đối với hành vi săn bắt, dẫn dụ chim yến để sử dụng vào mục đích khác ngoài mục đích nuôi chim yến để khai thác tổ yến hoặc nghiên cứu khoa học. Tuy nhiên, vấn nạn săn bắt chim yến trái phép không có dấu hiệu thuyên giảm mà còn có xu hướng gia tăng trong thời gian qua.

Thanh Thanh
#chim yến #bẫy chim yến #Khánh Hòa #săn bắt trái phép #lưới tàng hình #bảo vệ chim yến

