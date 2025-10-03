Phát hiện hành tinh kỳ lạ, nuốt chửng 6 tỷ tấn khí và bụi mỗi giây

TPO - Các nhà thiên văn học vừa cho biết, một hành tinh “lang thang" bí ẩn đang nuốt chửng 6 tỷ tấn khí và bụi mỗi giây - tốc độ chưa từng có, làm mờ ranh giới giữa hành tinh và ngôi sao.

Hình ảnh mô phỏng hoạt động của hành tinh lang thang Cha 1107-7626

Không giống Trái đất và các hành tinh khác trong hệ Mặt trời, các hành tinh lang thang trôi nổi tự do trong vũ trụ mà không bị ràng buộc với ngôi sao nào.

Các nhà khoa học ước tính chỉ riêng trong dải thiên hà của chúng ta có thể có hàng nghìn tỷ hành tinh lang thang, nhưng chúng rất khó phát hiện vì chủ yếu trôi dạt lặng lẽ trong màn đêm vĩnh cửu.

Nhà thiên văn học Alexander Scholz, công tác tại Đại học St. Andrews ở Scotland và là đồng tác giả của một nghiên cứu mới, cho biết vật thể kỳ lạ này khiến các nhà thiên văn học tò mò vì nó không giống ngôi sao hay hành tinh thông thường.

"Nguồn gốc của nó vẫn là câu hỏi chưa có lời giải: liệu nó là vật thể có khối lượng thấp nhất được hình thành như các ngôi sao hay là hành tinh khổng lồ bị đẩy ra khỏi hệ thống sao mẹ?" ông cho biết.

Nhóm nghiên cứu cho biết họ vô cùng kinh ngạc khi quan sát thấy sự tăng trưởng đáng kinh ngạc của hành tinh lang thang cách Trái đất khoảng 620 năm ánh sáng, thuộc chòm sao Chamaeleon.

Hành tinh này - tên chính thức là Cha 1107-7626, có khối lượng lớn Sao Mộc từ 5-10 lần.

Ông Scholz cho biết vật thể này vẫn trong giai đoạn sơ khai, khoảng 1 - 2 triệu năm tuổi. Nó lớn lên bằng cách hút vật chất từ ​​đĩa bao quanh nó, trong quá trình gọi là bồi tụ.

Từ tháng 8 vừa qua, các nhà nghiên cứu quan sát thấy Cha 1107-7626 đột nhiên bắt đầu nuốt chửng vật chất từ ​​đĩa của nó với tốc độ kỷ lục: 6 tỷ tấn mỗi giây, nhanh gấp 8 lần so với vài tháng trước đó.

Đây là đợt bồi tụ mạnh nhất từng được ghi nhận đối với một vật thể có khối lượng tương đương hành tinh.

Bằng cách so sánh ánh sáng phát ra trước và trong giai đoạn bồi tụ, các nhà khoa học nhận thấy rằng từ trường đóng vai trò chính trong việc đẩy vật chất về phía vật thể. Hiện tượng này trước đây chỉ quan sát thấy ở các ngôi sao.

Tuy nhiên, dù mang đặc điểm kỳ lạ, Cha 1107-7626 vẫn có những đặc điểm tương tự như các hành tinh khổng lồ, vì nó có kích thước tương tự.

Khác với các ngôi sao, Cha 1107-7626 không đủ khối lượng để có thể xảy ra phản ứng nhiệt hạch trong lõi. Vì vậy, nó chắc chắn sẽ nguội đi khi “già”, giống như các hành tinh khác, các nhà nghiên cứu cho biết.