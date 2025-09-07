Huế: Vì sao TP Huế quyết liệt xử lý hành vi nuôi nhốt, mua bán chim chào mào?

TPO - Cơ quan kiểm lâm tại TP Huế liên tục phát hiện, xử lý các trường hợp mua bán trái phép chim chào mào vì đây được coi là loài chim hoang dã cần được bảo vệ theo quy định. Trước đó đơn vị này có nhiều văn bản yêu cầu kiểm tra, ngăn chặn tình trạng mua bán, nuôi nhốt trái phép động vật rừng.

Chiều 7/9, thông tin từ Chi cục Kiểm lâm TP Huế cho biết, Hạt Kiểm lâm khu vực Nam Sông Hương vừa phối hợp chính quyền địa phương và Công an xã Phú Vinh bắt quả tang một đối tượng có hành vi quảng cáo, mua bán trái phép 40 cá thể chim chào mào (tên khoa học Pycnonotus jocosus, thuộc loài động vật rừng thông thường).

Kiểm lâm TP Huế tổ chức thả chim chào mào về môi trường tự nhiên sau khi phát hiện, xử lý hành vi quảng cáo, mua bán﻿ chim hoang dã, động vật rừng trái phép.

Vụ việc hiện đã được lực lượng chức năng lập hồ sơ xử lý theo quy định pháp luật. Tang vật liên quan vụ việc đã được thu giữ nhằm tiến hành các thủ tục thả toàn bộ số chim chào mào kể trên về môi trường tự nhiên.

Trước đó, Hạt Kiểm lâm Nam Sông Hương cũng xử lý một vụ việc tương tự, tiến hành xử phạt vi phạm hành chính 9,25 triệu đồng đối với cá nhân vi phạm; tổ chức thả 17 cá thể chim chào mào về môi trường tự nhiên sau khi phát hiện hành vi quảng cáo, mua bán động vật rừng trái phép.

Ông Lê Ngọc Tuấn - Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm TP Huế, cho biết, đơn vị đã ban hành văn bản yêu cầu tăng cường kiểm tra, ngăn chặn tình trạng mua bán chim hoang dã. Các lực lượng sẽ phối hợp giám sát chặt chẽ tại những điểm có dấu hiệu mua bán chim và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.